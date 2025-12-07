Cà Mau - Ninh Bình 65 năm nghĩa tình keo sơn

Chiều 7-12, tại tỉnh Cà Mau đã diễn ra lễ ký kết chương trình hợp tác giữa tỉnh Cà Mau – Ninh Bình giai đoạn 2025 – 2030.

Quang cảnh lễ ký kết chương trình hợp tác giữa 2 tỉnh Cà Mau và Ninh Bình

Theo UBND tỉnh Cà Mau, trong giai đoạn 2022 – 2025, hợp tác giữa Cà Mau và Ninh Bình đã đạt nhiều kết quả nổi bật, thực chất và đi vào chiều sâu trên các lĩnh vực. Hai tỉnh đã phối hợp tổ chức nhiều hội nghị, diễn đàn kết nối cung – cầu thu hút trên 150 doanh nghiệp tham gia, ký kết hàng chục biên bản hợp tác thương mại hỗ trợ đưa sản phẩm 2 địa phương vào hệ thống phân phối của nhau…

Lãnh đạo tỉnh ủy, UBND và ban ngành tỉnh Cà Mau tham gia lễ ký kết

Các đại biểu tham dự lễ ký kết chương trình hợp tác

Đại diện tỉnh Cà Mau và Ninh Bình ký kết chương trình hợp tác

Trong giai đoạn 2025 – 2030, tỉnh Cà Mau và Ninh Bình sẽ hợp tác trên các lĩnh vực gồm: xúc tiến đầu tư, thương mại và trưng bày, quảng bá sản phẩm OCOP; nông nghiệp, tài nguyên, môi trường và kinh tế biển; du lịch và xây dựng biểu tượng, không gian văn hóa; khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo; y tế, giáo dục, an sinh, xã hội.

Phát biểu tại lễ ký kết, ông Lâm Văn Bi - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Cà Mau – cho biết sự kiện hôm nay là một dấu mốc quan trọng bởi không chỉ tiếp nối truyền thống nghĩa tình mà còn mở ra chặng đường hợp tác mới toàn diện, thực chất và hiệu quả hơn giữa 2 địa phương.

"UBND tỉnh Cà Mau cam kết sẽ chỉ đạo các sở, ngành khẩn trương cụ thể hóa nội dung hợp tác đã ký kết và tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho doanh nghiệp Ninh Bình đến tìm hiểu cơ hội đầu tư tại Cà Mau. Với nền tảng 65 năm nghĩa tình keo sơn cùng khát vọng vươn lên và quyết tâm chính trị thống nhất, chúng tôi tin rằng hợp tác Cà Mau – Ninh Bình giai đoạn 2025 – 2030 sẽ bứt phá mạnh mẽ, tạo ra những thành tựu mới thiết thực và bền vững" – Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Cà Mau nhấn mạnh.



