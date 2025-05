Năm thành viên của nhóm TDB gồm: Hoàng Trung Anh, Châu Nhật Tín, Huy Trương, Văn Hậu và La Trần Đức Thiện.

Các thành viên của nhóm TDB (từ trái qua, từ trên xuống): Châu Nhật Tín, Hoàng Trung Anh, Huy Trương, La Trần Đức Thiện và Văn Hậu. (Ảnh: ĐAN HUY)

. Phóng viên: Đâu là mẫu số chung của anh và nhóm TDB?

- ĐÔNG QUÂN: Đây là 5 ca sĩ trẻ gắn bó với CLB Sân khấu Lạc Long Quân từ 4 năm qua. Họ học thanh nhạc, nhạc lý cơ bản, biết chơi nhạc cụ trước khi học diễn xuất. Họ là học trò của NSND Hồng Vân, NSƯT Hữu Châu, nghệ sĩ Hữu Nghĩa. Trong đó có người là sinh viên Trường ĐH Sân khấu Điện ảnh TP HCM. Tôi được mời tham gia biểu diễn chương trình "Sân khấu học đường" do Sở Văn hóa và Thể thao TP HCM tổ chức, nên gặp gỡ và cùng hát với các ca sĩ trẻ này. Gần đây, chúng tôi lại đồng hành tại chương trình giao lưu âm nhạc của cuộc vận động sáng tác ca khúc chủ đề "Đất nước trọn niềm vui" và Giải Mai Vàng - do Báo Người Lao Động tổ chức. Mẫu số chung là chúng tôi đều đam mê âm nhạc, khao khát được cống hiến và tích cực tham gia công tác xã hội.

. Vì sao nhóm lấy tên TDB? Thể loại âm nhạc nào được nhóm theo đuổi?

- HOÀNG TRUNG ANH: Chúng tôi đặt tên nhóm là "Thôi đi bạn" (viết tắt TDB), nhằm răn mình không nên chạy theo thị trường mà sáng tác những ca khúc thiếu tính nghệ thuật và gây ảnh hưởng xấu tới thị hiếu âm nhạc. Chúng tôi nhắc nhau Làm việc gì cũng phải nghiêm túc, trách nhiệm. Chúng tôi theo đuổi thể loại hip hop và rap - vì gần gũi với giới trẻ.

. Nhắc đến nhóm TDB, anh có kỷ niệm nào đáng nhớ?

- ĐÔNG QUÂN: Chúng tôi đã từng hát các ca khúc: "Thành phố tôi yêu" (nhạc sĩ Thanh Trúc), "Tuổi trẻ thế hệ Bác Hồ" (nhạc sĩ Triều Dâng), "Ngày Tết quê em" (nhạc sĩ Từ Huy)… Đó là những kỷ niệm khó phai khi tôi trình diễn cùng các bạn đồng nghiệp trẻ TDB. Các thành viên nhóm TDB rất nghiêm túc trong công việc và khao khát lan tỏa giá trị sống đẹp trong cộng đồng.

Trong chương trình Gala "Đất nước vươn mình" diễn ra tối 17-5 tại Trung tâm Thương mại Gigamall (TP Thủ Đức, TP HCM), tôi và nhóm TDB sẽ trình diễn ca khúc "TP HCM - 50 năm chung một niềm vui" của nhạc sĩ Nguyễn Duy Khoái, đoạt giải 3 cuộc vận động sáng tác ca khúc chủ đề "Đất nước trọn niềm vui".

Ca sĩ Đông Quân (Ảnh do nhân vật cung cấp)

. Nhóm TDB đã có màn trình diễn ấn tượng trong chương trình Chào mừng 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước qua "Bản giao hưởng thống nhất" do NSND Lê Thụy tổng đạo diễn. Điều này có ý nghĩa gì đối với các thành viên trong nhóm?

- HUY TRƯƠNG: Được hát dưới mưa trong sự ủng hộ cuồng nhiệt của khán giả, chúng tôi rất vui và hạnh phúc. Điều này càng có ý nghĩa hơn khi được trình diễn trong một sự kiện trọng đại của đất nước. Đây là kỷ niệm khó quên với TDB trên hành trình làm nghề.

. Việc phân chia công việc của các thành viên trong nhóm thế nào để tạo sự kết nối hiệu quả và hướng tới những sản phẩm chất lượng cao của TDB?

- VĂN HẬU: Tôi chịu trách nhiệm hòa âm, phối khí và phụ trách phòng thu. Hoàng Trung Anh và Châu Nhật Tín lo sáng tác ca khúc. Huy Trương viết lời rap, còn La Trần Đức Thiện đệm guitar, Châu Nhật Tín đệm trống khi nhóm biểu diễn Acoustic.

