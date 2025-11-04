HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Giải trí

Giấc mơ mùa thu của Duy Hưng

Thùy Trang

(NLĐO) - "Duy Hưng on the mic" - giấc mơ mùa thu đã thành hiện thực của lãng tử du lịch hát tình ca.

Giấc mơ mùa thu của ca sĩ Duy Hưng

Giấc mơ mùa thu của Duy Hưng - Ảnh 1.

Ca sĩ Duy Hưng với đêm nhạc "Giấc mơ mùa thu" để lại nhiều ấn tượng

Đêm nhạc "Giấc mơ mùa thu" của ca sĩ Duy Hưng tại phòng trà Không Tên (TP HCM) nhằm giới thiệu album "Duy Hưng on the mic", để lại nhiều ấn tượng. Dự án "Duy Hưng on the mic", Duy Hưng không chỉ là ca sĩ biểu diễn, mà còn là người kể chuyện bằng âm nhạc, góp phần tôn vinh tinh thần sáng tạo và vẻ đẹp đương đại của tình ca Việt đúng tinh thần du lịch ca.

Album "Duy Hưng on the mic" gồm 9 nhạc phẩm được Duy Hưng ghi hình ở những thắng cảnh đẹp tại khắp nơi trên thế giới từng có dịp ghé qua.

Anh chia sẻ: "Như vậy là sau nhiều lần hứa hẹn, tôi cũng đã có sản phẩm đầu tiên để gửi đến quý vị khán giả thân yêu. Dự án "Duy Hưng on the mic" được đạo diễn Tùng Phan lên ý tưởng và thực hiện cho tôi gồm những bản tình ca lãng mạn được quay hình vào mùa thu tại Nhật Bản.

Với bối cảnh lần lượt từ Nara đến Kyoto, Phú Sỹ, Tokyo... Mùa thu luôn đặc biệt gây ấn tượng mạnh với tôi. Cái cảm giác thanh thản, man mác nó quấn lấy tâm hồn khá mong manh làm cho mình như chùng lại, máu lãng mạn lại trội lên. Và, những giai điệu, ca từ cho mùa đẹp nhất lại muốn cất lên. Nó là sự hoài niệm, hối tiếc hay chỉ là những nỗi buồn nhẹ thoáng qua".

Âm nhạc là cuộc chơi bất tận của Duy Hưng

Giấc mơ mùa thu của Duy Hưng - Ảnh 2.

Ca sĩ Duy Hưng với dự án "Duy Hưng on the mic"

Với thông điệp âm nhạc luôn là cuộc chơi đầy đam mê và bất tận của mình, ca sĩ Duy Hưng muốn đưa quý vị đến những vùng đất xinh đẹp, lãng mạn để cùng thưởng thức những giai điệu nhẹ nhàng, sâu lắng trong khung cảnh mùa thu đầy mê hoặc. Mỗi tháng một MV được trình làng phát hành trên nền tảng TikTok, YouTube Duy Hưng Official. MV mở đầu là ca khúc "Đoản khúc cuối cho em" quay hình tại Đại lộ Icho Namiki- Tokyo.

Đạo diễn Tùng Phan chia sẻ: "Kho nhạc anh Hưng đưa cho tôi rất nhiều, bài nhạc nào cũng hay cả. Lý do tôi kết hợp với anh Duy Hưng vì điều đầu tiên, tôi là người hâm mộ tiếng hát của anh, một giọng ca đẹp, "phiêu" và cá tính cũng rất bụi đời gần gũi. Tôi mới đưa ý tưởng là nên quay ngoại trời cảnh đẹp gắn với công việc du lịch của anh, rồi tiếng hát giàu cảm xúc những bài tình ca, thì cả hai sẽ cộng hưởng tạo nên một series âm nhạc để gửi đến cho khán giả yêu mến tiếng hát của anh".

Duy Hưng thắp sáng trái tim bằng giai điệu

Giấc mơ mùa thu của Duy Hưng - Ảnh 3.

Duy Hưng và ca sĩ Lala Trần

Lắng nghe album của Duy Hưng nơi những cảm xúc được thắp sáng bằng giai điệu của trái tim. Một lần nữa, những bản tình ca sẽ chạm sâu vào tim người nghe. Với album chủ đề "Duy Hưng on the mic" sẽ là nơi cảm xúc vỡ òa bởi sự kết hợp của thắng cảnh đẹp hòa cùng giọng ca đầy mê hoặc, giàu cảm xúc, thanh âm tinh tế của Duy Hưng.

Trong từng MV được ghi hình sắc nét, Duy Hưng luôn biết cách kể câu chuyện của riêng mình bằng âm nhạc - nơi mỗi giai điệu không chỉ được cất lên bằng giọng ca, mà còn bằng tâm hồn của một nghệ sĩ yêu cái đẹp và tôn trọng cảm xúc.

Tin liên quan

"Vua tiêu" làm triển lãm "Khoảnh khắc mùa thu"

"Vua tiêu" làm triển lãm "Khoảnh khắc mùa thu"

(NLĐO) - "Khoảnh khắc mùa thu" với câu chuyện về văn hóa, hội họa và đam mê của "vua tiêu" Phan Minh Thông.

Minh Hằng tái xuất sau 7 năm

(NLĐO) - Minh Hằng "đánh up" fans với thông báo trở lại đường đua Vpop sau 7 năm, với nhạc dance.

"Cháy" hết mình cùng thần tượng

(NLĐO)- Dương Domic, LYHAN, MAIQUINN, Minh Đinh, Hooligan. và siêu mẫu Hoàng Thùy "khuấy đảo" Single with STYLE

mùa thu Giấc mơ mùa thu Duy Hưng Duy Hưng on the mic
