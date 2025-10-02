Cô gái trẻ đi khám tổng quát, bác sĩ phát hiện điều bất ngờ trong bụng

Sau đó, chị đến Bệnh viện Đa khoa Thủ Đức (TP HCM) để tiếp tục kiểm tra thì các bác sĩ khẳng định có một khối u bất thường hiện diện bên trong vùng này.

Bệnh nhân được các bác sĩ kiểm tra vết mổ sau ca phẫu thuật

Bệnh nhân được cho chụp MRI kiểm tra kỹ, hình ảnh ghi nhận khối u nằm ở vùng đầu tụy nhưng chưa có dấu hiệu xâm lấn. Các bác sĩ nhanh chóng lên kế hoạch phẫu thuật cho người bệnh.

Ca phẫu thuật cắt khối tá – tụy diễn ra thuận lợi, khối u được bóc ra thành công. Sau mổ, sức khỏe bệnh nhân ổn định, các chỉ số sinh hiệu trong giới hạn bình thường, không sốt, không nôn ói.

Chị T. đã có thể trung tiện từ ngày hậu phẫu thứ hai, tập đi lại, uống nước đường, sữa và dần chuyển sang ăn cháo. Vết mổ khô, liền tốt, không biến chứng. Đến ngày thứ chín, chị được cắt chỉ, sức khỏe ổn định và xuất viện.

Theo BSCKII Mai Hóa, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Thủ Đức (người mổ chính), trường hợp này nếu không được phát hiện và phẫu thuật kịp thời, khối u phát triển, chèn ép, tắc nghẽn, ảnh hưởng nhiều cơ quan khác, nguy hiểm tính mạng.

"Qua ca bệnh này cho thấy sự quan trọng trong việc kiểm tra sức khỏe định kỳ. Nhờ phát hiện sớm, can thiệp kịp thời nên kết quả điều trị khả quan. Người dân cần duy trì thói quen khám sức khỏe định kỳ để bảo vệ sức khỏe bản thân cũng như người thân gia đình" - BS Hóa khuyến cáo.