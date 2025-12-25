HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Các địa điểm gửi xe khi tham dự Lễ hội Văn hoá sông nước Cần Thơ

Ca Linh

(NLĐO) – Lễ hội Văn hoá sông nước Cần Thơ là sự kiện văn hoá lớn nhất năm của thành phố Cần Thơ, tạo nên không gian rộn ràng, hấp dẫn du khách

Ngày 25-12, Ban tổ chức Lễ hội Văn hóa sông nước Cần Thơ đã có thông báo các tuyến đường chặn phương tiện giao thông và bãi giữ xe phục vụ lễ hội khai mạc vào 20 giờ ngày 27-12 tại rạch Khai Luông (bến Ninh Kiều).

Cần Thơ: Người dân gửi xe ở đâu khi tham dự lễ hội lớn nhất năm? - Ảnh 1.

Địa điểm tổ chức chương trình khai mạc Lễ hội Văn hóa sông nước Cần Thơ tại rạch Khai Luông

Các tuyến đường chặn phương tiện lưu thông tại phường Ninh Kiều (từ 18 giờ ngày 27-12): Đường Ngô Gia Tự, đường Ngô Quyền, đường Thủ Khoa Huân, đường Trần Quốc Toản, đường Hai Bà Trưng.

Các bãi giữ xe:

- Giữ xe môtô: Khám lớn (đường Ngô Gia Tự), vỉa hè Sở Khoa học và Công nghệ (đường Lý Thường Kiệt), vỉa hè đường Thủ Khoa Huân, tòa án cũ (đường Phan Đình Phùng), ngã tư đường Ngô Quyền - Phan Đình Phùng (thuộc phường Ninh Kiều); vỉa hè vòng xoay công viên dưới chân cầu Ninh Kiều, vỉa hè công viên nước (phường Cái Khế).

- Giữ xe ô tô: đường Ngô Hữu Hạnh, đường Nguyễn Thái Học - Võ Văn Tần (phường Ninh Kiều); một phần lòng đường từ khách sạn Mường Thanh đến chân cầu Ninh Kiều (phường Cái Khế).

Lễ hội Văn hóa sông nước Cần Thơ năm 2025 diễn ra từ ngày 27-12-2025 đến hết ngày 1-1-2026 tại phường Ninh Kiều, phường Cái Khế và các khu vực lân cận.

Chương trình nghệ thuật khai mạc diễn ra vào lúc 20 giờ ngày 27-12 tại Rạch Khai Luông. Chương trình khắc họa đậm nét sắc màu văn hóa sông nước Cần Thơ, thông qua những câu chuyện về ghe thuyền, sinh hoạt, sinh kế gắn với dòng sông; các lễ hội dân gian, tín ngưỡng truyền thống và văn hóa ẩm thực.

Kết thúc chương trình nghệ thuật, vào lúc 21 giờ 30 phút, khán giả sẽ được thưởng thức màn trình diễn drone show kết hợp pháo hoa nghệ thuật.

Ngoài ra, lễ hội còn nhiều hoạt động văn hóa, du lịch, thể thao và trải nghiệm sẽ được tổ chức, tạo nên không gian lễ hội rộn ràng, hấp dẫn du khách.

Cần Thơ Bến Ninh Kiều Lễ hội Văn hoá sông nước
