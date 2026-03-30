Cà Mau bầu Chủ tịch và 5 Phó Chủ tịch UBND tỉnh

Chiều 30-3, HĐND tỉnh Cà Mau khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031 đã tổ chức kỳ họp thứ nhất để xem xét, quyết định kiện toàn tổ chức bộ máy.

Ông Lữ Quang Ngời tái đắc cử Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau, nhiệm kỳ 2026-2031

Tại đây, 72/73 đại biểu HĐND tỉnh Cà Mau có mặt đã thống nhất bầu ông Lữ Quang Ngời – Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau, nhiệm kỳ 2021-2026 – làm Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau, nhiệm kỳ 2026-2031.

Các đại biểu HĐND tỉnh cũng thống nhất bầu các Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau gồm các ông: Lâm Văn Bi, Nguyễn Minh Luân, Huỳnh Chí Nguyện, Lê Văn Sử và Ngô Vũ Thăng.

Trong phiên làm việc buổi sáng, 71/72 đại biểu HĐND tỉnh Cà Mau có mặt đã thống nhất bầu ông Phạm Văn Thiều giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031.

Ông Lữ Quang Ngời sinh ngày 4-4-1972, quê quán tỉnh Đồng Tháp; trình độ lý luận chính trị: cử nhân; trình độ chuyên môn: tiến sĩ Chính trị học, thạc sĩ Xây dựng Đảng và Chính quyền nhà nước, cử nhân Luật Kinh tế. Ông Lữ Quang Ngời từng kinh qua các chức vụ, như: Phó Trưởng Phòng Hành chính – Tổ chức – Tổng hợp, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội (LĐ-TB-XH) tỉnh Vĩnh Long (cũ); Trưởng Phòng Hành chính – Tổ chức – Tổng hợp, Sở LĐ-TB-XH tỉnh Vĩnh Long (cũ); Phó Giám đốc Sở LĐ-TB-XH tỉnh Vĩnh Long (cũ); Giám đốc Sở LĐ-TB-XH tỉnh Vĩnh Long (cũ); Bí thư Huyện ủy Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long (cũ); Phó Chánh Văn phòng Tỉnh ủy Vĩnh Long (cũ); Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long; Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long. Từ ngày 14-11-2025 đến nay, ông Lữ Quang Ngời giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau.