Nhóm TDB

. Ngày 17-5, nhóm TDB và ca sĩ Đông Quân sẽ có buổi biểu diễn và giao lưu với khán giả tại Lễ hội "Tôn vinh cà phê - trà Việt 2025". Anh đã chuẩn bị như thế nào?

- ĐÔNG QUÂN: Tôi sẽ hát và giao lưu với khán giả 2 ca khúc viết về cà phê: "Ly cà phê Ban Mê" (sáng tác: Nguyễn Cường) và "Cà phê giai điệu gọi mời" (sáng tác: Nguyễn Hương Thành), còn TDB sẽ giới thiệu các ca khúc: "Góc phố màu cà phê", "Dịu dàng cà phê phố", "Em nhớ hương cà phê bên anh"... và các ca khúc mà nhóm đã được khán giả học sinh, sinh viên yêu thích: "Từ TP HCM nhìn về lịch sử", "Yêu thành phố, viết sử ca", "Rap nhà Mộc", "Nối vòng tay lớn"…

Phần giao lưu còn có sự tham gia của một số nữ ca sĩ khách mời, những người bạn đã gắn bó với TDB. Hứa hẹn sẽ tạo sự bùng nổ trong chương trình giao lưu âm nhạc tại Trung tâm Thương mại Gigamall nằm trong chuỗi hoạt động nghệ thuật Lễ hội "Tôn vinh cà phê - trà Việt" năm 2025.

. Là thành viên "đặc biệt" của TDB, anh có thể chia sẻ thêm quá trình gắn kết với nhóm?

- LA TRẦN ĐỨC THIỆN: Tôi sinh ra và lớn lên tại Hòn Đất, Kiên Giang, được ca sĩ Châu Nhật Tín giới thiệu gia nhập CLB Sân khấu Lạc Long Quân. Thời gian qua, tôi đã gắn bó với CLB Sân khấu học đường với hàng trăm xuất diễn. Trước khi đến với âm nhạc, tôi được đào tạo làm người mẫu. Năm 2024 tôi đã tham gia biểu diễn tại Jakarta - Indonesia, giới thiệu show thời trang "Dz by Rita Dzung" của nhà thiết kế Rita Dzung - Đoàn Phương Dung, với bộ sưu tập "Welcome to Việt Nam".

Tôi đã từng tham gia cuộc thi Mister Việt Nam 2024 và học diễn xuất tại Trường ĐH Sân khấu Điện ảnh TP HCM. Gắn bó với TDB, tôi mong muốn góp phần lan tỏa những giá trị cộng đồng tích cực như những thông điệp bảo vệ môi trường; hăng hái học tập, làm việc… để chung tay xây dựng đất nước.

Tôi tự hào khi có mặt trong Gala Nghệ thuật "Đất nước vươn mình" do Báo Người Lao Động tổ chức. Tại Lễ trao Giải Mai Vàng lần thứ 30, tôi đã vinh dự được biểu diễn cùng NSND Kim Xuân, NSND Tấn Giao, ca sĩ Hoàng Trung Anh với liên khúc "TP HCM khát vọng và niềm tin". Đó là kỷ niệm đẹp khó quên đối với tôi.

. Ca sĩ Đông Quân gửi gắm điều gì đến các đồng nghiệp trẻ TDB?

- ĐÔNG QUÂN: Âm nhạc hiện nay có sự cạnh tranh hết sức quyết liệt. Nhóm TDB đã có hướng đi riêng song cần nỗ lực nhiều hơn để cho ra đời những sản phẩm âm nhạc chất lượng. Những sản phẩm âm nhạc của nhóm cần gắn với tính dân tộc, dân gian truyền thống, để nhắc nhở giới trẻ không lãng quên cội nguồn.

Thời gian qua, thông qua âm nhạc, TDB đã góp phần mang lại cho giới trẻ Việt Nam cái nhìn tươi mới hơn về văn hóa, về thẩm mỹ, từ đó tác động đến lối sống lành mạnh hướng đến cộng đồng. Đây là những ưu điểm mà TDB cần phát huy, từ đó góp phần kích thích sự sáng tạo của những người trẻ, thiết thực đóng góp cho mục tiêu phát triển công nghiệp văn hóa tại TP HCM.

Gắn kết với đờn ca tài tử Nam Bộ Ca sĩ Văn Hậu cho biết: "Sắp tới, nhóm TDB sẽ biểu diễn với nhóm của Nghệ nhân Ưu tú Phương Hậu và nhạc sĩ Lê Dũng. Những giai điệu trẻ trung của nhóm sẽ hòa cùng âm nhạc đờn ca tài tử Nam Bộ, sự kết hợp này nhằm đưa nghệ thuật đờn ca tài tử đến gần hơn với khán giả trẻ".