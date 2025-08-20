Các bảo tàng ở TP HCM: Nơi lưu giữ những giá trị về lòng yêu nước

Những ngày giữa cuối tháng 8, các bảo tàng ở TP HCM thu hút đông đảo của học sinh, sinh viên và du khách.

Các bảo tàng như: Tôn Đức Thắng, Chứng tích Chiến tranh, Mỹ thuật không chỉ là nơi lưu giữ hiện vật mà còn giúp thế hệ trẻ hiểu rõ hơn về lịch sử và văn hóa dân tộc; khám phá những giá trị văn hóa độc đáo tại TP HCM và trải nghiệm những phút giây ý nghĩa trong ngày lễ lớn này!

Đặc biệt, một số bảo tàng như Bảo tàng Tôn Đức Thắng mở cửa miễn phí tất cả các ngày (trừ thứ hai hàng tuần), Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh miễn phí vé cho người dân có hộ khẩu thường trú tại TP HCM trong những ngày lễ lớn.

Dấu ấn giản dị từ cuộc đời Bác Tôn

Nằm trên đường Tôn Đức Thắng (phường Sài Gòn), Bảo tàng Tôn Đức Thắng tái hiện cuộc đời và sự nghiệp cách mạng bền bỉ của Chủ tịch Tôn Đức Thắng – vị lãnh đạo mẫu mực, người đồng chí, người bạn chiến đấu thân thiết, thủy chung của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Những tư liệu, hình ảnh, hiện vật nơi đây khắc họa chân thực lối sống giản dị, gần gũi nhưng kiên định lý tưởng độc lập dân tộc.

Bảo tàng Tôn Đức Thắng thu hút đông đảo bạn trẻ đến tìm hiểu về cuộc đời của Bác.

Bạn Minh Anh, sinh viên trường Đại học Tôn Đức Thắng, đang tham gia chiến dịch Mùa hè xanh, chia sẻ: “Qua các hiện vật, em cảm nhận được tinh thần kiên cường của Bác Tôn. Điều đó khiến em thấy gần gũi và tự hào”.

Ký ức chiến tranh qua hiện vật

Thành lập từ năm 1975, Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh (phường Xuân Hoà) là một trong những điểm đến hấp dẫn du khách, nhất là vào các dịp lễ lớn. Trên diện tích hơn 11.000 m², bảo tàng trưng bày nhiều bằng chứng xác thực về tội ác chiến tranh, đặc biệt trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ.

Đông đảo du khách nước ngoài đến tìm hiểu về cuộc kháng chiến chống Mỹ tại Bảo tàng chứng tích chiến tranh Việt Nam

Các chuyên đề “Hậu quả của chất độc da cam”, “Tội ác chiến tranh xâm lược”, “Thế giới ủng hộ Việt Nam chống chiến tranh”... tái hiện sinh động bằng hình ảnh, tư liệu và hiện vật gốc. Ngoài ra, khu trưng bày ngoài trời với xe tăng, máy bay, trực thăng... từng tham chiến cũng khiến nhiều bạn trẻ ấn tượng.

Không chỉ là nơi lưu trữ hiện vật, hình ảnh, đây còn là nơi được xem là những lớp học lịch sử cho các bạn trẻ.

Bạn Ngọc Mai, sinh viên Trường ĐH Công nghiệp TP HCM, bày tỏ: “Chúng ta cần nỗ lực học tập, rèn luyện để xây dựng đất nước, đền đáp công lao cha ông”.

Nghệ thuật lưu dấu lịch sử

Bảo tàng Mỹ thuật TP HCM (phường Bến Thành) cũng là điểm đến được bạn trẻ lựa chọn dịp lễ. Công trình kiến trúc kết hợp phong cách Pháp cổ điển và phương Đông, mang giá trị thẩm mỹ cao. Bên trong trưng bày nhiều tác phẩm mỹ thuật có giá trị, từ đồ gỗ cẩn ốc, gốm sứ đến những hiện vật tinh xảo.

Không chỉ lưu giữ lịch sử qua hiện vật, bảo tàng còn đem đến cách tiếp cận độc đáo: lịch sử và văn hóa được kể lại bằng ngôn ngữ nghệ thuật. Đây là điểm nhấn hấp dẫn, nhất là với giới trẻ yêu thích sáng tạo.

“Lớp học không bục giảng” Từ Bảo tàng Tôn Đức Thắng đến Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh hay Bảo tàng Mỹ thuật, tất cả đều mang lại những trải nghiệm chân thực, giàu cảm xúc. Dịp kỷ niệm Quốc khánh 2-9, các bảo tàng không chỉ là nơi tham quan mà còn là không gian để tri ân thế hệ đi trước, bồi đắp tinh thần yêu nước, trách nhiệm với Tổ quốc. Với thế hệ trẻ hôm nay, những bảo tàng ấy chính là “lớp học không bục giảng”, nơi truyền cảm hứng để tiếp nối tinh thần kiên cường, viết tiếp những trang sử mới trong hành trình dựng xây đất nước.



