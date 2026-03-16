Lựa chọn những người tài đức

Từ sáng sớm 15-3, cử tri TP HCM đã nô nức đến các khu vực bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội (QH) khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 để thực hiện quyền, nghĩa vụ công dân trong ngày hội lớn của toàn dân.

Bảo đảm tuyệt đối an toàn, thuận lợi

Tại nhiều khu vực bỏ phiếu, các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã tham gia bỏ phiếu từ sớm, thể hiện tinh thần trách nhiệm công dân, đồng thời lan tỏa khí thế phấn khởi, động viên, khích lệ cử tri tích cực tham gia bầu cử.

Tại khu vực bỏ phiếu số 14 ở xã Hóc Môn, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch QH Trần Thanh Mẫn, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia và Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP HCM Trần Lưu Quang đã tham gia bỏ phiếu.

Đến bỏ phiếu tại đây còn có ông Lê Quang Mạnh - Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Thư ký QH, Chủ nhiệm Văn phòng QH; ông Nguyễn Hữu Đông - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu của QH, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; bà Nguyễn Thanh Hải - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học - Công nghệ và Môi trường của QH; bà Văn Thị Bạch Tuyết, Phó Bí thư Thành ủy TP HCM, cùng đông đảo cử tri.

Chủ tịch QH Trần Thanh Mẫn tin tưởng cử tri cả nước sẽ lựa chọn ra những người có tài, có đức, xứng đáng đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân, góp phần đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. Bí thư Thành ủy TP HCM Trần Lưu Quang đề nghị các đơn vị bầu cử nỗ lực bảo đảm an toàn tuyệt đối, tạo điều kiện thuận lợi nhất để người dân thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình.

Nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP HCM Lê Quốc Phong đã tham gia bỏ phiếu tại khu vực bỏ phiếu số 7 - phường Tân Định.

Nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết cùng ông Võ Văn Minh - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP HCM - thực hiện quyền bầu cử tại khu vực bỏ phiếu số 26 - phường Phú An.

Tại khu vực bỏ phiếu số 2 - phường Xuân Hòa, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Văn Được tham gia bỏ phiếu cùng cử tri địa phương.

Khu vực bỏ phiếu số 1 - phường An Khánh có ông Lê Hồng Anh - nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thường trực Ban Bí thư, nguyên Bộ trưởng Bộ Công an; ông Nguyễn Phước Lộc - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP HCM, tham gia bỏ phiếu.

Khu vực bỏ phiếu số 3 - phường Vũng Tàu có ông Nguyễn Hồng Lĩnh - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương; ông Đặng Minh Thông, Phó Bí thư Thành ủy TP HCM, tham gia bỏ phiếu.

Những điểm bỏ phiếu đặc biệt

Không khí ngày hội toàn dân không chỉ sôi động tại các khu vực trung tâm TP HCM mà còn lan tỏa đến nhiều địa bàn đặc biệt của thành phố - từ xã đảo, đặc khu, các đơn vị lực lượng vũ trang đến bệnh viện, khu nhà trọ công nhân...

Xã đảo Thạnh An, với hơn 3.600 cử tri tham gia bầu cử, từ sáng sớm đã ghi nhận đông đảo cử tri đến các điểm bỏ phiếu để thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân. Tại đặc khu Côn Đảo, các tổ công tác của Ủy ban Bầu cử đại biểu QH khóa XVI và đại biểu HĐND TP HCM nhiệm kỳ 2026-2031 cũng vượt sóng lớn đưa thùng phiếu phụ ra Hòn Bảy Cạnh một cách an toàn, để lực lượng kiểm lâm đang làm nhiệm vụ ở đây thực hiện quyền bầu cử.

Không khí bầu cử cũng rộn ràng tại các đơn vị lực lượng vũ trang. Đến trưa 15-3, 100% cử tri tại điểm bầu cử Bộ Tư lệnh TP HCM đã hoàn tất việc bỏ phiếu bầu đại biểu QH và đại biểu HĐND các cấp. Đây là một trong những khu vực đầu tiên của phường Hòa Hưng hoàn thành công tác bầu cử. Nhiều cán bộ, chiến sĩ đến từ rất sớm để thực hiện quyền công dân trước khi trở lại nhiệm vụ.

Trong khi đó, tại Bệnh viện Quân y 175, nhiều bệnh nhân dù đang điều trị vẫn tích cực tham gia bỏ phiếu khi thùng phiếu phụ được đưa đến tận phòng bệnh. Cử tri Nguyễn Thị Nhật Thanh (ngụ phường Phú Nhuận) bày tỏ xúc động khi được tạo điều kiện để thực hiện quyền công dân.

Tại các khu nhà trọ công nhân, không khí bầu cử cũng lan tỏa mạnh mẽ. Điểm bỏ phiếu số 28 - phường Tân Đông Hiệp có hàng ngàn công nhân đến bỏ phiếu từ sớm. Cử tri Nguyễn Thanh Hòa bày tỏ mong muốn thông qua lá phiếu của mình sẽ lựa chọn được những đại biểu xứng đáng đại diện cho tiếng nói của người lao động.

