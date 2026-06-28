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Sức khỏe

Cá thể hóa mở thêm hy vọng cho người bệnh ung thư

N.Dung

(NLĐO) - Điều trị ung thư không còn áp dụng một phác đồ cho tất cả mà hướng tới cá thể hóa, lựa chọn đúng người bệnh và đúng phương pháp.

Điều trị ung thư đang bước sang giai đoạn mới, hướng tới lựa chọn đúng người bệnh, đúng tổn thương và đúng đích thay vì áp dụng một phác đồ chung cho tất cả.

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Các chuyên gia cập nhật nhiều tiến bộ về miễn dịch trị liệu, điều trị đích trong điều trị ung thư

Thông tin trên được đưa ra tại Hội nghị khoa học quốc tế về miễn dịch trị liệu ung thư và y học hạt nhân năm 2026 do Bệnh viện Bạch Mai tổ chức trong hai ngày 26 và 27-6.

Theo Bệnh viện Bạch Mai, mỗi năm Việt Nam ghi nhận hơn 182.000 ca ung thư mới và trên 122.000 ca tử vong. Trong bối cảnh đó, việc phát triển mô hình điều trị đa chuyên khoa, ứng dụng miễn dịch trị liệu, điều trị đích và y học hạt nhân được kỳ vọng sẽ nâng cao hiệu quả điều trị, đồng thời giúp người bệnh tiếp cận các kỹ thuật hiện đại.

Hội nghị thu hút hơn 1.500 đại biểu tham dự trực tiếp và trực tuyến với sự góp mặt của nhiều chuyên gia trong và ngoài nước về ung thư học, miễn dịch trị liệu, y học hạt nhân, sinh học phân tử, chẩn đoán hình ảnh và di truyền y học.

Phát biểu tại hội nghị, PGS-TS Đào Xuân Cơ, Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai, cho biết xu hướng điều trị hiện nay là cá thể hóa, lựa chọn phác đồ dựa trên đặc điểm sinh học phân tử và di truyền của từng người bệnh. Miễn dịch trị liệu đã thay đổi cách tiếp cận điều trị khi huy động chính hệ miễn dịch của cơ thể chống lại tế bào ung thư, trong khi mô hình Theranostics cho phép kết hợp chẩn đoán và điều trị trên cùng một nền tảng công nghệ.

Theo ông, trí tuệ nhân tạo sẽ là công cụ hỗ trợ bác sĩ trong phân tích dữ liệu và ra quyết định lâm sàng, nhưng không thể thay thế kinh nghiệm chuyên môn và vai trò của người thầy thuốc.

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Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Phát biểu chỉ đạo, Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên đề nghị Viện Y học hạt nhân và Ung bướu tăng cường phối hợp giữa các chuyên ngành, đẩy mạnh đào tạo và chuyển giao kỹ thuật cho tuyến dưới, giúp người bệnh tại nhiều địa phương được tiếp cận các phương pháp điều trị tiên tiến.

Tại hội nghị, 116 báo cáo khoa học được trình bày ở 11 phiên chuyên đề, cập nhật nhiều tiến bộ về thuốc ức chế điểm kiểm soát miễn dịch, liệu pháp tế bào CAR-T, ứng dụng dấu ấn sinh học trong lựa chọn điều trị, cùng các kỹ thuật PET/CT, SPECT/CT và mô hình Theranostics. Các chuyên gia đánh giá những tiến bộ này đang mở ra cơ hội phát hiện sớm, điều trị chính xác hơn và cải thiện chất lượng sống cho người bệnh ung thư.

Trong khuôn khổ hội nghị, Bệnh viện Bạch Mai công bố thành lập Viện Y học hạt nhân và Ung bướu trên cơ sở nâng cấp Trung tâm Y học hạt nhân và Ung bướu theo Quyết định số 3888/QĐ-BM ngày 15/6/2026.

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PGS-TS Phạm Cẩm Phương giữ chức Viện trưởng Viện Y học hạt nhân và Ung bướu

Đây được xem là dấu mốc mới trong phát triển chuyên ngành ung bướu, y học hạt nhân, nghiên cứu và đào tạo của bệnh viện. PGS-TS Phạm Cẩm Phương giữ chức Viện trưởng.

Dịp này, Bộ Y tế tặng bằng khen cho tập thể Viện và 8 cá nhân có thành tích xuất sắc. Bốn nhà khoa học đến từ Cộng hòa Pháp cũng được vinh danh vì đóng góp trong hợp tác nghiên cứu, đào tạo và phát triển y học hạt nhân tại Việt Nam.

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