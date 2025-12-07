HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Cà Mau - Ninh Bình 65 năm nghĩa tình keo sơn

Tin-ảnh: Vân Du

(NLĐO) - Lãnh đạo tỉnh Cà Mau khẳng định sẽ tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho doanh nghiệp Ninh Bình đến địa phương tìm hiểu cơ hội đầu tư

Chiều 7-12, tại tỉnh Cà Mau đã diễn ra lễ ký kết chương trình hợp tác giữa tỉnh Cà Mau – Ninh Bình giai đoạn 2025 – 2030.

Cà Mau và Ninh Bình hợp tác toàn diện - Ảnh 1.

Quang cảnh lễ ký kết chương trình hợp tác giữa 2 tỉnh Cà Mau và Ninh Bình

Theo UBND tỉnh Cà Mau, trong giai đoạn 2022 – 2025, hợp tác giữa Cà Mau và Ninh Bình đã đạt nhiều kết quả nổi bật, thực chất và đi vào chiều sâu trên các lĩnh vực. Hai tỉnh đã phối hợp tổ chức nhiều hội nghị, diễn đàn kết nối cung – cầu thu hút trên 150 doanh nghiệp tham gia, ký kết hàng chục biên bản hợp tác thương mại hỗ trợ đưa sản phẩm 2 địa phương vào hệ thống phân phối của nhau…

Cà Mau và Ninh Bình hợp tác toàn diện - Ảnh 2.

Lãnh đạo tỉnh ủy, UBND và ban ngành tỉnh Cà Mau tham gia lễ ký kết

Cà Mau và Ninh Bình hợp tác toàn diện - Ảnh 3.

Các đại biểu tham dự lễ ký kết chương trình hợp tác

Cà Mau và Ninh Bình hợp tác toàn diện - Ảnh 4.

Đại diện tỉnh Cà Mau và Ninh Bình ký kết chương trình hợp tác

Trong giai đoạn 2025 – 2030, tỉnh Cà Mau và Ninh Bình sẽ hợp tác trên các lĩnh vực gồm: xúc tiến đầu tư, thương mại và trưng bày, quảng bá sản phẩm OCOP; nông nghiệp, tài nguyên, môi trường và kinh tế biển; du lịch và xây dựng biểu tượng, không gian văn hóa; khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo; y tế, giáo dục, an sinh, xã hội.

Phát biểu tại lễ ký kết, ông Lâm Văn Bi - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Cà Mau – cho biết sự kiện hôm nay là một dấu mốc quan trọng bởi không chỉ tiếp nối truyền thống nghĩa tình mà còn mở ra chặng đường hợp tác mới toàn diện, thực chất và hiệu quả hơn giữa 2 địa phương.

"UBND tỉnh Cà Mau cam kết sẽ chỉ đạo các sở, ngành khẩn trương cụ thể hóa nội dung hợp tác đã ký kết và tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho doanh nghiệp Ninh Bình đến tìm hiểu cơ hội đầu tư tại Cà Mau. Với nền tảng 65 năm nghĩa tình keo sơn cùng khát vọng vươn lên và quyết tâm chính trị thống nhất, chúng tôi tin rằng hợp tác Cà Mau – Ninh Bình giai đoạn 2025 – 2030 sẽ bứt phá mạnh mẽ, tạo ra những thành tựu mới thiết thực và bền vững" – Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Cà Mau nhấn mạnh.


Tin liên quan

Đề xuất mở rộng tuyến đường sắt TPHCM - Cần Thơ đến Cà Mau

Đề xuất mở rộng tuyến đường sắt TPHCM - Cần Thơ đến Cà Mau

(NLĐO) - Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận đề nghị Bộ Xây dựng giao thêm nhiệm vụ nghiên cứu tiền khả thi tuyến đường sắt TPHCM - Cần Thơ kéo dài đến Cà Mau

"Giải mã" hiện tượng nước có màu xanh và nâu đỏ ở ven biển Cà Mau

(NLĐO) – Đoạn clip ghi lại cảnh nước có 2 màu tại vùng ven biển của tỉnh Cà Mau đã gây sốt mạng xã hội

Danh sách 40 xã, phường "An toàn khu" ở Cà Mau

(NLĐO) – Cà Mau có 40 đơn vị hành chính cấp xã được công nhận xã, phường "An toàn khu" trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ

Cà Mau Ninh Bình ký kết hợp tác
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo