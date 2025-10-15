HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Văn hóa - Văn nghệ

Ca sĩ Khánh An nối nghiệp, một "gia phả" sân khấu đáng trân trọng

(NLĐO) - Là thế hệ nghệ sĩ tiếp nối, Khánh An toả sáng và có nhiều triển vọng trên con đường nghệ thuật

Ca sĩ Khánh An nối nghiệp - một "gia phả" sân khấu đáng trân trọng - Ảnh 1.

NSƯT Kim Tiểu Long và ca sĩ Khánh An

Trong bối cảnh sân khấu cải lương dần bị thu hẹp bởi làn sóng giải trí hiện đại, gia đình NSND Nguyễn Thanh Tùng – NSND Nguyễn Mạnh Hùng – ca sĩ Khánh An là minh chứng sống động cho sự bền bỉ giữ lửa nghề qua ba thế hệ.

Khánh An tiếp bước gia tộc

NSND Nguyễn Thanh Tùng – người nghệ sĩ gạo cội của sân khấu cải lương phía Bắc, nổi bật với vai Đô đốc Lê Ngân trong Vụ án một Vương phi ( năm1990), từng giành Huy chương vàng tại Hội diễn toàn quốc. 

Hơn bốn thập niên cống hiến, ông vẫn giữ quan điểm: "Cải lương chỉ mất khán giả khi người làm nghề quên mất gốc. Nếu biết cách kể chuyện và chạm vào cảm xúc, giới trẻ vẫn có thể yêu sân khấu khi nghệ sĩ làm nghề nghiêm túc. Xem cháu tôi và NSƯT Kim Tiểu Long ca diễn trích đoạn "Hàn Mặc Tử", tôi xúc động lắm khi thấy cháu mình được khán giả thương mến".

Ca sĩ Khánh An nối nghiệp - một "gia phả" sân khấu đáng trân trọng - Ảnh 2.

Ca sĩ Khánh An

Ở tuổi 75, NSND Nguyễn Thanh Tùng hạnh phúc được nhìn thấy con cháu vẫn bước tiếp con đường sân khấu.

NSND Nguyễn Mạnh Hùng, con trai của ông, cũng là một trong những tên tuổi tiêu biểu của thế hệ kế cận. Lớn lên trong không gian ngập tràn tiếng đàn, câu hát, Mạnh Hùng sớm hiểu nghề sân khấu không chỉ là công việc, mà là mạch máu văn hóa dân tộc. Anh luôn trăn trở tìm cách làm mới cải lương, đưa hơi thở đương đại vào ngôn ngữ truyền thống:

"Không thể làm lại hoàn toàn những gì cha ông đã làm. Việc của thế hệ sau là giữ tinh thần ấy, nhưng phải kể theo cách khiến khán giả hôm nay vẫn thấy xúc động" - NSƯT Kim Tiểu Long nói.

Khánh An – sắc màu trẻ của truyền thống

Khánh An – thế hệ thứ ba – mang trong mình dòng máu nghệ thuật nhưng chọn hướng đi riêng: dòng nhạc dân ca – bolero. Dẫu vậy, trong nhiều tiết mục, cô vẫn khéo léo kết hợp giữa bolero và vọng cổ, cho thấy kỹ thuật ca hát và cảm xúc đặc trưng của người được sinh ra trong một gia đình "ba thế hệ nghệ sĩ".

"Tôi không chọn nghề, nghề chọn tôi" - Khánh An từng tâm sự. Chính vì thế, dù bước ra từ nhiều cuộc thi âm nhạc hiện đại, cô vẫn luôn dành sự trân trọng cho những giá trị xưa, những làn điệu vọng cổ được cha và ông nội dạy từ tấm bé. 

Khi cô cất giọng ca trong vai Mai Đình của trích đoạn "Hàn Mặc Tử", khán giả đã rơi nước mắt vì chất giọng cô quá trầm ấm, đầy chất tự sự.

Ca sĩ Khánh An nối nghiệp - một "gia phả" sân khấu đáng trân trọng - Ảnh 3.

Ca sĩ Khánh An

Khánh An xuất hiện trong những chương trình lớn như các đêm diễn cùng NSƯT Kim Tiểu Long và Tuấn Vũ tại Hà Nội, Hải Phòng đã cho thấy một thế hệ nghệ sĩ trẻ đang biết kết nối giữa truyền thống và đại chúng – vừa mang nét trong trẻo, tươi mới, vừa giữ được "hồn cốt" cải lương.

Giữa bối cảnh nhiều sân khấu truyền thống gặp khó, câu chuyện về ba thế hệ trong gia đình NSND Nguyễn Thanh Tùng là biểu tượng đẹp của sự bền bỉ, lòng trung thành với nghệ thuật dân tộc. Họ không chỉ "giữ nghề" mà còn lan tỏa tình yêu cải lương bằng cách riêng: người cha dựng vở, người con tìm hướng đổi mới, người cháu trẻ thổi làn gió mới bằng giọng hát bolero pha vọng cổ. Ông xuất hiện trên sân khấu trong đêm cháu mình diễn tại Hà Nội đã là hình ảnh rất đẹp, lưu lại nhiều ký ức đối với khán giả thủ đô.

Ca sĩ Khánh An nối nghiệp - một "gia phả" sân khấu đáng trân trọng - Ảnh 4.

NSND Nguyễn Thanh Tùng (giữa) cảm ơn công chúng đã yêu mến tài năng của NSƯT Kim Tiểu Long và ca sĩ Khánh An

"Một gia đình 3 thế hệ nối nghiệp là niềm tin lớn mạnh để chứng mình sân khấu truyền thống không thể mất đi trong dòng chảy văn hóa cội nguồn" - NSƯT Kim Tiểu Long nói.


Tin liên quan

NSƯT Kim Tiểu Long mang cải lương và tình người đến đất Bắc

NSƯT Kim Tiểu Long mang cải lương và tình người đến đất Bắc

(NLĐO) - Hai đêm diễn thăng hoa và đầy cảm xúc tại đất Bắc đã mang lại cho NSƯT Kim Tiểu Long nhiều động lực để làm nghề

NSƯT Kim Tiểu Long trao yêu thương mùa Vu Lan, lan tỏa tinh thần hiếu nghĩa

(NLĐO) - Với NSƯT Kim Tiểu Long, mùa Vu Lan báo hiếu cũng là mùa của yêu thương và chia sẻ.

khánh an
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo