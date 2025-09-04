"Bút máu"của nhà văn Vũ Hạnh lên sàn diễn

Đạo diễn Minh Nguyệt vừa dàn dựng vở kịch văn học mang tên "Bút máu", tác phẩm được cảm tác từ truyện ngắn nổi tiếng cùng tên của nhà văn Vũ Hạnh - một cây bút lớn của văn học cách mạng Việt Nam, với nhiều tác phẩm để lại dấu ấn sâu sắc trong lòng độc giả.

Đạo diễn Minh Nguyệt chia sẻ: "Tôi tin rằng những giá trị về lòng yêu nước, tinh thần dấn thân và khát vọng chân lý trong "Bút máu" vẫn còn nguyên giá trị với người trẻ hôm nay".

Đạo diễn Minh Nguyệt (phải) và NSƯT Võ Minh Lâm. Ảnh: THANH HIỆP

"Bút máu" có sự góp mặt của nhiều nghệ sĩ tên tuổi như: NSND Hoàng Yến, NSƯT Võ Minh Lâm, nghệ sĩ Minh Anh, Công Danh… Đáng chú ý, nghệ sĩ Công Danh không chỉ tham gia với tư cách diễn viên mà còn là trợ lý đạo diễn. Điểm nhấn đặc biệt của vở diễn là sự tham gia của đạo diễn người Mỹ - John Andrew Cunnington - trong vai trò phụ trách thiết kế ánh sáng. NSND Trần Ngọc Giàu đảm nhận vai trò cố vấn nghệ thuật.

Vở kịch "Bút máu" sẽ công diễn 2 suất tại Nhà hát Thành phố (TP HCM) vào đầu tháng 10-2025, sau đó sẽ đi lưu diễn trong cả nước.