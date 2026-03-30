Vĩnh Long bầu Chủ tịch HĐND và Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ mới

Ngày 30-3, HĐND tỉnh Vĩnh Long khóa XI nhiệm kỳ 2026-2031 tổ chức kỳ họp thứ nhất. Tại kỳ họp, các đại biểu đã thống nhất bầu ông Nguyễn Minh Dũng - Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh khóa X - làm Chủ tịch HĐND tỉnh Vĩnh Long khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031.

Ông Nguyễn Minh Dũng tái đắc cử Chủ tịch HĐND tỉnh Vĩnh Long

Các Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Vĩnh Long khóa XI, gồm các ông, bà: Lê Thị Thúy Kiều, Nguyễn Văn Tuấn và Kim Rương.

Đồng thời, ông Trần Trí Quang, Chủ tịch UBND tỉnh, tiếp tục được tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031.

Các Phó Chủ tịch UBND tỉnh gồm các ông, bà: Đặng Văn Chính, Nguyễn Trúc Sơn, Châu Văn Hoà, Nguyễn Quỳnh Thiện và Nguyễn Thị Bé Mười.

Ông Trần Trí Quang được bầu làm Chủ tịch UBND tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031

Ông Trần Văn Lâu, Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long, nhấn mạnh nhiệm kỳ mới đặt ra nhiều thời cơ, nhưng cũng không ít khó khăn, thách thức. Yêu cầu đặt ra của tỉnh Vĩnh Long hiện nay là phải tập trung cho tăng trưởng để đạt mục tiêu tăng trưởng 2 con số; cải cách thể chế và xây dựng chính sách đột phá tháo gỡ "điểm nghẽn"…

Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long Trần Văn Lâu phát biểu tại kỳ họp

Các đại biểu chúc mừng nhiều cán bộ trúng cử nhiệm kỳ mới

Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long cho rằng trong nhiệm kỳ mới, HĐND, UBND tỉnh phải phát huy hơn nữa những kinh nghiệm, kết quả đạt được. Các đại biểu được tín nhiệm giao trọng trách cần nhanh chóng bắt tay ngay vào công việc; phát huy năng lực, giữ gìn đoàn kết, thống nhất; nâng cao tinh thần trách nhiệm, chủ động, sáng tạo trong lãnh đạo, điều hành, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Quá trình công tác của ông Nguyễn Minh Dũng Ông Nguyễn Minh Dũng sinh ngày 16-2-1980, trình độ lý luận chính trị: Cao cấp; trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Quản lý công, Đại học Hành chính học. Ông từng giữ các chức vụ: Phó Bí thư Tỉnh đoàn Vĩnh Long, Phó Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Vĩnh Long; Phó Bí thư Thị ủy Bình Minh, Bí thư Thị ủy Bình Minh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Vĩnh Long, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Vĩnh Long. Từ ngày 1-7-2025: Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Vĩnh Long (mới). Ngày 22-1: Tại Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, được bầu là Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng khóa XIV.

Quá trình công tác của ông Trần Trí Quang Ông Trần Trí Quang sinh năm 1977; quê quán tỉnh Đồng Tháp. Ông có trình độ Thạc sĩ Quản lý kinh tế, Thạc sĩ chuyên ngành Xây dựng công trình giao thông; Đại học Xây dựng, chuyên ngành Kỹ thuật công trình; Lý luận chính trị: cao cấp. Từ tháng 1-2016 đến 11-2020, ông Quang là Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Giao thông Vận tải Đồng Tháp; tháng 12-2020 đến 7-2022 là Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp. Từ tháng 8-2022 đến 10-2023, ông Trần Trí Quang là Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Cao Lãnh (cũ). Từ tháng 11-2023 đến tháng 2-2025, ông là Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp. Sau đó, ông được giao Quyền Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp. Ngày 28-3-2025, ông Quang được HĐND tỉnh bầu làm Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp. Ngày 1-7-2025, sau hợp nhất 2 tỉnh Tiền Giang và Đồng Tháp (cũ), Thủ tướng chỉ định ông Trần Trí Quang giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp mới. Ngày 18-11-2025, ông Quang được bầu làm Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026.



