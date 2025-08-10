Rộn ràng Ngày hội “An Lạc Đoàn kết – nghĩa tình”

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Lao động

Rộn ràng Ngày hội “An Lạc Đoàn kết – nghĩa tình”

Tin, ảnh, clip: MAI CHI

(NLĐO)- Ngày hội “An Lạc Đoàn kết – Nghĩa tình” tại phường An Lạc, TP HCM đã chăm lo cho hàng trăm người dân khó khăn, lan tỏa tinh thần tương thân, tương ái

Ngày 10-8, tại Trung tâm Văn hóa – Thể thao phường An Lạc (565 Kinh Dương Vương, quận Bình Tân, TP HCM), Ủy ban MTTQ và các đoàn thể chính trị – xã hội phường An Lạc, TP HCM đã tổ chức Ngày hội “An Lạc Đoàn kết – Nghĩa tình” với nhiều hoạt động thiết thực, thu hút đông đảo người dân tham gia.

Ngày hội “An Lạc Đoàn kết – Nghĩa tình” tại phường An Lạc, TP HCM

Xây dựng cộng đồng dân cư gắn bó, nhân ái

Ông Nguyễn Văn Hải, Chủ tịch Ủy ban MTTQ phường An Lạc, cho biết chương trình nhằm chăm lo và sẻ chia với những hội viên, đoàn viên (Đoàn Thanh niên, Công đoàn), công nhân, lao động và người dân có hoàn cảnh khó khăn, phát huy truyền thống đoàn kết - nghĩa tình của người dân An Lạc. Qua đó, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng cộng đồng dân cư gắn bó, nhân ái, chung tay vì sự phát triển của địa phương.

Rộn ràng Ngày hội “An Lạc đoàn kết – nghĩa tình” - Ảnh 1.

Rất đông người dân tham gia Ngày hội “An Lạc Đoàn kết – Nghĩa tình”

Đồng thời, tạo sân chơi lành mạnh, gắn kết tình cảm giữa cán bộ và nhân dân, cùng hướng tới mục tiêu xây dựng phường An Lạc văn minh - sạch đẹp - nghĩa tình. "Đây cũng là chương trình nằm trong chuỗi hoạt động của phường An Lạc thiết thực chào mừng Đại hội Đại biểu Đảng bộ phường lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030"- ông Hải chia sẻ.

Chăm lo cho công nhân, lao động và người dân khó khăn

Tại ngày hội, ban tổ chức đã trao 100 phần quà trị giá 500.000 đồng/phần; 500 phiếu mua hàng trị giá 300.000 đồng/phiếu và 200 suất thay nhớt xe máy miễn phí cho người dân, công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn.

Rộn ràng Ngày hội “An Lạc đoàn kết – nghĩa tình” - Ảnh 2.

Ông Nguyễn Văn Hải, Chủ tịch Ủy ban MTTQ phường An Lạc, trao quà cho hội viên, người dân khó khăn

Bên cạnh đó, ban tổ chức cũng thực hiện cuộc thi tìm hiểu thêm về lịch sử, truyền thống và những điểm nhấn nổi bật của phường An Lạc; Thực hiện "Phiên chợ nghĩa tình" với các gian hàng bán: nhu yếu phẩm, rau củ quả, lương thực… bình ổn giá cho những người tham gia ngày hội. Tổng kinh phí chăm lo trong ngày hội là 250 triệu đồng, do ban tổ chức vận động từ đơn vị, doanh nghiệp, nhà tài trợ…

Rộn ràng Ngày hội “An Lạc đoàn kết – nghĩa tình” - Ảnh 3.

Người dân mua hàng tại Phiên chợ nghĩa tình

Ký kết hợp tác chăm lo lâu dài

Trong khuôn khổ chương trình, Ủy ban MTTQ phường An Lạc và Công ty TNHH Thương mại & Đầu tư Tươi Mart đã ký kết liên tịch về việc phối hợp về thực hiện các hoạt động chăm lo, hỗ trợ cho các đối tượng khó khăn trên địa bàn.

Rộn ràng Ngày hội “An Lạc đoàn kết – nghĩa tình” - Ảnh 4.

Công ty TNHH Thương mại và Đầu tư Tươi Mart trao bảng tượng trưng cam kết tài trợ cho Ủy ban MTTQ phường An Lạc

Sau lễ ký kết, Công ty TNHH Thương mại và Đầu tư Tươi Mart đã trao bảng tượng trưng cam kết tài trợ 350 triệu đồng trong năm 2025 cho Ủy ban MTTQ phường An Lạc.


Tin liên quan

Đẩy mạnh chăm lo người lao động sau khi kiện toàn bộ máy Công đoàn phường, xã

Đẩy mạnh chăm lo người lao động sau khi kiện toàn bộ máy Công đoàn phường, xã

(NLĐO)- Nhiều Công đoàn phường, xã đã công bố quyết định thành lập và triển khai các hoạt động chăm lo cho đoàn viên, người lao động

18 tỉ đồng chăm lo cho 18.000 đoàn viên - lao động khó khăn

(NLĐO) - Chương trình thăm hỏi, tặng quà cho 18.000 đoàn viên - lao động thể hiện rõ nét tinh thần "không để ai bị bỏ lại phía sau"

Không để "đứt gãy" hoạt động chăm lo

Chuyển mình không chỉ là yêu cầu khách quan mà còn là thời cơ để tổ chức Công đoàn Việt Nam khẳng định vai trò

Phường An Lạc chăm lo công nhân khó khăn người dân phiên chợ Ủy ban MTTQ
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo