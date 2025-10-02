Cô gái trẻ đi khám tổng quát, bác sĩ phát hiện điều bất ngờ trong bụng

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Sức khỏe

Cô gái trẻ đi khám tổng quát, bác sĩ phát hiện điều bất ngờ trong bụng

Sỹ Hưng

(NLLĐO) - Trong quá trình khám sức khỏe tổng quát định kỳ, các bác sĩ nghi ngờ chị L.T.K.T. (25 tuổi, ở TP HCM) có u lạ ở trong bụng.

Sau đó, chị đến Bệnh viện Đa khoa Thủ Đức (TP HCM) để tiếp tục kiểm tra thì các bác sĩ khẳng định có một khối u bất thường hiện diện bên trong vùng này.

Cô gái trẻ đi khám tổng quát, bác sĩ phát hiện điều bất ngờ - Ảnh 1.

Bệnh nhân được các bác sĩ kiểm tra vết mổ sau ca phẫu thuật

Bệnh nhân được cho chụp MRI kiểm tra kỹ, hình ảnh ghi nhận khối u nằm ở vùng đầu tụy nhưng chưa có dấu hiệu xâm lấn. Các bác sĩ nhanh chóng lên kế hoạch phẫu thuật cho người bệnh.

Ca phẫu thuật cắt khối tá – tụy diễn ra thuận lợi, khối u được bóc ra thành công. Sau mổ, sức khỏe bệnh nhân ổn định, các chỉ số sinh hiệu trong giới hạn bình thường, không sốt, không nôn ói. 

Chị T. đã có thể trung tiện từ ngày hậu phẫu thứ hai, tập đi lại, uống nước đường, sữa và dần chuyển sang ăn cháo. Vết mổ khô, liền tốt, không biến chứng. Đến ngày thứ chín, chị được cắt chỉ, sức khỏe ổn định và xuất viện.

Theo BSCKII Mai Hóa, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Thủ Đức (người mổ chính), trường hợp này nếu không được phát hiện và phẫu thuật kịp thời, khối u phát triển, chèn ép, tắc nghẽn, ảnh hưởng nhiều cơ quan khác, nguy hiểm tính mạng.

"Qua ca bệnh này cho thấy sự quan trọng trong việc kiểm tra sức khỏe định kỳ. Nhờ phát hiện sớm, can thiệp kịp thời nên kết quả điều trị khả quan. Người dân cần duy trì thói quen khám sức khỏe định kỳ để bảo vệ sức khỏe bản thân cũng như người thân gia đình" - BS Hóa khuyến cáo.

Tin liên quan

Bất ngờ với loại dầu ăn giúp cải thiện vòng eo

Bất ngờ với loại dầu ăn giúp cải thiện vòng eo

(NLĐO) - Một nghiên cứu quy mô lớn cho thấy một loại dầu ăn quen thuộc có thể cải thiện số đo vòng eo và sức khỏe trao đổi chất

Vi phạm tại phòng khám tư và cơ sở thẩm mỹ gây bức xúc

(NLĐO) - Bộ Y tế yêu cầu siết quản lý, công khai các cơ sở khám chữa bệnh vi phạm, nâng cao chất lượng dịch vụ và bảo vệ quyền lợi người bệnh.

Mang ấm áp trung thu vào bệnh viện cho bệnh nhi ung thư

(NLĐO)- Những phần quà trung thu giản dị được trao đến tận giường bệnh như là lời động viên, chia sẻ, tiếp thêm sức mạnh cho bệnh nhi đang điều trị ung thư.

phẫu thuật khối u cô gái bệnh viện
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo