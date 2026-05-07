Sức khỏe

Bất ngờ với hình ảnh trước cổng Bệnh viện Đa khoa Thủ Đức TPHCM

SỸ HƯNG

(NLĐO) - Người dân không khỏi ngỡ ngàng với diện mạo mới trước cổng chính và khu vực xung quanh Bệnh viện Đa khoa Thủ Đức TPHCM.

Ngày 7-5, lãnh đạo UBND phường Tam Bình, TP HCM cho biết đã tịch thu nhiều phương tiện, vật dụng và cử cán bộ đến túc trực trước cổng chính và cổng phụ Bệnh viện Đa khoa Thủ Đức để xử lý dứt điểm tình trạng lấn chiếm lòng lề đường, bán hàng rong gây bức xúc người dân suốt thời gian qua. 

Nhiều trường hợp bị xử phạt do lấn chiếm lòng lề đường buôn bán

Trong nhiều ngày, UBND phường Tam Bình phối hợp với lực lượng công an phường, Đội CSGT Rạch Chiếc (Phòng PC08 - Công an TPHCM) ra quân xử lý các trường hợp lấn chiếm lòng lề đường để buôn bán, gây mất an ninh trật tự, mỹ quan đô thị và tiềm ẩn nguy cơ mất vệ sinh an toàn thực phẩm trên địa bàn, đặc biệt là trước cổng Bệnh viện Đa khoa Thủ Đức. 

Một phương tiện bị xử phạt do đậu không đúng quy định gần khu vực Bệnh viện Đa khoa Thủ Đức

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng đã lập biên bản thu giữ nhiều phương tiện, vật dụng... để xử lý theo quy định. 

Cơ quan chức năng lập biên bản xử phạt các trường hợp vi phạm trước cổng Bệnh viện Đa khoa Thủ Đức

Ghi nhận thực tế trong những ngày qua cho thấy khu vực trước cổng bệnh viện đã trở nên sạch đẹp, ngăn nắp. Một người dân ngụ tại phường Tam Bình phấn khởi: "Trước đây đi ngang qua đây rất mệt mỏi vì kẹt xe và rác thải từ các hàng quán di động. Nay vỉa hè sạch bong, nhìn rất văn minh. Mong rằng chính quyền sẽ duy trì được hình ảnh này lâu dài".

Người dân vui mừng vì hình ảnh thông thoáng, sạch đẹp trước cổng ra vào bệnh viện

Đại diện UBND phường Tam Bình cho biết trong thời gian tới, lực lượng chức năng sẽ tiếp tục cắt cử người chốt chặn và tuần tra thường xuyên để ngăn chặn tình trạng tái lấn chiếm. Mục tiêu không chỉ là xử phạt mà là thay đổi ý thức của người dân, đảm bảo an ninh trật tự tại khu vực cửa ngõ bệnh viện.

Trước đó, Báo Người Lao Động đã có bài viết phản ánh về tình trạng "loạn" lòng lề đường tại khu vực này. Dù cơ quan chức năng từng nhiều lần ra quân xử lý nhưng cứ sau mỗi đợt cao điểm, tình trạng "đâu lại vào đấy" khiến dư luận bức xúc. Việc buôn bán tự phát không chỉ gây mất mỹ quan đô thị mà còn tiềm ẩn nguy cơ mất vệ sinh an toàn thực phẩm và cản trở xe cấp cứu lưu thông.


Bác sĩ kê đơn thuốc khó đọc, thiếu thông tin có thể bị phạt

(NLĐO) - Nếu bác sĩ kê đơn thuốc không đầy đủ, không rõ ràng khiến người bệnh hoặc người bán thuốc khó đọc, dễ hiểu sai có thể bị phạt tới 2 triệu đồng.

