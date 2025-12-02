Cà Mau: Hàng ngàn trường hợp vi phạm nồng độ cồn bị xử lý

Ngày 2-12, Công an tỉnh Cà Mau cho biết việc sử dụng rượu, bia khi tham gia giao thông là vấn đề nhức nhối trong xã hội bởi hầu hết các vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng đều liên quan đến người lái xe có nồng độ cồn cao trong lúc điều khiển phương tiện.

Lực lượng cảnh sát giao thông kiểm tra nồng độ cồn đối với người lái xe ô tô. Ảnh: Cổng Công an tỉnh Cà Mau

Nhận thức được vấn đề trên, thời gian qua, lực lượng cảnh sát giao thông Công an tỉnh Cà Mau đã tăng cường ra quân tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm nồng độ cồn. Đồng thời, còn đẩy mạnh tuyên truyền để nâng cao ý thức của người tham gia giao thông…

Với phương châm "không có vùng cấm - không ngoại lệ - không ngày nghỉ", chỉ trong 4 tháng (từ ngày 1-8 đến nay) lực lượng cảnh sát giao thông toàn tỉnh đã tổ chức kiểm tra, phát hiện, lập biên bản hơn 3.000 trường hợp vi phạm nồng độ cồn. Qua đó, phạt tiền gần 13,5 tỉ đồng, tước 307 giấy phép lái xe…

Việc kiên quyết xử lý các vi phạm về nồng độ cồn đã góp phần kéo giảm số vụ tai nạn giao thông; tạo chuyển biến tích cực về nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của người dân khi tham gia giao thông đường bộ. Bên cạnh công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm thì lực lượng cảnh sát giao thông còn tổ chức tuyên truyền pháp luật về trật tự, an toàn giao thông tại các điểm trường cho gần 8.000 học sinh, giáo viên; phát hơn 7.500 tờ rơi tuyên truyền…

Ông Nguyễn Văn Thanh (ngụ phường Tân Thành, tỉnh Cà Mau) chia sẻ: "Sau khi đã uống rượu, bia thì tôi luôn đặt grab để họ chở về nhà. Với quãng đường gần 10 km, tôi chỉ tốn khoảng 60.000 đồng nhưng như vậy sẽ đảm bảo an toàn và không vi phạm luật giao thông".







