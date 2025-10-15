NSƯT Kim Tiểu Long và ca sĩ Khánh An

Trong bối cảnh sân khấu cải lương dần bị thu hẹp bởi làn sóng giải trí hiện đại, gia đình NSND Nguyễn Thanh Tùng – NSND Nguyễn Mạnh Hùng – ca sĩ Khánh An là minh chứng sống động cho sự bền bỉ giữ lửa nghề qua ba thế hệ.

Khánh An tiếp bước gia tộc

NSND Nguyễn Thanh Tùng – người nghệ sĩ gạo cội của sân khấu cải lương phía Bắc, nổi bật với vai Đô đốc Lê Ngân trong Vụ án một Vương phi ( năm1990), từng giành Huy chương vàng tại Hội diễn toàn quốc.

Hơn bốn thập niên cống hiến, ông vẫn giữ quan điểm: "Cải lương chỉ mất khán giả khi người làm nghề quên mất gốc. Nếu biết cách kể chuyện và chạm vào cảm xúc, giới trẻ vẫn có thể yêu sân khấu khi nghệ sĩ làm nghề nghiêm túc. Xem cháu tôi và NSƯT Kim Tiểu Long ca diễn trích đoạn "Hàn Mặc Tử", tôi xúc động lắm khi thấy cháu mình được khán giả thương mến".

Ca sĩ Khánh An

Ở tuổi 75, NSND Nguyễn Thanh Tùng hạnh phúc được nhìn thấy con cháu vẫn bước tiếp con đường sân khấu.

NSND Nguyễn Mạnh Hùng, con trai của ông, cũng là một trong những tên tuổi tiêu biểu của thế hệ kế cận. Lớn lên trong không gian ngập tràn tiếng đàn, câu hát, Mạnh Hùng sớm hiểu nghề sân khấu không chỉ là công việc, mà là mạch máu văn hóa dân tộc. Anh luôn trăn trở tìm cách làm mới cải lương, đưa hơi thở đương đại vào ngôn ngữ truyền thống:

"Không thể làm lại hoàn toàn những gì cha ông đã làm. Việc của thế hệ sau là giữ tinh thần ấy, nhưng phải kể theo cách khiến khán giả hôm nay vẫn thấy xúc động" - NSƯT Kim Tiểu Long nói.

Khánh An – sắc màu trẻ của truyền thống

Khánh An – thế hệ thứ ba – mang trong mình dòng máu nghệ thuật nhưng chọn hướng đi riêng: dòng nhạc dân ca – bolero. Dẫu vậy, trong nhiều tiết mục, cô vẫn khéo léo kết hợp giữa bolero và vọng cổ, cho thấy kỹ thuật ca hát và cảm xúc đặc trưng của người được sinh ra trong một gia đình "ba thế hệ nghệ sĩ".

"Tôi không chọn nghề, nghề chọn tôi" - Khánh An từng tâm sự. Chính vì thế, dù bước ra từ nhiều cuộc thi âm nhạc hiện đại, cô vẫn luôn dành sự trân trọng cho những giá trị xưa, những làn điệu vọng cổ được cha và ông nội dạy từ tấm bé.

Khi cô cất giọng ca trong vai Mai Đình của trích đoạn "Hàn Mặc Tử", khán giả đã rơi nước mắt vì chất giọng cô quá trầm ấm, đầy chất tự sự.

Ca sĩ Khánh An

Khánh An xuất hiện trong những chương trình lớn như các đêm diễn cùng NSƯT Kim Tiểu Long và Tuấn Vũ tại Hà Nội, Hải Phòng đã cho thấy một thế hệ nghệ sĩ trẻ đang biết kết nối giữa truyền thống và đại chúng – vừa mang nét trong trẻo, tươi mới, vừa giữ được "hồn cốt" cải lương.

Giữa bối cảnh nhiều sân khấu truyền thống gặp khó, câu chuyện về ba thế hệ trong gia đình NSND Nguyễn Thanh Tùng là biểu tượng đẹp của sự bền bỉ, lòng trung thành với nghệ thuật dân tộc. Họ không chỉ "giữ nghề" mà còn lan tỏa tình yêu cải lương bằng cách riêng: người cha dựng vở, người con tìm hướng đổi mới, người cháu trẻ thổi làn gió mới bằng giọng hát bolero pha vọng cổ. Ông xuất hiện trên sân khấu trong đêm cháu mình diễn tại Hà Nội đã là hình ảnh rất đẹp, lưu lại nhiều ký ức đối với khán giả thủ đô.

NSND Nguyễn Thanh Tùng (giữa) cảm ơn công chúng đã yêu mến tài năng của NSƯT Kim Tiểu Long và ca sĩ Khánh An

"Một gia đình 3 thế hệ nối nghiệp là niềm tin lớn mạnh để chứng mình sân khấu truyền thống không thể mất đi trong dòng chảy văn hóa cội nguồn" - NSƯT Kim Tiểu Long nói.



