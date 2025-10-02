Mang ấm áp trung thu vào bệnh viện cho bệnh nhi ung thư

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Sức khỏe

Mang ấm áp trung thu vào bệnh viện cho bệnh nhi ung thư

Tin-ảnh: Hồng Đào

(NLĐO)- Những phần quà trung thu giản dị được trao đến tận giường bệnh như là lời động viên, chia sẻ, tiếp thêm sức mạnh cho bệnh nhi đang điều trị ung thư.

Có mặt từ rất sớm tại buổi nhận quà trung thu do Hội Chữ thập đỏ TP HCM tổ chức tại Bệnh viện Ung bướu TP HCM (cơ sở 2) tối 2-10, chị Huỳnh Thị Ngọc (33 tuổi) lặng lẽ ngồi bên góc hội trường cùng con trai phấn khởi nhận quà. Chị biết đến chương trình nhờ danh sách thông báo từ bệnh viện.

Bệnh nhi ung tư úc động khi được bánh trung thư, lồng đèn - Ảnh 1.

Bệnh nhi Bệnh viện Ung Bướu TP HCM (cơ sở 2) trong niềm vui nhận quà trung thu

Những món quà ấm áp

Bé trai của chị phát hiện u ở cả hai mắt khi mới hơn một tuổi. Khi con vừa tròn 17-18 tháng tuổi, bác sĩ buộc phải đưa ra quyết định đau lòng: Loại bỏ cả hai mắt để giữ lại sự sống. "Tính đến nay, con đã điều trị được 3 năm" - chị Ngọc nghẹn ngào nói. Những khoản chi phí điều trị từng là gánh nặng lớn đối với gia đình, song rồi được vơi bớt nhờ sự hỗ trợ từ bệnh viện và những tấm lòng thiện nguyện. Phần quà nhỏ bé nhưng đầy tình cảm, hai mẹ con chị Ngọc mỉm cười hạnh phúc.

Bệnh nhi ung tư úc động khi được bánh trung thư, lồng đèn - Ảnh 2.

Trẻ ở Mái ấm Thiên Thần nhận quà

Tương tự, chị Lý Nguyệt Nhung (26 tuổi) lặng lẽ ôm con vào lòng. Con gái chị mắc u não, phát hiện mới hơn nửa năm nay. "Mỗi toa thuốc điều trị tầm 2-3 triệu đồng, có khi hơn. Nhiều loại thuốc không có trong bệnh viện, phải mua ngoài, phải gắng gượng lo cho con" - chị Nhung bùi ngùi.

Khi được hỏi về cảm xúc, chị Nhung với nụ cười vương nhiều lo toan: "Tôi thấy mừng lắm, thật sự rất vui. Nhờ có sự hỗ trợ, gia đình cũng bớt gánh nặng phần nào". 

Hiện chị và con đang ở tại một mái ấm gần bệnh viện, bởi người thân ở quê không thể ở bên chăm sóc. Những ngày có chỗ, hai mẹ con trú lại trong mái ấm, khi hết chỗ thì lại thuê phòng trọ quanh bệnh viện để tiện điều trị.

Bệnh nhi ung tư úc động khi được bánh trung thư, lồng đèn - Ảnh 3.

500 phần quà được chuyển đến các bệnh nhi đang điều trị ung thư

Bên cạnh Bệnh viện Ung bướu (cơ sở 2), Hội Chữ thập đỏ TP HCM cùng hai địa chỉ nhân đạo khác trao tặng tổng cộng 500 phần quà, trị giá hơn 150 triệu đồng.

Trăng vàng yêu thương

Tại Bệnh viện Đại học Y Dược TP HCM, Đảng ủy, Ban Giám đốc, Công đoàn và Đoàn Thanh niên cũng đã tổ chức chương trình trung thu ấp áp cho con y-bác sĩ, bệnh nhân bệnh nhi.

Bệnh nhi ung tư úc động khi được bánh trung thư, lồng đèn - Ảnh 4.

Đêm trung thu ấm áp tại Bệnh viện Đại học Y Dược TP HCM

Ngoài hoạt động vui chơi, "ánh trăng yêu thương" của đêm hội trung thu còn được mang đến tận giường bệnh, khoa, phòng - nơi những bệnh nhi đang điều trị nội trú. Phần quà gồm lồng đèn xinh xắn, gấu bông ấm áp được trao tận tay như là lời động viên, chia sẻ tinh thần đến các em để vượt qua bệnh tật.

Bệnh nhi ung tư úc động khi được bánh trung thư, lồng đèn - Ảnh 5.

Chị Hằng đến tận giường tặng quà cho bệnh nhi

Bệnh nhi ung tư úc động khi được bánh trung thư, lồng đèn - Ảnh 6.

Trẻ em trong niềm vui tuổi thơ

Đêm hội trăng rằm UMC 2025 khép lại trong ánh trăng rằm nhưng dư âm niềm vui và tình yêu thương vẫn còn đọng mãi. Chương trình không chỉ đem lại nụ cười trẻ thơ mà còn thắp lên ngọn lửa yêu thương và tinh thần gắn kết - giá trị nhân văn mà Bệnh viện Đại học Y Dược TP HCM luôn hướng đến trên hành trình "Phụng sự vì người bệnh và vì cộng đồng".

Tin liên quan

Xạ trị proton: Cơ hội sống cho bệnh nhi ung thư và người có khối u phức tạp

Xạ trị proton: Cơ hội sống cho bệnh nhi ung thư và người có khối u phức tạp

(NLĐO) - Sử dụng phương pháp xạ trị proton mang lại lợi ích to lớn cho các bệnh nhi ung thư và những trường hợp khối u phức tạp.

Vụ tai nạn do giảng viên trường y gây ra: Hai bệnh nhi hồi phục thế nào?

(NLĐO) - Hai em nhỏ bị thương trong vụ tai nạn liên hoàn do một giảng viên trường y gây ra đã tỉnh táo, sức khỏe ổn định sau hơn một tuần điều trị.

Kích hoạt báo động đỏ cứu bệnh nhi bị thủng dạ dày

(NLĐO) - Các y - bác sĩ đã kích hoạt báo động đỏ nội viện để can thiệp phẫu thuật đối với thủng dạ dày của 1 trẻ sơ sinh và đã thành công

Hội Chữ thập đỏ hoàn cảnh khó khăn đêm hội trăng rằm bánh trung thu
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo