Niềm vui của người đàn ông ở TPHCM vào đêm giao thừa

Sáng 17-2, đại diện Công an phường Tân Hưng (TPHCM) cho biết vừa hỗ trợ ông T. tìm lại khoảng 380 triệu đồng.

Theo cảnh sát, lúc 17 giờ ngày 16-2 (29 Tết), ông T. đến Công an phường Tân Hưng trình báo bị mất một giỏ xách khi đang tập thể dục tại khu vực công viên Him Lam. Ông cho biết bên trong có 204 triệu đồng và 6.800 USD.

Ông T. nhận lại tài sản vào đêm giao thừa.

Vào cuộc trích xuất camera an ninh, chỉ 2 giờ sau, Công an phường Tân Hưng xác định được đầu mối, làm rõ vụ việc và thu hồi đầy đủ tài sản để trao trả lại cho ông T. đêm giao thừa.

Nhận lại tài sản, ông T. gửi lời cảm ơn chân thành đến Công an phường Tân Hưng bởi đã nhanh chóng vào cuộc, xác minh và giúp ông tìm lại chiếc túi bị mất.

Theo Công an phường Tân Hưng, hiện toàn bộ địa bàn đã được lắp camera thông minh.

Các tính năng của camera gồm nhận diện khuôn mặt, nhận diện hành vi, nhận diện đối tượng nghi vấn, theo dõi đối tượng có biểu hiện nghi vấn (như cướp giật chạy chậm, quan sát xung quanh, đi lại 2-3 lần cùng 1 tuyến đường, biển số có dấu hiệu làm giả), khoanh vùng đối tượng và thông báo trung tâm chỉ huy.

Hệ thống camera ở phường Tân Hưng tích hợp AI được triển khai bao phủ 100% địa bàn, tập trung khu vực trọng yếu, điểm nóng về trật tự an toàn giao thông và trật tự đô thị.