Pháp luật

Công an TPHCM tiếp nhận 13 công dân bị trục xuất

PHẠM DŨNG

(NLĐO) - Công an TPHCM đã phối hợp tiếp nhận 13 công dân đồng thời thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật

Ngày 27-4, Công an TPHCM cho biết vừa phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ tiếp nhận 13 công dân Việt Nam bị Campuchia trục xuất tại Cửa khẩu quốc tế Dinh Bà (tỉnh Đồng Tháp).

Công an TPHCM tiếp nhận 13 công dân bị trục xuất - Ảnh 1.

Công an TPHCM tiếp nhận 13 công dân bị trục xuất

Số công dân này đều có địa chỉ cư trú tại TPHCM trước khi xuất cảnh sang Campuchia để "hoạt động tội phạm lừa đảo trực tuyến", "lao động trái phép" theo các lời mời gọi trên mạng, sau đó bị lực lượng chức năng Campuchia phát hiện, xử lý và quyết định trục xuất về nước.

Công an TPHCM tiếp nhận 13 công dân bị trục xuất - Ảnh 2.

Công an TPHCM tiếp nhận 13 công dân bị trục xuất - Ảnh 3.

Công an TPHCM tiếp nhận 13 công dân bị trục xuất - Ảnh 4.

Một số hình ảnh tiếp nhận công dân

Sau khi được bàn giao qua cửa khẩu, Phòng Quản lý Xuất nhập cảnh - Công an TPHCM và các đơn vị nghiệp vụ đã kiểm tra, xác minh nhân thân, đồng thời thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật.

Qua đó, cơ quan chức năng đã bàn giao 3 công dân cho Công an Tỉnh Đắk Lắk, Tây Ninh, An Giang tiếp tục điều tra làm rõ vì có địa chỉ thường trú và thân nhân tại địa phương.

Trong số 10 công dân còn lại, có 3 trường hợp bị Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Dinh Bà (tỉnh Đồng Tháp) ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính do có hành vi "Qua lại biên giới nhưng không làm thủ tục xuất nhập cảnh" với tổng số tiền phạt là 18.750.000 đồng.

Việc tiếp nhận được thực hiện nhanh chóng, đúng quy trình, đảm bảo an ninh trật tự khu vực biên giới.

Tối cùng ngày, số công dân trên được cơ quan chức năng đưa về TPHCM tiếp tục điều tra, xác minh làm rõ cũng như tuyên truyền, giáo dục nhằm nâng cao nhận thức pháp luật cho công dân, giúp họ hiểu rõ hậu quả của hành vi vi phạm, đặc biệt là các hoạt động lừa đảo xuyên biên giới.

Sự việc là lời cảnh tỉnh đối với những người có ý định tham gia vào các hoạt động phi pháp ở nước ngoài. Mỗi công dân cần ý thức rõ trách nhiệm và tuân thủ pháp luật của nước sở tại cũng như pháp luật Việt Nam.

Đồng thời, cơ quan chức năng khuyến cáo người dân nên nâng cao cảnh giác với các cá nhân, tổ chức hoạt động nhằm mục đích lôi kéo công dân Việt Nam với chiêu bài "tìm việc làm trên mạng", "việc nhẹ lương cao" xuất cảnh sang làm việc tại các "trung tâm lừa đảo trực tuyến" tại Campuchia để tránh những hậu quả đáng tiếc xảy ra.

