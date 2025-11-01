HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Ca sĩ Siu Black được xuất viện

Hoàng Thanh

(NLĐO) - Ca sĩ Siu Black đã hồi phục sức khỏe và được xuất viện sau 5 ngày chữa trị tại Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai

Ngày 1-11, Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai cho biết ca sĩ Siu Black đã hồi phục sức khỏe, được xuất viện sau 5 ngày điều trị.

Bác sĩ CKII Bùi Trường Giang, Phó Giám đốc phụ trách chuyên môn, Trưởng khoa Hồi sức tích cực – Chống độc Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai, cho biết khi nhập viện, ca sĩ Siu Black mắc nhiều bệnh nền trong tình trạng nặng. Các bác sĩ đã thăm khám, chẩn đoán và điều trị tích cực cho bà theo phác đồ phù hợp.

Ca sĩ Siu Black được xuất viện sau 5 ngày điều trị tại Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai - Ảnh 1.

Ca sĩ Siu Black tươi tắn sau 5 ngày điều trị và được xuất viện

Trong suốt thời gian nằm viện, sức khỏe của nữ ca sĩ này được theo dõi sát sao. Bà nhận được sự chăm sóc tận tình của đội ngũ y tế. 

Khi xuất viện, ca sĩ Siu Black và gia đình bày tỏ sự hài lòng và biết ơn đối với Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai. Bà cho biết những ngày bị bệnh tật dày vò, nhờ sự điều trị tích cực, tận tâm, chuyên nghiệp và gần gũi của đội ngũ y bác sĩ nên bệnh tình đã phục hồi nhanh chóng hơn mong đợi.

Đại diện Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai cho biết  không chỉ những người nổi tiếng như ca sĩ Siu Blacl mà tất cả bệnh nhân khi vào bệnh viện này đều được đội ngũ y bác sĩ tận tình chữa trị. Bệnh viện sẵn sàng đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe ngày càng cao của người dân.

Ca sĩ Phạm Anh Tuấn rạng ngời với MV "Làm mẹ con anh"

Ca sĩ Phạm Anh Tuấn rạng ngời với MV "Làm mẹ con anh"

(NLĐO) - Với giọng hát trầm ấm, truyền cảm cùng câu chuyện tình dung dị mà chân thành, ca sĩ Phạm Anh Tuấn đầu tư MV "Làm mẹ con anh" rất ấn tượng

Ca sĩ Thùy Trang bén duyên cả đời với nhạc Phật giáo

(NLĐO) - Ca sĩ Thùy Trang chia sẻ hành trình gắn bó với nhạc Phật giáo, dòng nhạc mang đến cho cô sự an nhiên, hạnh phúc và bình an trong từng câu hát.

Ca sĩ Siu Black hôn mê sau 1 tuần được đưa vào cấp cứu

(NLĐO)- Tình trạng sức khỏe của ca sĩ Siu Black đang rất nguy kịch, hôn mê sau một tuần nhập viện cấp cứu.

