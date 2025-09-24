Ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng là đại sứ của Quỹ Mạch Sống

Đàm Vĩnh Hưng là đại sứ của quỹ Mạch Sống

Ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng chính thức trở thành đại sứ của Quỹ Mạch Sống. Đây là quỹ thiện nguyện, do siêu mẫu Xuân Lan và Bệnh viện Nhi Đồng 2 sáng lập, để giúp đỡ bệnh nhi có gia cảnh khó khăn.

Đây là một dự án được ấp ủ với mong muốn mang đến những cơ hội sống cho các bệnh nhi mắc bệnh hiểm nghèo.

Mục tiêu của quỹ không chỉ dừng lại ở việc hỗ trợ tài chính mà còn là sự đồng hành về mặt tinh thần, mang đến hi vọng và niềm tin cho các em nhỏ và gia đình.

Ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng nói rằng mỗi năm vào dịp sinh nhật của mình, anh đã nhận hàng chục lẵng hoa lớn, trị giá từ vài triệu đến hàng chục triệu đồng, nhưng chỉ tồn tại vài ngày.

"Năm nào cũng mấy chục kệ, với số tiền đó cộng lại, anh chị em mình cũng có thể cứu được 5 -7 mạng sống các bé đó" - Đàm Vĩnh Hưng bày tỏ. Theo anh, biến ngày sinh nhật thành cơ hội sẻ chia sẽ mang lại ý nghĩa lớn hơn bất kỳ món quà nào.

Đây không chỉ là một lời kêu gọi, mà còn là thông điệp nhân văn: niềm vui riêng của nghệ sĩ có thể trở thành hạnh phúc chung của cộng đồng.

Quỹ Mạch Sống - trao niềm tin cho bệnh nhi

Quỹ Mạch Sống hướng đến sứ mệnh đồng hành cùng những bệnh nhi mắc bệnh tim bẩm sinh và bệnh hiểm nghèo.

Được thành lập từ đầu năm 2025 với sự hợp tác giữa siêu mẫu Xuân Lan và Bệnh viện Nhi Đồng 2, Quỹ Mạch Sống hướng đến sứ mệnh đồng hành cùng những bệnh nhi mắc bệnh tim bẩm sinh và bệnh hiểm nghèo. Không chỉ hỗ trợ tài chính cho chi phí phẫu thuật, viện phí, thuốc men, quỹ còn mang đến sự đồng hành tinh thần, tiếp thêm hy vọng và niềm tin cho các em nhỏ cùng gia đình.

Để đảm bảo minh bạch, Bệnh viện Nhi Đồng 2 đã mở một tài khoản riêng mang tên "Mạch Sống" trực thuộc bệnh viện. 100% số tiền quyên góp được chuyển thẳng vào tài khoản này và dùng cho việc cứu chữa, chăm sóc bệnh nhi, đồng thời công khai minh bạch tài chính.

Đàm Vĩnh Hưng thường tham gia hoạt động thiện nguyện, gây quỹ từ thiện.

Không chỉ được biết đến với danh xưng "Ông hoàng nhạc Việt", Đàm Vĩnh Hưng còn nhiều lần tham gia hoạt động thiện nguyện, gây quỹ từ thiện.

Việc trở thành đại sứ Quỹ Mạch Sống đánh dấu bước đi tiếp theo trong hành trình lan tỏa yêu thương và trách nhiệm xã hội của nam ca sĩ.

Sự đồng hành của anh hứa hẹn sẽ giúp dự án chạm đến trái tim đông đảo công chúng, kêu gọi cộng đồng cùng chung tay để những "mạch sống" nhỏ bé tiếp tục được nuôi dưỡng.

