Sức khỏe

Cà Mau cập nhật thông tin vụ 2 ca não mô cầu

Vân Du

(NLĐO) – CDC tỉnh Cà Mau đã có thông báo liên quan đến 2 ca dương tính với não mô cầu tại Trại giam Cái Tàu.

Ngày 20-4, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh Cà Mau đã có báo cáo kết thúc ổ dịch do bệnh não mô cầu Trại giam Cái Tàu.

Theo báo cáo, ngày 10-4, CDC tỉnh Cà Mau ghi nhận 3 trường hợp nghi bệnh do não mô cầu liên quan Trại giam Cái Tàu.

Vụ 2 ca dương tính với não mô: Cà Mau có công bố mới - Ảnh 1.

Hình minh họa dương tính với não mô cầu

Qua điều tra dịch tễ, giám sát ca bệnh và kết quả xét nghiệm của Viện Pasteur TPHCM xác định có 2 trường hợp dương tính với não mô cầu gồm: C.T.A. (SN 1960, đã tử vong) và K.M.H. (SN 1995). Các trường hợp bệnh có yếu tố dịch tễ liên quan là cùng sinh hoạt và lao động trong khuôn viên Trại giam Cái Tàu.

Ngay sau khi nhận ca bệnh, CDC tỉnh Cà Mau đã phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai điều tra, xác minh các ca bệnh, xử lý ổ dịch, phun khử khuẩn…

"Đến ngày 20-4, sau 10 ngày kể từ khi phát hiện ca bệnh thì không ghi nhận thêm trường hợp mắc mới liên quan đến ổ dịch. Căn cứ kết quả giám sát và các biện pháp xử lý đã triển khai, ổ dịch do bệnh não mô cầu tại Trại giam Cái Tàu đủ điều kiện kết thúc ổ dịch…" – báo cáo nêu.

Tin liên quan

Bệnh nhi 2 tuổi bị viêm não mô cầu đã không qua khỏi

Bệnh nhi 2 tuổi bị viêm não mô cầu đã không qua khỏi

(NLĐO) - Bệnh nhi 2 tuổi mắc viêm não mô cầu thể tối cấp khiến bệnh trở nặng nhanh, dù đã được bác sĩ điều trị tích cực nhưng không qua khỏi.

Người miền Tây ùn ùn đưa con đi tiêm vắc-xin phòng viêm não mô cầu

(NLĐO) - Để chủ động phòng, chống bệnh viêm não mô cầu, CDC các địa phương ở miền Tây đề nghị người dân nâng cao ý thức phòng bệnh.

4 ca tử vong do não mô cầu, Bộ Y tế cảnh báo nguy cơ

(NLĐO) - Cả nước ghi nhận 24 ca não mô cầu, 4 ca tử vong, số mắc tăng so với cùng kỳ. Bộ Y tế cảnh báo nguy cơ, khuyến cáo người dân chủ động phòng bệnh.

Cà Mau trại giam Cái Tàu dương tính Não mô cầu
