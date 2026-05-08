HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Sức khỏe

Buôn bán tràn lan trước cổng bệnh viện, nhiều trường hợp bị xử phạt

Sỹ Hưng

(NLĐO) - Tổ công tác đã ra quân kiểm tra, xử phạt nhiều trường hợp buôn bán trước cổng bệnh viện, trường học, khu vực chợ đầu mối...

Ngày 8-5, UBND phường Tam Bình, TPHCM cho biết đã lập biên bản xử lý 165 trường hợp kinh doanh, buôn bán lấn chiếm lòng lề đường với số tiền hơn 109 triệu đồng, nhắc nhở 13 trường hợp...

Nhiều trường hợp bị xử phạt khi buôn bán trước cổng bệnh viện - Ảnh 1.

Tổ công tác ra quân xử lý các trường hợp lấn chiếm lòng lề đường trước cổng Bệnh viện Đa khoa Thủ Đức

Thời gian qua, Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị UBND phường Tam Bình đã phối hợp Công an phường, Đội CSGT Rạch Chiếc (Phòng PC08, Công an TPHCM) kiểm tra trên các tuyến đường thường xuyên xảy ra tình trạng lấn chiếm lòng lề đường như: Đỗ Mười, Tô Ngọc Vân, Gò Dưa, Ngô Chí Quốc, chợ đầu mối nông sản thực phẩm Thủ Đức, đặc biệt là khu vực trước cổng Bệnh viện Đa khoa Thủ Đức... Qua đó, tổ công tác đã nhắc nhở, xử lý các trường hợp cố tình buôn bán lấn chiếm lòng đường, vỉa hè, các trường hợp đậu, đỗ xe không đúng nơi quy định.

Nhiều trường hợp bị xử phạt khi buôn bán trước cổng bệnh viện - Ảnh 2.

Nhiều phương tiện, vật dụng bị tạm giữ vì cố tình vi phạm

Khu vực trước cổng Bệnh viện Đa khoa Thủ Đức từ lâu đã trở thành nỗi ám ảnh của người dân và các tài xế xe cấp cứu . Trước đó, Báo Người Lao Động từng phản ánh về tình trạng bát nháo, lấn chiếm lòng lề đường, địa phương nhiều lần ra quân xử lý nhưng tình trạng vẫn tiếp tục tái diễn.

Nhiều trường hợp bị xử phạt khi buôn bán trước cổng bệnh viện - Ảnh 3.

Không ít trường hợp bị lập biên bản, tạm giữ tang vật

Với quyết tâm lập lại trật tự lòng lề đường, UBND phường Tam Bình ngoài tuyên truyền còn cử cán bộ đến chốt trực tại các "điểm nóng" để xử lý các trường hợp cố tình vi phạm. Kết quả cho thấy sự quyết liệt của chính quyền địa phương khi đã xử lý vi phạm tới hàng trăm trường hợp, tạm giữ một khối lượng lớn tang vật lấn chiếm lòng lề đường.



Tin liên quan

Bùng nổ thông tin về vắc-xin, người dân bị “ngộp”

Bùng nổ thông tin về vắc-xin, người dân bị “ngộp”

(NLĐO)- Thông tin về vắc-xin rất nhiễu, đúng – sai lẫn lộn khiến người nghe khó phân biệt đâu là khuyến cáo chính thống, đâu chỉ là chia sẻ cá nhân.

Người đàn ông bị em họ cắn đứt môi

(NLĐO) - Mâu thuẫn gia đình khiến người đàn ông 45 tuổi bị em họ cắn đứt môi trên, phải nhập viện tạo hình môi và phục hồi chức năng.

Mô hình mới giúp người dân khám chuyên sâu ngay tại trạm y tế

(NLĐO) - Mô hình khám chữa bệnh kết hợp bệnh viện tuyến trung ương với trạm y tế phường giúp người dân khám chuyên sâu, thực hiện kỹ thuật cao ngay gần nhà.

tổ công tác bệnh viện chợ đầu mối Thủ Đức
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo