Kinh tế

Chuyên gia bất động sản gợi ý giải pháp giảm giá nhà tại TP HCM

Tin, ảnh: Sơn Nhung

(NLĐO) - Giá nhà ở tại TP HCM liên tục leo thang, lời giải cho bài toán an cư không chỉ nằm ở giá bán, mà ở cách quy hoạch và giãn dân.

Theo số liệu công bố mới nhất, Chỉ số giá nhà ở TP HCM (Savills Property Price Index - SPPI) do Savills Việt Nam công bố tiếp tục tăng thêm 3 điểm theo quý và 8 điểm theo năm, đạt 134 điểm, mức cao nhất kể từ khi chỉ số này được ghi nhận. Giá bán sơ cấp tăng 7% so với cùng kỳ năm trước, chủ yếu nhờ các dự án mới mở bán tại khu vực quận 1 và quận 2 cũ, trong khi giá thứ cấp cũng tăng trên diện rộng, đặc biệt tại khu Đông và khu Nam của thành phố.

Thị trường bất động sản TP HCM thời gian qua hưởng lợi từ đầu tư công hạ tầng và mặt bằng lãi suất thấp, song vẫn chịu áp lực lớn do nguồn cung hạn chế. Tỉ lệ hấp thụ trên thị trường chỉ đạt khoảng 45%, tương đương hơn 2.400 căn hộ giao dịch thành công trong quý. Giá bán neo cao khiến nhiều người mua nhà chuyển hướng sang các tỉnh giáp ranh như Bình Dương và Long An, nơi nguồn cung nhà ở vừa túi tiền hơn và quỹ đất còn dồi dào.

- Ảnh 1.

Giá nhà ở TP HCM tăng liên tục, giải pháp không phải chỉ là giá

Savills Việt Nam nhận định thị trường nhà ở TP HCM vẫn duy trì đà tăng trưởng ổn định nhờ nhu cầu ở thực bền vững và hệ thống hạ tầng được đầu tư mạnh. Các yếu tố nền tảng như quy hoạch đô thị, thủ tục pháp lý và cơ chế hỗ trợ tài chính mới là chìa khóa then chốt giúp cân bằng cung - cầu và kiểm soát giá nhà trong dài hạn. Bên cạnh đó, việc giãn dân được xem là giải pháp căn cơ giúp giảm áp lực lên khu trung tâm, đồng thời tạo điều kiện phát triển đô thị bền vững.

TIN LIÊN QUAN

Bà Cao Thị Thanh Hương, Quản lý cấp cao Bộ phận Nghiên cứu Savills Việt Nam, cho rằng: “Vấn đề sở hữu nhà ở không chỉ nằm ở khả năng chi trả của người mua, mà là câu chuyện hoạch định chính sách kinh tế - xã hội của quốc gia. Nhà nước không thể can thiệp trực tiếp vào chiến lược giá bán của doanh nghiệp mà nên hỗ trợ bằng cách tháo gỡ pháp lý, quy hoạch các vùng kinh tế mới, đầu tư hạ tầng và thúc đẩy quá trình đô thị hóa đồng đều để kéo giãn dân”.

Hiện đề xuất thành lập quỹ nhà ở quốc gia vẫn đang được nghiên cứu và dự kiến triển khai trong thời gian tới. Mô hình này từng được áp dụng hiệu quả tại Singapore và Hàn Quốc, khi người dân được vay mua nhà với lãi suất thấp và thời hạn dài, còn doanh nghiệp tham gia được hưởng ưu đãi đầu tư, tiếp cận quỹ đất quy hoạch. Cách làm này giúp cả người mua lẫn người bán có động lực, từ đó hướng thị trường đến trạng thái cân bằng và ổn định hơn.

Savills Việt Nam cho rằng khi hạ tầng, quy hoạch và cơ chế tài chính được triển khai đồng bộ, TP HCM sẽ có điều kiện giải quyết triệt để bài toán giãn dân, cân bằng cung - cầu và ổn định giá nhà dài hạn. Việc mở rộng không gian đô thị theo hướng kết nối vùng không chỉ giúp phân bổ lại mật độ dân cư, mà còn tạo dư địa phát triển cho các phân khúc phù hợp với người mua ở thực.

“Muốn giải quyết tận gốc bài toán nhà ở, cần bắt đầu từ chính sách và quy hoạch đô thị, chứ không thể chỉ nhìn đây là câu chuyện kinh doanh của doanh nghiệp bất động sản” - bà Hương nhấn mạnh.

Tin liên quan

Làm sao để giá nhà chung cư bớt "leo thang"?

Làm sao để giá nhà chung cư bớt "leo thang"?

(NLĐO)- Chuyên gia bất động sản đề xuất các giải pháp để giá chung cư bớt "leo thang", người dân thu nhập trung bình cũng có cơ hội sở hữu nhà ở

Giá nhà quá cao, mua sao nổi?!

Tại TP HCM, có nhiều dự án căn hộ tăng giá tới 36% chỉ trong 1 năm

Giá nhà liền thổ mới ở TP HCM đã lên đến 230 triệu đồng/m²

(NLĐO)- Bất động sản TP HCM sau sáp nhập có nhiều cơ hội lớn để phát triển và kéo theo các đô thị vệ tinh nhờ hạ tầng kết nối tích cực.

