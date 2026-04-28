HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Ca sĩ Ngô Kiến Huy tham gia câu lạc bộ tại Công an TPHCM

Bài - ảnh - clip: PHẠM DŨNG

(NLĐO) - Câu lạc bộ tình nguyện vì bình yên thành phố có sự tham gia của nhiều người nổi tiếng, trong đó Ngô Kiến Huy giữ vai trò phó chủ nhiệm

Ngày 28-4, Công an TPHCM cho biết đã tổ chức thành công hội nghị Câu lạc bộ tình nguyện vì bình yên thành phố lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2026-2031. Ca sĩ Ngô Kiến Huy (SN 1988, tên thật là Lê Thành Dương) nhận nhiệm vụ Phó Chủ nhiệm Câu lạc bộ phụ trách khối văn nghệ sĩ.

Câu lạc bộ Tình nguyện Vì bình yên Thành phố ra mắt với sự phối hợp giữa Công an TPHCM và Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam TPHCM nhằm nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tội phạm và tệ nạn ma túy.

Ca sĩ Ngô Kiến Huy tham gia câu lạc bộ Công an TPHCM - Ảnh 1.

Ban chủ nhiệm Câu lạc bộ tình nguyện vì bình yên thành phố

Ca sĩ Ngô Kiến Huy tham gia câu lạc bộ Công an TPHCM - Ảnh 2.

Ca sĩ Ngô Kiến Huy tham gia câu lạc bộ Công an TPHCM - Ảnh 3.

Các ca sĩ, KOL tham gia hội nghị

Đây là mô hình điểm mang tính tiên phong, sáng tạo trong công tác truyền thông phục vụ phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. 

Ca sĩ Ngô Kiến Huy trả lời Báo Người Lao Động

Mô hình được hình thành trên cơ sở phối hợp giữa Công an TPHCM và các tổ chức chính trị – xã hội. Trong đó, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC04) giữ vai trò chủ trì tham mưu phối hợp các đơn vị trực thuộc Công an TPHCM định hướng nội dung; trực tiếp đồng hành trong tổ chức, triển khai các hoạt động.

Ca sĩ Ngô Kiến Huy tham gia câu lạc bộ Công an TPHCM - Ảnh 4.

Ca sĩ Ngô Kiến Huy giữ vai trò Phó Chủ nhiệm Câu lạc bộ phụ trách khối văn nghệ sĩ

Ngay từ khi ra đời, Câu lạc bộ đã xác định hướng đi đột phá, tận dụng sức mạnh của truyền thông số, huy động sự tham gia của thanh niên, nghệ sĩ, nhà sáng tạo nội dung và những người có sức ảnh hưởng trong xã hội. Mục tiêu nhằm lan tỏa thông điệp tích cực, nâng cao nhận thức cộng đồng, đặc biệt là thế hệ trẻ, trong công tác phòng, chống tội phạm và tệ nạn ma túy.

Ca sĩ Ngô Kiến Huy tham gia câu lạc bộ Công an TPHCM - Ảnh 5.

Ca sĩ Ngô Kiến Huy tham gia câu lạc bộ Công an TPHCM - Ảnh 6.

Khách mời xem triển lãm hiện vật ma tuý

Chỉ trong thời gian ngắn, Câu lạc bộ đã đạt được nhiều kết quả nổi bật như: Triển khai các chương trình tuyên truyền cho hơn 1.200 người nghiện ma tuý; hỗ trợ hoàn thiện thủ tục pháp lý cho nhiều trường hợp chuẩn bị tái hòa nhập cộng đồng; vận động hàng nghìn phần quà và nguồn lực xã hội hóa trị giá hàng trăm triệu đồng, trong đó có 400 triệu đồng hỗ trợ trẻ em bị ảnh hưởng bởi tệ nạn ma túy.

Ca sĩ Sơn K. hào hứng tham gia tuyên truyền đến người trẻ

Trong lĩnh vực truyền thông, các sản phẩm của Câu lạc bộ đã đạt hơn 200 triệu lượt tiếp cận trên các nền tảng số; hơn 100 sản phẩm sáng tạo được lan tỏa rộng rãi với sự tham gia của trên 80 nghệ sĩ, KOLs, tạo hiệu ứng xã hội tích cực và sâu rộng. 

Diễn viên Nguyễn Đăng Khoa chia sẻ khi tham gia câu lạc bộ

Qua đó, nhiều nguồn tin giá trị đã được cung cấp, hỗ trợ lực lượng chức năng trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm.

Bên cạnh đó, Câu lạc bộ còn tổ chức nhiều hoạt động văn hóa – xã hội, thiện nguyện quy mô lớn, tiêu biểu như chương trình gây quỹ "Lan tỏa yêu thương – Vì miền Trung ruột thịt" thu hút hơn 8.000 người tham dự, vận động gần 3 tỉ đồng hỗ trợ đồng bào bị ảnh hưởng bởi thiên tai; triển khai các chương trình học bổng, hỗ trợ an sinh xã hội tại nhiều địa phương.

Trong thời gian qua, hoạt động của câu lạc bộ ghi nhận sự phát triển mạnh mẽ, đặc biệt trong lĩnh vực truyền thông số. 

Theo Thượng tá Sơn Ngọc Lành, Phó Trưởng Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC04, Công an TPHCM), Câu lạc bộ không chỉ dừng lại ở việc truyền tải thông tin, mô hình này còn khẳng định vai trò tiên phong khi quy tụ sự tham gia của nhiều cá nhân có tầm ảnh hưởng, góp phần nâng cao hiệu quả tiếp cận đối với người trẻ. Qua đó, câu lạc bộ trở thành minh chứng sinh động cho sự phát triển của phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên không gian mạng.

Theo Thượng tá Sơn Ngọc Lành, trong thời gian tới, Câu lạc bộ được kỳ vọng tiếp tục phát huy vai trò mô hình kiểu mẫu, chú trọng xây dựng các sản phẩm truyền thông có chiều sâu, đồng thời mở rộng mạng lưới kết nối, thu hút thêm nhiều nguồn lực xã hội cùng tham gia công tác tuyên truyền.

Tin liên quan

Công an TPHCM tiếp nhận 13 công dân bị trục xuất

Công an TPHCM tiếp nhận 13 công dân bị trục xuất

(NLĐO) - Công an TPHCM đã phối hợp tiếp nhận 13 công dân đồng thời thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật

"Cú đấm thép" của Công an TPHCM khiến tội phạm khiếp sợ

(NLĐO) - Lực lượng cảnh sát hình sự Công an TPHCM triển khai đồng bộ nhiều biện pháp, chủ động đấu tranh, trấn áp tội phạm.

Công an TPHCM bắt vợ chồng bà chủ Công ty Nông sản Mai Xuân Thành

(NLĐO) - Công an TPHCM đã thi hành lệnh bắt vợ chồng chủ Công ty Nông sản Mai Xuân Thành để điều tra hàng loạt sai phạm

TPHCM Công an TPHCM Ca sĩ Ngô Kiến Huy
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo