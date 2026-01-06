HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Văn hóa - Văn nghệ

Ca sĩ Trung Kiệt háo hức hóa thân vai Công tước xứ Mantua

Thanh Hiệp (Ảnh do nghệ sĩ cung cấp)

(NLĐO) – Là trụ cột của nhóm hát Lạc Việt, ca sĩ Trung Kiệt sắp hóa thân vào vai diễn nổi tiếng của vở nhạc kịch lừng danh


Ca sĩ Trung Kiệt háo hức hóa thân vai Công tước xứ Mantua - Ảnh 1.

Ca sĩ Trung Kiệt và Nhạc soạn nhạc Giuseppe Verdi (1813-1901) - Nhà soạn nhạc vĩ đại nhất nước Ý là một trong những người có tầm ảnh hưởng mọi thời đại.

Tối 10-1, tại Nhà hát thành phố (TP HCM, khán giả yêu nhạc cổ điển sẽ có dịp sống lại một khoảnh khắc rất đặc biệt của lịch sử opera thế giới: kỷ niệm 125 năm ngày mất của nhà soạn nhạc vĩ đại Giuseppe Verdi (1901–2026).

Trong không gian trang trọng ấy, ca sĩ Trung Kiệt (tên thật Phan Hữu Trung Kiệt – ca sĩ tenor của Nhà hát Giao hưởng Nhạc Vũ kịch TP HCM - HBSO), đồng thời là giọng ca quen thuộc của nhóm Lạc Việt – sẽ hóa thân thành Công tước xứ Mantua với aria mở màn nổi tiếng "Questa o quella" trong vở Rigoletto.

Đây là một tiết mục biểu diễn độc đáo và là cuộc gặp gỡ giữa một nghệ sĩ Việt Nam được đào tạo bài bản với tinh thần opera Ý kinh điển với công chúng yêu âm nhạc cổ điển.

Một hành trình bền bỉ với thanh nhạc hàn lâm

Ca sĩ Trung Kiệt là gương mặt không xa lạ với đời sống âm nhạc hàn lâm TP HCM. Anh theo học Thanh nhạc từ bậc trung cấp (2001), tốt nghiệp Đại học chính quy loại giỏi năm 2010 chuyên ngành Biểu diễn Thanh nhạc dưới sự hướng dẫn của ThS. NSƯT Bùi Duy Tân và tiếp tục hoàn thành chương trình Cao học (2019–2021), nhận bằng Thạc sĩ loại giỏi chuyên ngành Biểu diễn Thanh nhạc.

Ca sĩ Trung Kiệt háo hức hóa thân vai Công tước xứ Mantua - Ảnh 2.

Ca sĩ Trung Kiệt

Sau khi tốt nghiệp đại học, anh công tác tại Nhà hát Giao hưởng Nhạc Vũ kịch TP HCM (HBSO) và hiện là diễn viên trực thuộc Đoàn Nhạc kịch, hoạt động với vai trò soloist trong nhiều chương trình hòa nhạc và vở diễn của nhà hát. 

Trong sự nghiệp biểu diễn, anh đã đảm nhiệm nhiều vai diễn đa dạng: từ các vai chính như Chàng Trai (Người giữ cồn), Gardefeu (La vie Parisienne), Eisenstein (Die Fledermaus), Johnny M (Yesterday's Memory), đến các vai tính cách như Kilian (Nhà thiện xạ), Thầy tế (Cây Sáo Thần), hay Dế Trũi (Dế Mèn phiêu lưu ký).

Bên cạnh đó, anh còn tham gia giảng dạy và hoạt động nghệ thuật tại nhiều sân khấu trên khắp cả nước.

"Questa o quella" – tiếng cười mỉa mai của Verdi

Trong kho tàng opera của Verdi, Rigoletto là một trong những tác phẩm sắc sảo nhất về mặt kịch tính và tư tưởng. Và "Questa o quella" – aria mở màn của Công tước xứ Mantua – lại là một trong những đoạn nhạc "tưởng nhẹ mà nặng", "tưởng đơn giản mà thâm sâu". Đây là một aria giàu tính châm biếm.

Ca sĩ Trung Kiệt háo hức hóa thân vai Công tước xứ Mantua - Ảnh 3.

Ca sĩ Trung Kiệt - người thứ ba từ trái sang và các thành viên nhóm hát Lạc Việt

Về mặt thanh nhạc, vai Công tước không đòi hỏi chiều sâu trữ tình hay cantabile như nhiều vai tenor khác, nhưng lại yêu cầu sự linh hoạt, độ sáng của giọng, khả năng kiểm soát tiết tấu và quan trọng hơn là bản lĩnh sân khấu để "diễn" được sự phù hoa, phóng túng mà không sa vào lối cường điệu rỗng. Vì thế, ca sĩ Trung Kiệt rất háo hức và cũng đầy lo lắng cho suất diễn duy nhất này.

Trung Kiệt với cột mốc ý nghĩa

Trong bối cảnh đời nghệ thuật opera tại Việt Nam vẫn còn nhiều khó khăn, mỗi lần một nghệ sĩ Việt Nam bước lên sân khấu với một trích đoạn kinh điển của Verdi là một vấn đề rất khó, vì thế đây là một dấu hiệu đáng mừng cho sự bền bỉ của dòng nhạc hàn lâm.

Sự xuất hiện của Trung Kiệt trong vai Công tước xứ Mantua, đúng vào dịp kỷ niệm 125 năm ngày mất Giuseppe Verdi, vì thế mang ý nghĩa như một lời tri ân: tri ân một di sản vĩ đại của nhân loại, và cũng là tri ân con đường lao động nghệ thuật nghiêm túc mà những nghệ sĩ như anh đang lặng lẽ theo đuổi.

Hy vọng trong khoảnh khắc ấy, khán giả sẽ được thưởng thức và chứng kiến cuộc "đối thoại" đầy tự tin của Trung Kiệt với Verdi – cuộc đối thoại giữa hôm nay và một di sản bất tử.

Chương trình còn có sự tham gia của các nghệ sĩ: NSƯT Phạm Khánh Ngọc, ca sĩ Đào Mác, Nguyễn Thu Hường, Phạm Duyên Huyền, Phạm Trang…và Dàn hợp xướng HBSO. Dàn dựng hợp xướng Trần Nhật Minh, Chỉ huy dàn nhạc – Nhạc trưởng Lê Phi Phi.


