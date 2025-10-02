Mang ấm áp trung thu vào bệnh viện cho bệnh nhi ung thư

Có mặt từ rất sớm tại buổi nhận quà trung thu do Hội Chữ thập đỏ TP HCM tổ chức tại Bệnh viện Ung bướu TP HCM (cơ sở 2) tối 2-10, chị Huỳnh Thị Ngọc (33 tuổi) lặng lẽ ngồi bên góc hội trường cùng con trai phấn khởi nhận quà. Chị biết đến chương trình nhờ danh sách thông báo từ bệnh viện.

Bệnh nhi Bệnh viện Ung Bướu TP HCM (cơ sở 2) trong niềm vui nhận quà trung thu

Những món quà ấm áp

Bé trai của chị phát hiện u ở cả hai mắt khi mới hơn một tuổi. Khi con vừa tròn 17-18 tháng tuổi, bác sĩ buộc phải đưa ra quyết định đau lòng: Loại bỏ cả hai mắt để giữ lại sự sống. "Tính đến nay, con đã điều trị được 3 năm" - chị Ngọc nghẹn ngào nói. Những khoản chi phí điều trị từng là gánh nặng lớn đối với gia đình, song rồi được vơi bớt nhờ sự hỗ trợ từ bệnh viện và những tấm lòng thiện nguyện. Phần quà nhỏ bé nhưng đầy tình cảm, hai mẹ con chị Ngọc mỉm cười hạnh phúc.

Trẻ ở Mái ấm Thiên Thần nhận quà

Tương tự, chị Lý Nguyệt Nhung (26 tuổi) lặng lẽ ôm con vào lòng. Con gái chị mắc u não, phát hiện mới hơn nửa năm nay. "Mỗi toa thuốc điều trị tầm 2-3 triệu đồng, có khi hơn. Nhiều loại thuốc không có trong bệnh viện, phải mua ngoài, phải gắng gượng lo cho con" - chị Nhung bùi ngùi.

Khi được hỏi về cảm xúc, chị Nhung với nụ cười vương nhiều lo toan: "Tôi thấy mừng lắm, thật sự rất vui. Nhờ có sự hỗ trợ, gia đình cũng bớt gánh nặng phần nào".

Hiện chị và con đang ở tại một mái ấm gần bệnh viện, bởi người thân ở quê không thể ở bên chăm sóc. Những ngày có chỗ, hai mẹ con trú lại trong mái ấm, khi hết chỗ thì lại thuê phòng trọ quanh bệnh viện để tiện điều trị.

500 phần quà được chuyển đến các bệnh nhi đang điều trị ung thư

Bên cạnh Bệnh viện Ung bướu (cơ sở 2), Hội Chữ thập đỏ TP HCM cùng hai địa chỉ nhân đạo khác trao tặng tổng cộng 500 phần quà, trị giá hơn 150 triệu đồng.

Trăng vàng yêu thương

Tại Bệnh viện Đại học Y Dược TP HCM, Đảng ủy, Ban Giám đốc, Công đoàn và Đoàn Thanh niên cũng đã tổ chức chương trình trung thu ấp áp cho con y-bác sĩ, bệnh nhân bệnh nhi.

Đêm trung thu ấm áp tại Bệnh viện Đại học Y Dược TP HCM

Ngoài hoạt động vui chơi, "ánh trăng yêu thương" của đêm hội trung thu còn được mang đến tận giường bệnh, khoa, phòng - nơi những bệnh nhi đang điều trị nội trú. Phần quà gồm lồng đèn xinh xắn, gấu bông ấm áp được trao tận tay như là lời động viên, chia sẻ tinh thần đến các em để vượt qua bệnh tật.

Chị Hằng đến tận giường tặng quà cho bệnh nhi

Trẻ em trong niềm vui tuổi thơ

Đêm hội trăng rằm UMC 2025 khép lại trong ánh trăng rằm nhưng dư âm niềm vui và tình yêu thương vẫn còn đọng mãi. Chương trình không chỉ đem lại nụ cười trẻ thơ mà còn thắp lên ngọn lửa yêu thương và tinh thần gắn kết - giá trị nhân văn mà Bệnh viện Đại học Y Dược TP HCM luôn hướng đến trên hành trình "Phụng sự vì người bệnh và vì cộng đồng".