Ngày 8-5, UBND phường Tam Bình, TPHCM cho biết đã lập biên bản xử lý 165 trường hợp kinh doanh, buôn bán lấn chiếm lòng lề đường với số tiền hơn 109 triệu đồng, nhắc nhở 13 trường hợp...

Tổ công tác ra quân xử lý các trường hợp lấn chiếm lòng lề đường trước cổng Bệnh viện Đa khoa Thủ Đức

Thời gian qua, Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị UBND phường Tam Bình đã phối hợp Công an phường, Đội CSGT Rạch Chiếc (Phòng PC08, Công an TPHCM) kiểm tra trên các tuyến đường thường xuyên xảy ra tình trạng lấn chiếm lòng lề đường như: Đỗ Mười, Tô Ngọc Vân, Gò Dưa, Ngô Chí Quốc, chợ đầu mối nông sản thực phẩm Thủ Đức, đặc biệt là khu vực trước cổng Bệnh viện Đa khoa Thủ Đức... Qua đó, tổ công tác đã nhắc nhở, xử lý các trường hợp cố tình buôn bán lấn chiếm lòng đường, vỉa hè, các trường hợp đậu, đỗ xe không đúng nơi quy định.

Nhiều phương tiện, vật dụng bị tạm giữ vì cố tình vi phạm

Khu vực trước cổng Bệnh viện Đa khoa Thủ Đức từ lâu đã trở thành nỗi ám ảnh của người dân và các tài xế xe cấp cứu . Trước đó, Báo Người Lao Động từng phản ánh về tình trạng bát nháo, lấn chiếm lòng lề đường, địa phương nhiều lần ra quân xử lý nhưng tình trạng vẫn tiếp tục tái diễn.

Không ít trường hợp bị lập biên bản, tạm giữ tang vật

Với quyết tâm lập lại trật tự lòng lề đường, UBND phường Tam Bình ngoài tuyên truyền còn cử cán bộ đến chốt trực tại các "điểm nóng" để xử lý các trường hợp cố tình vi phạm. Kết quả cho thấy sự quyết liệt của chính quyền địa phương khi đã xử lý vi phạm tới hàng trăm trường hợp, tạm giữ một khối lượng lớn tang vật lấn chiếm lòng lề đường.