Nhiều tổ bầu cử trên địa bàn TP HCM còn mang thùng phiếu phụ đến tận nhà những cử tri đặc biệt. Tại phường Tam Long, tổ bầu cử đưa thùng phiếu đến nhà Mẹ Việt Nam Anh hùng Trần Thị Lưỡng để mẹ thực hiện quyền bầu cử. Tại phường Tam Thắng, thùng phiếu cũng được đưa đến nhà cụ Từ Thị Hương (101 tuổi) trong khi phường Tân Định mang thùng phiếu đến tận nhà những cử tri ốm đau hoặc không thể trực tiếp đến điểm bỏ phiếu.

Tương tự, tại Trung tâm Điều dưỡng Thương binh và Người có công Long Đất (xã Long Hải), tổ bầu cử đã mang thùng phiếu phụ đến để các thương, bệnh binh thực hiện quyền bầu cử.

Các học viên đang trong quá trình cai nghiện, phục hồi tại Cơ sở cai nghiện số 1 (xã Xuân Thới Sơn) cũng đã tham gia bỏ phiếu theo đúng quy định của pháp luật.

Nơi gặp gỡ của các thế hệ cử tri

Ngày hội bầu cử còn đặc biệt hơn khi có sự tham gia của những cử tri đã trải qua hơn một thế kỷ cuộc đời lẫn những bạn trẻ lần đầu tiên cầm lá phiếu.

Tại khu vực bỏ phiếu số 11 - phường Bình Thạnh, nhà nghiên cứu Nguyễn Đình Tư ở tuổi 106 vẫn có mặt từ rất sớm để thực hiện quyền công dân. Bước đi dù chậm do tuổi tác nhưng ánh mắt cụ vẫn sáng, nụ cười hiền hậu ánh lên niềm vui trong ngày hội lớn của đất nước. Với cụ, tham gia bầu cử là niềm tự hào và cũng là trách nhiệm của công dân đối với đất nước.

Khu vực bầu cử số 53 - phường Thạnh Mỹ Tây cũng có một cử tri đặc biệt - đại tá Nguyễn Văn Tàu (Tư Cang), Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân. Năm nay đã 98 tuổi nhưng ông vẫn trực tiếp đến điểm bầu cử. Từng tham gia bỏ phiếu trong cuộc Tổng Tuyển cử đầu tiên của đất nước năm 1946, đến nay đã 80 năm, ông đi cùng hành trình dài của đất nước - từ những ngày đầu giành độc lập đến giai đoạn phát triển hôm nay.

Trong dòng chảy thời gian, nhiều cử tri trẻ lần đầu tham gia bầu cử đã không giấu được sự háo hức. Đồng Minh Tân (19 tuổi, ngụ phường Sài Gòn) cho biết trước đây chỉ được nghe cha mẹ kể về những lần đi bầu cử, đến khi trực tiếp cầm lá phiếu trên tay mới ý thức được rõ quyền và nghĩa vụ của công dân.

Không khí ngày bầu cử cũng lan tỏa trong nhiều gia đình khi các thành viên cùng nhau đến điểm bỏ phiếu. Nhiều phụ huynh tranh thủ dịp này để giải thích cho con em về ý nghĩa của lá phiếu, về trách nhiệm công dân đối với đất nước.

Giữa sắc đỏ cờ Tổ quốc và dòng người nối dài tại các khu vực bỏ phiếu, mỗi lá phiếu không chỉ thể hiện quyền công dân mà còn gửi gắm niềm tin, kỳ vọng của cử tri vào tương lai phát triển mạnh mẽ của TP HCM và đất nước.

Nhiều khu vực bỏ phiếu đạt 100% Tính đến 19 giờ ngày 15-3, tỉ lệ cử tri đi bỏ phiếu trên địa bàn TP HCM đạt 96,67%. Thời điểm này cũng ghi nhận TP HCM có 161/168 địa phương đạt tỉ lệ cử tri đi bầu trên 90%, trong đó 31 xã, phường có tỉ lệ cử tri tham gia bỏ phiếu đạt 100%. Không khu vực bỏ phiếu nào có tỉ lệ cử tri đi bầu dưới 50%.

Đồng Nai: Gần 3 triệu cử tri đi bầu cử Ngày 15-3, gần 3 triệu cử tri tỉnh Đồng Nai hân hoan tham gia bầu cử đại biểu QH khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. Tại khu vực bỏ phiếu số 26 - phường Trấn Biên, ông Vũ Hồng Văn - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu QH tỉnh, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử tỉnh Đồng Nai - đã dự khai mạc và bỏ phiếu bầu cử. Cử tri Nguyễn Ngọc Hòa (72 tuổi, phường Trấn Biên) bày tỏ niềm vui khi đã thực hiện trọn vẹn quyền công dân của mình. "Tôi mong các đại biểu trúng cử sẽ góp tiếng nói xây dựng chính sách để đưa tỉnh Đồng Nai và đất nước tiến nhanh, tiến mạnh, tiến vững chắc hơn nữa" - ông kỳ vọng. N.Tuấn



