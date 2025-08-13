HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Lao động

Buổi chào cờ đặc biệt ở một doanh nghiệp có 1.300 công nhân tại TP HCM

Thanh Thảo

(NLĐO) - 1.300 lao động ở TP HCM đến nhà máy với màu áo đặc biệt kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2 - 9

Ngày 13 - 8, Công đoàn Công ty TNHH Kỹ nghệ Cửa Ý Á Châu tổ chức buổi lễ chào cờ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2 - 9.

Buổi chào cờ đặc biệt ở một doanh nghiệp có 1.300 công nhân tại TP HCM- Ảnh 1.

Từ 6 giờ sáng, hàng ngàn người lao động, cùng cán bộ Công đoàn và Ban giám đốc công ty trong màu áo đặc biệt đến nhà máy.

Buổi chào cờ đặc biệt ở một doanh nghiệp có 1.300 công nhân tại TP HCM- Ảnh 2.

Công nhân tái hiện lại hình ảnh dân quân du kích

Buổi chào cờ đặc biệt ở một doanh nghiệp có 1.300 công nhân tại TP HCM- Ảnh 3.

Trong không khí trang nghiêm, toàn bộ người lao động công ty đã cùng nhau thực hiện nghi thức chào cờ và hát Quốc ca.

Buổi chào cờ đặc biệt ở một doanh nghiệp có 1.300 công nhân tại TP HCM- Ảnh 4.

Bà Lê Thị Hương, Chủ tịch Công đoàn công ty cho biết dịp lễ năm nay, công ty đã sắp xếp hoạt động sản xuất để bố trí thời gian nghỉ lễ cho người lao động. Đồng thời, Công đoàn cơ sở lên kế hoạch tuyên truyền ý nghĩa lịch sử về ngày lễ lớn của dân tộc.

Buổi chào cờ đặc biệt ở một doanh nghiệp có 1.300 công nhân tại TP HCM- Ảnh 5.

"Qua các hoạt động này, Công đoàn cơ sở nhắc nhở thế hệ trẻ trong công ty luôn ghi nhớ lịch sử của dân tộc" - bà Lê Thị Hương chia sẻ.

Buổi chào cờ đặc biệt ở một doanh nghiệp có 1.300 công nhân tại TP HCM- Ảnh 6.

Tham dự buổi lễ, có ông Hsieh Mao Shan, Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH Kỹ nghệ Cửa Ý Á Châu và tất cả chuyên gia người nước ngoài. "Trải qua thời gian đầu tư, làm việc ở đây, chúng tôi cũng đem lòng yêu đất nước Việt Nam. Tôi luôn tạo điều kiện để Công đoàn cơ sở tổ chức các sự kiện gắn với lịch sử của nước Việt Nam" - ông Hsieh Mao Shan nói.

Buổi chào cờ đặc biệt ở một doanh nghiệp có 1.300 công nhân tại TP HCM- Ảnh 7.

Để động viên toàn thể người lao động, trong dịp lễ 2-9, công ty quyết định tặng thưởng mỗi công nhân 700.000 đồng, cán bộ kỹ thuật 1,2 triệu đồng, tổ trưởng 1,6 triệu đồng, nhân viên văn phòng 1,8 triệu đồng.


Những khoảnh khắc ấm áp của công nhân quét đường

Những khoảnh khắc ấm áp của công nhân quét đường

(NLĐO) - Dù mưa nắng hay hiểm nguy, công nhân vệ sinh vẫn bền bỉ, tìm niềm vui trên những con đường sạch và ấm lòng bởi đồng nghiệp, cộng đồng, gia đình

28 doanh nghiệp được vinh danh "Doanh nghiệp tiêu biểu vì người lao động" năm 2025

(NLĐO) - 28 doanh nghiệp sẽ được vinh danh "Doanh nghiệp tiêu biểu vì người lao động" năm 2025 vì có nhiều đóng góp trong việc chăm lo đời sống người lao động.

Rộn ràng Ngày hội “An Lạc Đoàn kết – nghĩa tình”

(NLĐO)- Ngày hội “An Lạc Đoàn kết – Nghĩa tình” tại phường An Lạc, TP HCM đã chăm lo cho hàng trăm người dân khó khăn, lan tỏa tinh thần tương thân, tương ái

