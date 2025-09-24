Ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng là đại sứ của Quỹ Mạch Sống

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giải trí

Ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng là đại sứ của Quỹ Mạch Sống

Thùy Trang

(NLĐO) - Siêu mẫu Xuân Lan cho biết ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng, vừa nhận lời làm đại sứ cho quỹ Mạch Sống, đã có một hành động ý nghĩa.

Đàm Vĩnh Hưng là đại sứ của quỹ Mạch Sống

Ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng là đại sứ của quỹ Mạch Sống - Ảnh 1.

Cas sĩ Đàm Vĩnh Hưng trở thành đại sứ quỹ Mạch Sống

Ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng chính thức trở thành đại sứ của Quỹ Mạch Sống. Đây là quỹ thiện nguyện, do siêu mẫu Xuân Lan và Bệnh viện Nhi Đồng 2 sáng lập, để giúp đỡ bệnh nhi có gia cảnh khó khăn.

Đây là một dự án được ấp ủ với mong muốn mang đến những cơ hội sống cho các bệnh nhi mắc bệnh hiểm nghèo.

Mục tiêu của quỹ không chỉ dừng lại ở việc hỗ trợ tài chính mà còn là sự đồng hành về mặt tinh thần, mang đến hi vọng và niềm tin cho các em nhỏ và gia đình.

Ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng nói rằng mỗi năm vào dịp sinh nhật của mình, anh đã nhận hàng chục lẵng hoa lớn, trị giá từ vài triệu đến hàng chục triệu đồng, nhưng chỉ tồn tại vài ngày.

"Năm nào cũng mấy chục kệ, với số tiền đó cộng lại, anh chị em mình cũng có thể cứu được 5 -7 mạng sống các bé đó" - Đàm Vĩnh Hưng bày tỏ. Theo anh, biến ngày sinh nhật thành cơ hội sẻ chia sẽ mang lại ý nghĩa lớn hơn bất kỳ món quà nào.

Đây không chỉ là một lời kêu gọi, mà còn là thông điệp nhân văn: niềm vui riêng của nghệ sĩ có thể trở thành hạnh phúc chung của cộng đồng.

Quỹ Mạch Sống - trao niềm tin cho bệnh nhi

Ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng là đại sứ của quỹ Mạch Sống - Ảnh 2.

Quỹ Mạch Sống hướng đến sứ mệnh đồng hành cùng những bệnh nhi mắc bệnh tim bẩm sinh và bệnh hiểm nghèo.

Được thành lập từ đầu năm 2025 với sự hợp tác giữa siêu mẫu Xuân Lan và Bệnh viện Nhi Đồng 2, Quỹ Mạch Sống hướng đến sứ mệnh đồng hành cùng những bệnh nhi mắc bệnh tim bẩm sinh và bệnh hiểm nghèo. Không chỉ hỗ trợ tài chính cho chi phí phẫu thuật, viện phí, thuốc men, quỹ còn mang đến sự đồng hành tinh thần, tiếp thêm hy vọng và niềm tin cho các em nhỏ cùng gia đình.

Để đảm bảo minh bạch, Bệnh viện Nhi Đồng 2 đã mở một tài khoản riêng mang tên "Mạch Sống" trực thuộc bệnh viện. 100% số tiền quyên góp được chuyển thẳng vào tài khoản này và dùng cho việc cứu chữa, chăm sóc bệnh nhi, đồng thời công khai minh bạch tài chính.

Ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng là đại sứ của quỹ Mạch Sống - Ảnh 3.

Đàm Vĩnh Hưng thường tham gia hoạt động thiện nguyện, gây quỹ từ thiện.

Không chỉ được biết đến với danh xưng "Ông hoàng nhạc Việt", Đàm Vĩnh Hưng còn nhiều lần tham gia hoạt động thiện nguyện, gây quỹ từ thiện.

Việc trở thành đại sứ Quỹ Mạch Sống đánh dấu bước đi tiếp theo trong hành trình lan tỏa yêu thương và trách nhiệm xã hội của nam ca sĩ.

Sự đồng hành của anh hứa hẹn sẽ giúp dự án chạm đến trái tim đông đảo công chúng, kêu gọi cộng đồng cùng chung tay để những "mạch sống" nhỏ bé tiếp tục được nuôi dưỡng.

Tin liên quan

Hành động ý nghĩa của Đàm Vĩnh Hưng

Hành động ý nghĩa của Đàm Vĩnh Hưng

(NLĐO) - Ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng có nguyện vọng bạn bè đừng gởi quà sinh nhật cho anh mà gởi tiền cho quỹ từ thiện Mạch sống.

Ca sĩ Đông Đào hừng hực lửa nghề, trăn trở nạn học vẹt

(NLĐO) - Ca sĩ Đông Đào vẫn hừng hực lửa nghề dù đã gắn bó hơn 30 năm với dòng nhạc dân ca và bolero.

Nhật Kim Anh trao tặng 50 triệu đồng đến "Mai Vàng nhân ái"

(NLĐO) - Nhật Kim Anh chia sẻ kỷ niệm đáng nhớ với Giải Mai Vàng và đóng góp 50 triệu đồng cho chương trình “Mai Vàng nhân ái”.

ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng Đàm Vĩnh Hưng Đàm Vĩnh Hưng làm đại sứ
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo