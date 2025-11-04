HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Giải trí

Ca sĩ nhí Thiên Kim đoạt giải A Liên hoan Âm nhạc toàn quốc mở rộng 2025

Thùy Trang

(NLĐO) - Ca sĩ nhí Thiên Kim đoạt giải A hạng mục "Tác phẩm xuất sắc" dành cho lứa tuổi thiếu nhi.

"Ước mơ cánh diều" giúp giọng ca Annie Thiên Kim bay xa

Ca sĩ nhí Thiên Kim đoạt giải A Liên hoan Âm nhạc toàn quốc mở rộng 2025 - Ảnh 1.

Ca sĩ nhí Thiên Kim đoạt giải A hạng mục "Tác phẩm xuất sắc" dành cho lứa tuổi thiếu nhi

Ca khúc "Ước mơ cánh diều" (nhạc: Hà Công Chính, thơ: Trúc Thanh) do ca sĩ nhí Annie Thiên Kim thể hiện cùng vũ đoàn Happy Kids đã được trao Giải A - hạng mục "Tác phẩm xuất sắc" dành cho lứa tuổi thiếu nhi, tại Liên hoan Âm nhạc toàn quốc mở rộng 2025 vừa kết thúc.

"Ước mơ cánh diều" là một ca khúc mang thông điệp trong trẻo về khát vọng tuổi thơ và niềm tin vào tương lai. Với giọng hát trong sáng, kỹ thuật tốt cùng phong thái biểu diễn tự nhiên, Annie Thiên Kim đã chinh phục Hội đồng nghệ thuật và khán giả trong đêm công diễn.

Bài hát được dàn dựng công phu với phần múa minh họa của vũ đoàn Happy Kids, mang đến không gian biểu diễn sinh động, tràn đầy năng lượng tích cực.

Giải thưởng A do Hội Nhạc sĩ Việt Nam trao tặng là minh chứng cho nỗ lực và tài năng của cô bé sinh năm 2014.

Annie Thiên Kim tên thật là Bùi Thiên Kim, sinh năm 2014, hiện là học sinh lớp 6A1, Trường Trung học Thực hành Sài Gòn. Không chỉ học giỏi, Thiên Kim còn là diễn viên nhí của Nhà hát kịch Sân khấu nhỏ 5B Võ Văn Tần và là gương mặt quen thuộc trên nhiều sân khấu, gameshow truyền hình như Siêu mẫu nhí, Star King, Vườn âm nhạc, Liên hoan Tiếng hát Sơn Ca...

Ước mơ bay xa cùng nghệ thuật của ca sĩ Thiên Kim

Ca sĩ nhí Thiên Kim đoạt giải A Liên hoan Âm nhạc toàn quốc mở rộng 2025 - Ảnh 2.

Bé Thiên Kim và nhạc sĩ Hà Công Chính

Với niềm đam mê ca hát, diễn xuất và năng khiếu nghệ thuật nổi bật, Thiên Kim mong muốn sau này trở thành ca sĩ hoặc diễn viên chuyên nghiệp. Em luôn sắp xếp thời gian hợp lý giữa học tập và nghệ thuật, hoàn thành bài vở trước khi tham gia các lớp năng khiếu hoặc chương trình biểu diễn.

Giải thưởng lần này tại Liên hoan Âm nhạc toàn quốc mở rộng 2025 (do Hội Nhạc sĩ Việt Nam phối hợp UBND TP HCM tổ chức) không chỉ ghi nhận tài năng của Thiên Kim mà còn là nguồn động viên để cô bé tiếp tục nuôi dưỡng "ước mơ cánh diều" - bay cao cùng âm nhạc, mang tiếng hát tuổi thơ đến với mọi người.

Ca sĩ nhí Thiên Kim đoạt giải A Liên hoan Âm nhạc toàn quốc mở rộng 2025 - Ảnh 3.

Ca sĩ nhí Thiên Kim đoạt giải A Liên hoan Âm nhạc toàn quốc mở rộng 2025

Thiên Kim từng đạt hàng loạt thành tích nổi bật như: Huy chương Vàng Liên hoan Giai điệu Sơn ca toàn quốc lần V (2020), Giải đặc biệt "Ngôi sao hi vọng" của Hội Nhạc sĩ Việt Nam (2020), Quán quân Ninh Khương Model Kids (2021), Giải Nhất Voice Talent (Trung tâm Văn hóa Quận 5, 2023), Giải Nhất "Hát Quốc ca tại các địa chỉ đỏ" năm 2025, Giải Diễn viên xuất sắc Liên hoan Nghệ thuật Quần chúng Lực lượng Vũ trang Quân khu 7 (2025)…

