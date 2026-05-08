Ngày 8-5, UBND phường Tam Bình, TPHCM cho biết đã lập biên bản xử lý 165 trường hợp kinh doanh, buôn bán lấn chiếm lòng lề đường với số tiền hơn 109 triệu đồng, nhắc nhở 13 trường hợp...
Thời gian qua, Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị UBND phường Tam Bình đã phối hợp Công an phường, Đội CSGT Rạch Chiếc (Phòng PC08, Công an TPHCM) kiểm tra trên các tuyến đường thường xuyên xảy ra tình trạng lấn chiếm lòng lề đường như: Đỗ Mười, Tô Ngọc Vân, Gò Dưa, Ngô Chí Quốc, chợ đầu mối nông sản thực phẩm Thủ Đức, đặc biệt là khu vực trước cổng Bệnh viện Đa khoa Thủ Đức... Qua đó, tổ công tác đã nhắc nhở, xử lý các trường hợp cố tình buôn bán lấn chiếm lòng đường, vỉa hè, các trường hợp đậu, đỗ xe không đúng nơi quy định.
Khu vực trước cổng Bệnh viện Đa khoa Thủ Đức từ lâu đã trở thành nỗi ám ảnh của người dân và các tài xế xe cấp cứu
Với quyết tâm lập lại trật tự lòng lề đường, UBND phường Tam Bình ngoài tuyên truyền còn cử cán bộ đến chốt trực tại các "điểm nóng" để xử lý các trường hợp cố tình vi phạm. Kết quả cho thấy sự quyết liệt của chính quyền địa phương khi đã xử lý vi phạm tới hàng trăm trường hợp, tạm giữ một khối lượng lớn tang vật lấn chiếm lòng lề đường.
