Ca khúc thiếu nhi Tết 2026 gây chú ý

Ông Táo về trời đầy thu hút của Annie Thiên Kim

Annie Thiên Kim với ca khúc Ông Táo về trời đầy thu hút

Giọng ca nhí Annie Thiên Kim vừa ra mắt MV "Ông Táo về trời" do nhạc sĩ Thái Nguyên sáng tác, đánh dấu bước khởi đầu ấn tượng trong năm mới 2026 của nghệ sĩ thiếu nhi được yêu mến.

"Ông Táo về trời" là một sáng tác mang phong cách đậm đà âm hưởng dân gian, kết hợp giai điệu hiện đại, phù hợp với cả khán giả nhỏ tuổi và gia đình.

Lời bài hát và phần hình ảnh trong MV được dàn dựng sinh động, khắc họa hình ảnh ba vị Táo Quân theo truyền thống đưa ông Táo về trời trước ngày Tết Nguyên đán, truyền tải thông điệp về giá trị văn hóa và mong ước một năm mới an khang, thịnh vượng.

Thể hiện ca khúc là giọng hát trong sáng cùng phong thái biểu diễn tự nhiên của Annie Thiên Kim - điều từng giúp cô bé ghi dấu ấn trong nhiều sân chơi nghệ thuật thiếu nhi.

Annie Thiên Kim là ai?

Annie Thiên Kim sở hữu thành tích đáng nể

Annie Thiên Kim, sinh năm 2014, được khán giả biết đến qua nhiều hoạt động nghệ thuật với thành tích nổi bật như: Huy chương Vàng Liên hoan Giai điệu Sơn ca toàn quốc lần V (2020), Giải đặc biệt "Ngôi sao hi vọng" của Hội Nhạc sĩ Việt Nam (2020), Quán quân Ninh Khương Model Kids (2021), Giải Nhất Voice Talent (Trung tâm Văn hóa Quận 5, 2023), Giải Nhất "Hát Quốc ca tại các địa chỉ đỏ" năm 2025, Giải Diễn viên xuất sắc Liên hoan Nghệ thuật Quần chúng Lực lượng Vũ trang Quân khu 7 (2025)…

Annie Thiên Kim được đánh giá là giọng ca triển vọng

Giọng ca nhí không chỉ ghi điểm bởi kỹ thuật thanh nhạc vững vàng mà còn bởi sự biểu cảm giàu năng lượng trên sân khấu, góp phần xây dựng hình ảnh một nghệ sĩ thiếu nhi năng động, đa tài trong giới nghệ thuật trẻ.

"Ông Táo về trời" được đánh giá là một trong những sản phẩm âm nhạc thiếu nhi Tết 2026 đáng chú ý, góp phần giữ gìn và lan tỏa nét văn hóa truyền thống gắn với Tết cổ truyền Việt Nam đến khán giả trên mọi lứa tuổi.