Pháp luật

Công an TPHCM bắt vợ chồng bà chủ Công ty Nông sản Mai Xuân Thành

PHẠM DŨNG

(NLĐO) - Công an TPHCM đã thi hành lệnh bắt vợ chồng chủ Công ty Nông sản Mai Xuân Thành để điều tra hàng loạt sai phạm

Ngày 26-4, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an TPHCM cho biết đã thi hành lệnh bắt để tạm giam Trần Thị Như Hảo (SN 1999) và chồng là Nguyễn Trọng Anh (SN 1995) về tội Vi phạm quy định về an toàn thực phẩm.

Công an TPHCM thi hành lệnh bắt vợ chồng bà chủ Công ty Nông sản Mai Xuân Thành

Công an TPHCM thi hành lệnh bắt vợ chồng bà chủ Công ty Nông sản Mai Xuân Thành

Trước đó, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an TPHCM đã phát hiện đường dây sản xuất, buôn bán thực phẩm chức năng giảm cân nhãn hiệu Emo's có chứa chất cấm do vợ chồng Hảo cầm đầu.

Bên trong Công ty Nông sản Mai Xuân Thành

Vợ chồng chủ công ty tại thời điểm công an kiểm tra

Bên trong Công ty Nông sản Mai Xuân Thành

Cuối tháng 3-2026, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an TPHCM phối hợp với Công an xã Bình Mỹ và các địa phương triển khai nhiều Tổ công tác, đồng loạt kiểm tra đối với Công ty TNHH Nông Sản Mai Xuân Thành do vợ chồng Hảo làm chủ.

Công an TPHCM đã khám xét công ty tại xã Bình Mỹ và các đầu mối tiêu thụ xã Bà Điểm (TPHCM), xã Khánh Cường (tỉnh Quảng Ngãi),…

Vợ chồng chủ công ty tại thời điểm công an kiểm tra

Lực lượng công an phát hiện, thu giữ hàng nghìn gói thực phẩm chức năng

Vợ chồng chủ công ty tại thời điểm công an kiểm tra

Lực lượng công an phát hiện, thu giữ hơn 5.200 gói bột các loại thực phẩm chức năng nhãn hiệu Emo's (gồm sữa tách béo, bột trà cam, bột cà phê, bột trà chanh, bột trà dâu, bột trà đào hòa tan); 639 kg các loại bột nguyên liệu; 8 thiết bị máy móc sản xuất; 32.950 bao bì vỏ hộp nhựa, in nhãn hiệu loại EMO's;…

Công an TPHCM xác định vợ chồng bà Hảo đã tiêu thụ hàng hoá ước tính hàng chục tỉ đồng 

Quá trình điều tra ban đầu xác định vợ chồng Hảo tổ chức sản xuất thực phẩm giảm cân từ năm 2018 đến nay, có đầu tư thiết bị máy móc, nhân công sản xuất bài bản.

Thực tế các sản phẩm này không có tác dụng giảm cân. Tuy nhiên, để người tiêu dùng ưa chuộng, bán được ra thị trường, các đối tượng đã pha trộn chất Sibutramine vào nguyên liệu để sản xuất.

Từ năm 2018 đến nay, vợ chồng Như Hảo – Trọng Anh đã sản xuất, đưa ra thị trường tiêu thụ số thực phẩm chức năng có chứa chất cấm ước tính hàng chục tỉ đồng. 

Riêng tháng 2 và tháng 3-2026, họ đưa ra tiêu thụ số thực phẩm chức năng có chứa chất cấm trị giá hơn 3,4 tỉ đồng.

Chất Sibutramine có tác dụng khiến người sử dụng giảm cảm giác thèm ăn, có nhiều tác dụng phụ gây nguy hiểm như ảnh hưởng đến tim mạch, gây đau tim, loạn nhịp tim, huyết áp cao…, bị cấm sử dụng trong thực phẩm.

