Thời sự Chính trị

Cà Mau phát động Tết trồng cây "Đời đời nhớ ơn Bác Hồ", mục tiêu trồng mới hơn 1 triệu cây xanh

Vân Du

(NLĐO) – Lễ phát động Tết trồng cây "Đời đời nhớ ơn Bác Hồ" được thực hiện đồng loạt tại 64 xã, phường trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

Ngày 16-5, UBND tỉnh Cà Mau phối hợp Bộ Tư lệnh Quân khu 9 tổ chức lễ phát động Tết trồng cây "Đời đời nhớ ơn Bác Hồ" năm 2026.

Quang cảnh lễ phát động Tết trồng cây "Đời đời nhớ ơn Bác Hồ"

Phát biểu tại buổi lễ, Thiếu tướng Nguyễn Minh Triều - Phó Tư lệnh Quân khu 9- cho biết biến đổi khí hậu đang làm mất cân bằng sinh thái và gia tăng ô nhiễm môi trường thì phong trào Tết trồng cây "Đời đời nhớ ơn Bác Hồ" đã trở thành nét đẹp văn hóa mang lại hiệu quả "ích nước, lợi nhà".

Thiếu tướng Nguyễn Minh Triều, Phó Tư lệnh Quân khu 9, phát biểu tại buổi lễ

Phó Tư lệnh Quân khu 9 đề nghị cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Cà Mau tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành và địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục.

Lãnh đạo tỉnh Cà Mau cùng lãnh đạo Quân khu 9 trồng cây xanh tại lễ phát động

Qua đó, nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ, chiến sĩ, công nhân viên chức quốc phòng và nhân dân về vai trò, ý nghĩa lâu dài của việc trồng cây, trồng rừng, bảo vệ rừng và môi trường sinh thái.

Bên cạnh đó, các cơ quan, đơn vị cần tăng cường quản lý chất lượng giống cây trồng, lựa chọn cây phù hợp với điều kiện thời tiết, khí hậu và thổ nhưỡng; chú trọng công tác chăm sóc sau trồng, đẩy mạnh ứng dụng khoa học - kỹ thuật nhằm nâng cao năng suất, chất lượng và giá trị cây trồng.

Lễ phát động Tết trồng cây được tổ chức đồng loạt tại 64 xã, phường trên địa bàn tỉnh Cà Mau với khoảng 13.600 cây xanh. 

Năm 2026, tỉnh Cà Mau đặt mục tiêu trồng mới hơn 1 triệu cây xanh phân tán cùng 180 ha rừng nhằm góp phần ứng phó với biến đổi khí hậu và hạn chế tình trạng sạt lở xảy ra nhiều nơi trên địa bàn tỉnh trong thời gian gần đây.

Huế phát động "Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ"

(NLĐO) - "Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ" được UBND TP Huế tổ chức phát động ngay tại công viên Hồ Thuỷ Tiên nhằm tạo mảng xanh đô thị, điểm đến du lịch.

Lãnh đạo TP Cần Thơ trồng cây, thăm đồng và tặng quà nông dân

(NLĐO) - Hưởng ứng lời dạy của Bác Hồ, TP Cần Thơ đẩy mạnh phong trào trồng và bảo vệ cây xanh, góp phần xây dựng đô thị sinh thái, văn minh, hiện đại.

Tổng Bí thư Tô Lâm dự Lễ phát động "Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ"

Tổng Bí thư Tô Lâm nêu rõ Tết trồng cây đã trở thành "phong tục" đẹp mỗi độ xuân về ở mọi miền đất nước. Trồng thêm một cây là gửi thêm niềm tin vào tương lai.

