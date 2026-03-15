Bầu cử Đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp

Nguyên Phó chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình: Kỳ vọng chọn được đại biểu chất lượng

D.Thu

(NLĐO) - Nguyên Phó chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình bỏ phiếu tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, kỳ vọng bầu được đại biểu có năng lực, đóng góp cho đất nước.

Ngày 15-3, cùng với cử tri cả nước, hơn 3.400 cử tri tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 tại khu vực bỏ phiếu số 32, phường Hai Bà Trưng, TP Hà Nội. 

Khu vực bỏ phiếu số 32 tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, TP Hà Nội

Khu vực bỏ phiếu số 32 tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, TP Hà Nội

Song song với điểm bỏ phiếu tập trung, bệnh viện bố trí hòm phiếu lưu động đến các buồng bệnh để cử tri đang điều trị có thể thực hiện quyền bầu cử.

Ở tuổi 99, nguyên Phó chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình cũng tham gia bỏ phiếu tại khu vực bầu cử số 32 (đặt tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108), cùng các cử tri đang công tác, điều trị và làm việc tại bệnh viện. 

Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình nghiên cứu danh sách những người tham gia ứng cử. Ảnh: Bệnh viện Trung ương Quân đội 108

Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình nghiên cứu danh sách những người tham gia ứng cử. Ảnh: Bệnh viện Trung ương Quân đội 108

Nguyên Phó chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình lựa chọn ứng cử viên để bỏ phiếu

Nguyên Phó chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình lựa chọn ứng cử viên để bỏ phiếu

Nguyên Phó chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình chia sẻ là người đã gắn bó với các kỳ bầu cử đại biểu Quốc hội từ khóa I đến nay, bà kỳ vọng đợt bầu cử này sẽ chọn được những đại biểu có chất lượng để xây dựng đất nước. 

Lá phiếu của bà không chỉ là trách nhiệm công dân mà còn là biểu tượng của sự tiếp nối, là lời nhắn nhủ về lòng yêu nước cho thế hệ mai sau.

Nguyên Phó chủ tịch nước Nguyễn Thị bình bầu cử đại biểu Quốc hội 2026 tại Hà Nội - Ảnh 4.

Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031

Không chỉ riêng nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình mà nhiều cử tri lão thành, những người đã dành trọn cuộc đời phụng sự Tổ quốc vẫn đặt trọn niềm tin vào từng lá phiếu, thể hiện tinh thần trách nhiệm và niềm tin son sắt vào thế hệ tiếp nối.

Lãnh đạo bệnh viện nghiên cứu tiểu sử các ứng cử viên trước khi bỏ phiếu.

Lãnh đạo bệnh viện nghiên cứu tiểu sử các ứng cử viên trước khi bỏ phiếu.

Công tác bầu cử tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 được triển khai từ 7 giờ ngày 15-3. Sau khi kết thúc bỏ phiếu, Tổ bầu cử tiến hành kiểm phiếu, lập biên bản và bàn giao đầy đủ hồ sơ, vật tư (hòm phiếu, con dấu) cho Ban Bầu cử phường Hai Bà Trưng theo đúng quy định.

Với hơn 3.400 cử tri tham gia bỏ phiếu, buổi bầu cử tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 diễn ra nghiêm túc, đúng quy định và thành công tốt đẹp, góp phần vào thành công chung của Ngày hội bầu cử trên cả nước.

Một số hình ảnh tại điểm bầu cử số 32, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108:

Hòm phiếu di động được mang đến tận giường bệnh

Người bệnh bỏ phiếu tại giường bệnh





Hòm phiếu di động được mang đến tận giường bệnh



Người bệnh bỏ phiếu tại giường bệnh







 

Cả nước đã có hơn 99% cử tri đi bỏ phiếu bầu cử

(NLĐO) - Theo số liệu cập nhật mới nhất, tỉ lệ cử tri cả nước đi bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp đã đạt trên 99%.

Truyền thông quốc tế đưa tin đậm nét về “Ngày hội non sông” của Việt Nam

Cuộc bầu cử phản ánh sự cải tiến trong công tác tổ chức và cách thức triển khai, đặt ra yêu cầu ngày càng cao đối với chất lượng đại biểu.

Tỉ lệ cử tri đi bầu cử của TPHCM đạt 96,67%

(NLĐO) - TPHCM hiện có 161/168 địa phương đạt tỉ lệ cử tri đi bầu cử trên 90%, trong đó có 31 xã, phường có tỉ lệ cử tri tham gia bỏ phiếu đạt 100%

ứng cử viên bầu cử Nguyễn Thị Bình đại biểu đại biểu quốc hội Phó Chủ tịch nước
    Thông báo