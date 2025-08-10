Rộn ràng Ngày hội “An Lạc Đoàn kết – nghĩa tình”

Ngày 10-8, tại Trung tâm Văn hóa – Thể thao phường An Lạc (565 Kinh Dương Vương, quận Bình Tân, TP HCM), Ủy ban MTTQ và các đoàn thể chính trị – xã hội phường An Lạc, TP HCM đã tổ chức Ngày hội “An Lạc Đoàn kết – Nghĩa tình” với nhiều hoạt động thiết thực, thu hút đông đảo người dân tham gia.

Ngày hội “An Lạc Đoàn kết – Nghĩa tình” tại phường An Lạc, TP HCM

Xây dựng cộng đồng dân cư gắn bó, nhân ái

Ông Nguyễn Văn Hải, Chủ tịch Ủy ban MTTQ phường An Lạc, cho biết chương trình nhằm chăm lo và sẻ chia với những hội viên, đoàn viên (Đoàn Thanh niên, Công đoàn), công nhân, lao động và người dân có hoàn cảnh khó khăn, phát huy truyền thống đoàn kết - nghĩa tình của người dân An Lạc. Qua đó, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng cộng đồng dân cư gắn bó, nhân ái, chung tay vì sự phát triển của địa phương.

Rất đông người dân tham gia Ngày hội “An Lạc Đoàn kết – Nghĩa tình”

Đồng thời, tạo sân chơi lành mạnh, gắn kết tình cảm giữa cán bộ và nhân dân, cùng hướng tới mục tiêu xây dựng phường An Lạc văn minh - sạch đẹp - nghĩa tình. "Đây cũng là chương trình nằm trong chuỗi hoạt động của phường An Lạc thiết thực chào mừng Đại hội Đại biểu Đảng bộ phường lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030"- ông Hải chia sẻ.

Chăm lo cho công nhân, lao động và người dân khó khăn

Tại ngày hội, ban tổ chức đã trao 100 phần quà trị giá 500.000 đồng/phần; 500 phiếu mua hàng trị giá 300.000 đồng/phiếu và 200 suất thay nhớt xe máy miễn phí cho người dân, công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn.

Ông Nguyễn Văn Hải, Chủ tịch Ủy ban MTTQ phường An Lạc, trao quà cho hội viên, người dân khó khăn

Bên cạnh đó, ban tổ chức cũng thực hiện cuộc thi tìm hiểu thêm về lịch sử, truyền thống và những điểm nhấn nổi bật của phường An Lạc; Thực hiện "Phiên chợ nghĩa tình" với các gian hàng bán: nhu yếu phẩm, rau củ quả, lương thực… bình ổn giá cho những người tham gia ngày hội. Tổng kinh phí chăm lo trong ngày hội là 250 triệu đồng, do ban tổ chức vận động từ đơn vị, doanh nghiệp, nhà tài trợ…

Người dân mua hàng tại Phiên chợ nghĩa tình

Ký kết hợp tác chăm lo lâu dài

Trong khuôn khổ chương trình, Ủy ban MTTQ phường An Lạc và Công ty TNHH Thương mại & Đầu tư Tươi Mart đã ký kết liên tịch về việc phối hợp về thực hiện các hoạt động chăm lo, hỗ trợ cho các đối tượng khó khăn trên địa bàn.

Công ty TNHH Thương mại và Đầu tư Tươi Mart trao bảng tượng trưng cam kết tài trợ cho Ủy ban MTTQ phường An Lạc

Sau lễ ký kết, Công ty TNHH Thương mại và Đầu tư Tươi Mart đã trao bảng tượng trưng cam kết tài trợ 350 triệu đồng trong năm 2025 cho Ủy ban MTTQ phường An Lạc.



