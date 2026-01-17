HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Văn hóa - Văn nghệ

Ca khúc thiếu nhi Tết 2026 gây chú ý

Thùy Trang

(NLĐO) - Giọng ca nhí Annie Thiên Kim ra mắt MV "Ông Táo về trời" gửi gắm tinh thần văn hóa truyền thống đầy ý nghĩa.

Ông Táo về trời đầy thu hút của Annie Thiên Kim

Ca khúc thiếu nhi Tết 2026 gây chú ý - Ảnh 1.

Annie Thiên Kim với ca khúc Ông Táo về trời đầy thu hút

Giọng ca nhí Annie Thiên Kim vừa ra mắt MV "Ông Táo về trời" do nhạc sĩ Thái Nguyên sáng tác, đánh dấu bước khởi đầu ấn tượng trong năm mới 2026 của nghệ sĩ thiếu nhi được yêu mến.

"Ông Táo về trời" là một sáng tác mang phong cách đậm đà âm hưởng dân gian, kết hợp giai điệu hiện đại, phù hợp với cả khán giả nhỏ tuổi và gia đình.

Lời bài hát và phần hình ảnh trong MV được dàn dựng sinh động, khắc họa hình ảnh ba vị Táo Quân theo truyền thống đưa ông Táo về trời trước ngày Tết Nguyên đán, truyền tải thông điệp về giá trị văn hóa và mong ước một năm mới an khang, thịnh vượng.

Thể hiện ca khúc là giọng hát trong sáng cùng phong thái biểu diễn tự nhiên của Annie Thiên Kim - điều từng giúp cô bé ghi dấu ấn trong nhiều sân chơi nghệ thuật thiếu nhi.

Annie Thiên Kim là ai?

Ca khúc thiếu nhi Tết 2026 gây chú ý - Ảnh 2.

Annie Thiên Kim sở hữu thành tích đáng nể

Annie Thiên Kim, sinh năm 2014, được khán giả biết đến qua nhiều hoạt động nghệ thuật với thành tích nổi bật như: Huy chương Vàng Liên hoan Giai điệu Sơn ca toàn quốc lần V (2020), Giải đặc biệt "Ngôi sao hi vọng" của Hội Nhạc sĩ Việt Nam (2020), Quán quân Ninh Khương Model Kids (2021), Giải Nhất Voice Talent (Trung tâm Văn hóa Quận 5, 2023), Giải Nhất "Hát Quốc ca tại các địa chỉ đỏ" năm 2025, Giải Diễn viên xuất sắc Liên hoan Nghệ thuật Quần chúng Lực lượng Vũ trang Quân khu 7 (2025)…

Ca khúc thiếu nhi Tết 2026 gây chú ý - Ảnh 3.

Annie Thiên Kim được đánh giá là giọng ca triển vọng

Giọng ca nhí không chỉ ghi điểm bởi kỹ thuật thanh nhạc vững vàng mà còn bởi sự biểu cảm giàu năng lượng trên sân khấu, góp phần xây dựng hình ảnh một nghệ sĩ thiếu nhi năng động, đa tài trong giới nghệ thuật trẻ.

"Ông Táo về trời" được đánh giá là một trong những sản phẩm âm nhạc thiếu nhi Tết 2026 đáng chú ý, góp phần giữ gìn và lan tỏa nét văn hóa truyền thống gắn với Tết cổ truyền Việt Nam đến khán giả trên mọi lứa tuổi.

Tin liên quan

Chương trình truyền hình thiếu nhi hút hơn 2 triệu lượt xem

Chương trình truyền hình thiếu nhi hút hơn 2 triệu lượt xem

(NLĐO) - Ngay số phát sóng đầu tiên, chương trình "Những bông hoa nhỏ - Vườn Tween" đã đạt hơn 2,2 triệu lượt xem trên sóng và nền tảng số của VTV.

Trao Giải thưởng Âm nhạc Việt Nam 2025: Có tên "Tổ quốc trong tim" và Soobin Hoàng Sơn

(NLĐO) - Đêm chung kết Tiếng hát Thính phòng toàn quốc 2025 và trao Giải thưởng Âm nhạc Việt Nam diễn ra trang trọng tại TP HCM.

Điểm hẹn âm nhạc mở màn năm mới tại TP HCM

(NLĐO) - AirAsia THE NEXT Live Concert 2026 - trở thành một trong những sự kiện âm nhạc đáng chú ý mở màn năm mới tại TP HCM.

ca sĩ nhí giọng ca nhí ông Táo về trời Annie Thiên Kim
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo