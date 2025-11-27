Một số người dân ở Cà Mau vui mừng được hưởng nhiều quyền lợi

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Một số người dân ở Cà Mau vui mừng được hưởng nhiều quyền lợi

Tin-ảnh: Vân Du

(NLĐO) – Người dân sinh sống và cư trú tại các xã, phường được công nhận An toàn khu ở Cà Mau sẽ được hưởng nhiều quyền lợi theo quy định của nhà nước

Ngày 27-11, UBND tỉnh Cà Mau cho hay đã có quyết định về việc công nhận xã, phường An toàn khu trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ cứu nước trên địa bàn.

Các đơn vị hành chính thuộc của tỉnh Cà Mau được công nhận xã, phường An toàn khu trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ cứu nước gồm: xã Tân Thuận; xã Tân Tiến; xã Trần Phán; xã Thanh Tùng; xã Đầm Dơi; xã U Minh; xã Phan Ngọc Hiển; xã Khánh Bình; xã Đá Bạc; xã Khánh Hưng; xã Trần Văn Thời; xã Trí Phải; xã Biển Bạch; xã Cái Đôi Vàm; xã Phú Mỹ; xã Hưng Mỹ; xã Cái Nước và phường An Xuyên.

Người dân ở xã, phường An toàn khu của Cà Mau sẽ được hưởng quyền lợi gì? - Ảnh 1.

Khu di tích lịch sử chiến thắng Đầm Dơi – Cái Nước – Chà Là thuộc xã Trần Phán vừa được công nhận xã An toàn khu

Theo đó, người dân sinh sống, cư trú tại các xã, phường An toàn khu trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ cứu nước vừa được công nhận sẽ được ngân sách nhà nước hỗ trợ 100% mức đóng bảo hiểm y tế và hưởng 100% chi phí khám, chữa bệnh… theo quy định.

Để đảm bảo quyền lợi này, Bảo hiểm xã hội tỉnh Cà Mau và các đơn vị liên quan sẽ thực hiện cấp mới bảo hiểm y tế cho 77.651 người, chuyển mã quyền lợi hưởng cho 48.450 người thuộc nhóm được công nhận và 83.385 người tham gia bảo hiểm y tế tự đóng.

Ngoài ra, còn phối hợp với UBND các xã, phường thông tin và hướng dẫn người dân được cấp thẻ bảo hiểm y tế An toàn khu cũng như làm thủ tục hoàn trả lại tiền đóng bảo hiểm y tế theo các nhóm đối tượng khác tại Trung tâm phục vụ hành chính công thuộc UBND các xã, phường theo đúng quy định.

Chia sẻ với phóng viên, bà Nguyễn Thị Kiều Tiên (ngụ xã Hưng Mỹ) cho biết: "Chúng tôi rất mừng khi hay tin địa phương nơi mình sinh sống thuộc xã An toàn khu và được hưởng các chính sách hỗ trợ, ưu đãi theo quy định của nhà nước. Khi nhà nước hỗ trợ bảo hiểm y tế, gia đình tôi sẽ tiết kiệm được khoản tiền để lo cho con ăn học. Tôi xin cảm ơn Đảng và Nhà nước".



Tin liên quan

Số phận "vua cua" Cà Mau vừa được xác lập giờ ra sao?

Số phận "vua cua" Cà Mau vừa được xác lập giờ ra sao?

(NLĐO) – Sau khi tiêm formol, tiêu bản "vua cua" Cà Mau có thể bảo quản ở trạng thái nguyên vẹn hàng chục năm

Nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau được giới thiệu bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp

(NLĐO) - Ông Phạm Thành Ngại, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau được điều động giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp

Nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long được bầu làm Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau

(NLĐO) – Tân Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau năm nay 53 tuổi, có trình độ cử nhân Luật Kinh tế, thạc sĩ Xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước

bảo hiểm y tế Cà Mau Kháng chiến chống Pháp xã, phường An toàn khu
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo