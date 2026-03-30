HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Vĩnh Long bầu Chủ tịch HĐND và Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ mới

Tin-ảnh: CA LINH

(NLĐO) – HĐND tỉnh Vĩnh Long khoá XI, nhiệm kỳ 2026-2031 bầu các chức danh chủ chốt như: Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND và UBND tỉnh.

Ngày 30-3, HĐND tỉnh Vĩnh Long khóa XI nhiệm kỳ 2026-2031 tổ chức kỳ họp thứ nhất. Tại kỳ họp, các đại biểu đã thống nhất bầu ông Nguyễn Minh Dũng - Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh khóa X - làm Chủ tịch HĐND tỉnh Vĩnh Long khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031.

Vĩnh Long bầu Chủ tịch HĐND , Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2026 - 2031 - Ảnh 1.

Ông Nguyễn Minh Dũng tái đắc cử Chủ tịch HĐND tỉnh Vĩnh Long

Các Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Vĩnh Long khóa XI, gồm các ông, bà: Lê Thị Thúy Kiều, Nguyễn Văn Tuấn và Kim Rương.

Đồng thời, ông Trần Trí Quang, Chủ tịch UBND tỉnh, tiếp tục được tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031.

Các Phó Chủ tịch UBND tỉnh gồm các ông, bà: Đặng Văn Chính, Nguyễn Trúc Sơn, Châu Văn Hoà, Nguyễn Quỳnh Thiện và Nguyễn Thị Bé Mười.

Vĩnh Long bầu Chủ tịch HĐND, Chủ tịch UBND tỉnh khóa XI - Ảnh 1.

Ông Trần Trí Quang được bầu làm Chủ tịch UBND tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031

Ông Trần Văn Lâu, Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long, nhấn mạnh nhiệm kỳ mới đặt ra nhiều thời cơ, nhưng cũng không ít khó khăn, thách thức. Yêu cầu đặt ra của tỉnh Vĩnh Long hiện nay là phải tập trung cho tăng trưởng để đạt mục tiêu tăng trưởng 2 con số; cải cách thể chế và xây dựng chính sách đột phá tháo gỡ "điểm nghẽn"…

Vĩnh Long bầu Chủ tịch HĐND , Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2026 - 2031 - Ảnh 3.

Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long Trần Văn Lâu phát biểu tại kỳ họp

Vĩnh Long bầu Chủ tịch HĐND, Chủ tịch UBND tỉnh khóa XI - Ảnh 2.

Vĩnh Long bầu Chủ tịch HĐND, Chủ tịch UBND tỉnh khóa XI - Ảnh 3.

Các đại biểu chúc mừng nhiều cán bộ trúng cử nhiệm kỳ mới

Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long cho rằng trong nhiệm kỳ mới, HĐND, UBND tỉnh phải phát huy hơn nữa những kinh nghiệm, kết quả đạt được. Các đại biểu được tín nhiệm giao trọng trách cần nhanh chóng bắt tay ngay vào công việc; phát huy năng lực, giữ gìn đoàn kết, thống nhất; nâng cao tinh thần trách nhiệm, chủ động, sáng tạo trong lãnh đạo, điều hành, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Quá trình công tác của ông Nguyễn Minh Dũng

Ông Nguyễn Minh Dũng sinh ngày 16-2-1980, trình độ lý luận chính trị: Cao cấp; trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Quản lý công, Đại học Hành chính học.

Ông từng giữ các chức vụ: Phó Bí thư Tỉnh đoàn Vĩnh Long, Phó Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Vĩnh Long; Phó Bí thư Thị ủy Bình Minh, Bí thư Thị ủy Bình Minh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Vĩnh Long, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Vĩnh Long.

Từ ngày 1-7-2025: Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Vĩnh Long (mới).

Ngày 22-1: Tại Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, được bầu là Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng khóa XIV.

Quá trình công tác của ông Trần Trí Quang

Ông Trần Trí Quang sinh năm 1977; quê quán tỉnh Đồng Tháp. Ông có trình độ Thạc sĩ Quản lý kinh tế, Thạc sĩ chuyên ngành Xây dựng công trình giao thông; Đại học Xây dựng, chuyên ngành Kỹ thuật công trình; Lý luận chính trị: cao cấp.

Từ tháng 1-2016 đến 11-2020, ông Quang là Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Giao thông Vận tải Đồng Tháp; tháng 12-2020 đến 7-2022 là Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp.

Từ tháng 8-2022 đến 10-2023, ông Trần Trí Quang là Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Cao Lãnh (cũ). Từ tháng 11-2023 đến tháng 2-2025, ông là Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp.

Sau đó, ông được giao Quyền Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp. Ngày 28-3-2025, ông Quang được HĐND tỉnh bầu làm Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp.

Ngày 1-7-2025, sau hợp nhất 2 tỉnh Tiền Giang và Đồng Tháp (cũ), Thủ tướng chỉ định ông Trần Trí Quang giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp mới.

Ngày 18-11-2025, ông Quang được bầu làm Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026.


Tin liên quan

Ông Trần Trí Quang được giới thiệu bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long

(NLĐO) - Ông Trần Trí Quang, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp, được điều động giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long.

Vĩnh Long Chủ tịch UBND tỉnh Trần Trí Quang
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo