Sân bay Cà Mau tạm đóng cửa 1 năm

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Xã hội

Sân bay Cà Mau tạm đóng cửa 1 năm

Vân Du

(NLĐO) - Dự án mở rộng và nâng cấp Cảng Hàng không Cà Mau do ACV làm chủ đầu tư với nguồn vốn khoảng 2.400 tỉ đồng

Ngày 25-9, ông Phạm Thanh Lâm - Giám đốc Cảng Hàng không Cà Mau - cho biết Sân bay Cà Mau sẽ tạm đóng cửa từ ngày 30-10-2025 đến ngày 31-10-2026 để triển khai các hạng mục của dự án mở rộng và nâng cấp cảng hàng không.

Sân bay Cà Mau đóng cửa trong bao lâu để thực hiện dự án mở rộng, nâng cấp? - Ảnh 1.

Sân bay Cà Mau sẽ tạm đóng cửa trong 1 năm để thực hiện các dự án mở rộng, nâng cấp cảng hàng không

Dự án mở rộng, nâng cấp Cảng Hàng không Cà Mau do Tổng Công ty Cảng Hàng không Việt Nam (ACV) làm chủ đầu tư với nguồn vốn khoảng 2.400 tỉ đồng.

ACV cho hay sẽ chỉ đạo nhà thầu đẩy nhanh tiến độ, rút ngắn thời gian thi công để sớm đưa Cảng Hàng không Cà Mau hoạt động trở lại. Qua đó, nhằm hạn chế ảnh hưởng đến kinh tế - xã hội của địa phương.

Dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư để mở rộng và nâng cấp Cảng Hàng không Cà Mau được thực hiện trên địa bàn phường Tân Thành với diện tích 105,85 ha; ảnh hưởng đến 601 cá nhân, hộ gia đình và 3 tổ chức.

Sân bay Cà Mau được xây dựng trước đó với quy mô cấp 3C; đường cất hạ cánh dài 1.500 m, rộng 30 m, đáp ứng khai thác loại tàu bay thương mại loại nhỏ, như: ATR72, Embraer E190… Dự án mở rộng, nâng cấp Cảng Hàng không Cà Mau được Thủ tướng chấp thuận chủ trương đầu tư vào tháng 10-2024, phục vụ khai thác máy bay A320, A321 và tương đương.

Tin liên quan

VIDEO: Phương Trang mở 4 tuyến xe buýt có máy lạnh và wifi tại Cà Mau

(NLĐO) - Người dân Cà Mau lần đầu được trải nghiệm xe buýt chất lượng cao, có máy lạnh, wifi, GPS, camera an ninh... với giá vé hợp lý

3 người bị thương trong vụ cháy tại khu chợ nổi tiếng ở Cà Mau

(NLĐO) – Sau khi trực tiếp chỉ đạo công tác chữa cháy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau đã thăm hỏi và động viên người dân bị ảnh hưởng

Nam công nhân ở Cà Mau tử vong thương tâm

(NLĐO) – Trong lúc vận hành máy tạo hạt phân bón, anh Đ.C.L. quê Cà Mau đã không may bị cuốn vào vào vùng nguy hiểm dẫn đến tử vong

Cà Mau đóng cửa sân bay Cảng hàng không Cà Mau dự án mở rộng và nâng cấp
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo