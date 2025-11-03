HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Cả nước đang hướng về miền Trung

Quang Nhật

Ngày 2-11, Tổng Bí thư Tô Lâm cùng đoàn công tác Trung ương đã đến thăm hỏi, tặng quà người dân TP Huế

Đặc biệt là những hộ bị ảnh hưởng nặng nề trong đợt mưa lũ lịch sử vừa qua.

Tại xã Quảng Điền, TP Huế, Tổng Bí thư đã đến thăm hỏi, động viên các gia đình ở thôn Khuông Phò Đông - địa bàn bị cô lập bởi mưa lũ trong những ngày qua. Tại đây, Tổng Bí thư ân cần thăm hỏi, chia sẻ sâu sắc trước những thiệt hại, mất mát do mưa lũ gây ra; mong người dân vượt qua khó khăn, sớm ổn định cuộc sống.

Theo Tổng Bí thư, Đảng, Nhà nước, các tổ chức, đoàn thể và đồng bào cả nước đang hướng về miền Trung nói chung và TP Huế nói riêng với tinh thần "lá lành đùm lá rách", kịp thời hỗ trợ, chia sẻ khó khăn với người dân vùng lũ lụt. Các lực lượng chức năng đang tập trung khắc phục hậu quả mưa lũ, bảo đảm an toàn tính mạng của nhân dân, tuyệt đối không để người dân nào thiếu thốn, cô lập mà không được hỗ trợ kịp thời.

Cả nước đang hướng về miền Trung - Ảnh 1.

Tổng Bí thư Tô Lâm thăm các gia đình bị thiệt hại nặng nề do mưa lũ ở xã Quảng Điền, TP Huế. Ảnh: ĐÌNH HOÀNG

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Tổng Bí thư đã trao tặng 100 tỉ đồng và 200 tấn gạo hỗ trợ Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP Huế.

Trực tiếp đến thăm hỏi, động viên, chia sẻ với người dân xã Quảng Điền, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Tổng Bí thư trao tặng 45 suất quà cho các gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, bị ảnh hưởng nặng nề do mưa lũ.

Cùng ngày, Tổng Bí thư đã nghe lãnh đạo TP Huế báo cáo về công tác triển khai ứng phó, khắc phục hậu quả mưa lũ, ngập lụt, sạt lở đất trên địa bàn.

Bí thư Thành ủy TP Huế Nguyễn Đình Trung cho biết trong đợt mưa lũ từ ngày 25 đến 30-10, địa phương không xảy ra thiệt hại về nhân mạng. Tuy nhiên sau lũ, địa phương có 15 người chết, 1 người bị thương. Hiện nay, trên địa bàn còn 8/40 xã, phường bị ngập nước.

Tổng Bí thư lưu ý thời tiết còn diễn biến phức tạp, chính quyền địa phương và nhân dân TP Huế tuyệt đối không được chủ quan. Công tác phòng chống bão lũ, thiên tai cần tiếp tục chủ động từ sớm. Địa phương cần xác định việc phòng chống bão lũ, thiên tai là một trong những nhiệm vụ trọng tâm.

Đánh giá cao các lực lượng chức năng đã hỗ trợ tích cực, kịp thời và đồng bộ, Tổng Bí thư yêu cầu khẩn trương tập trung khắc phục hậu quả mưa lũ để học sinh sớm trở lại trường học và cuộc sống người dân sớm trở lại bình thường.

Chia sẻ khó khăn với người dân TP Huế, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Thị Thu Hà đã trao tặng quà hỗ trợ 20 tỉ đồng. Bộ Y tế cũng trao tặng ngành y tế TP Huế 70 triệu đồng cùng các trang thiết bị, vật tư y tế, thuốc trị giá 850 triệu đồng và 1.000 suất sát khuẩn trị giá 110 triệu đồng.


