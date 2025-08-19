Các doanh nghiệp lớn "săn đầu người" tại STHC Career Day 2025

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Du lịch xanh Tiêu điểm

Các doanh nghiệp lớn "săn đầu người" tại STHC Career Day 2025

H.Đông

Sinh viên trường STHC đã có cơ hội tiếp cận, ứng tuyển vào các vị trí tiềm năng tại gần 30 doanh nghiệp, tập đoàn hàng đầu ngành du lịch, nhà hàng, khách sạn

Sự kiện "STHC Career Day 2025" được Trường Du lịch và Khách sạn Saigontourist - STHC (thuộc Saigontourist Group) tổ chức vào ngày 12-8 vừa qua.

Với hơn 30 thương hiệu nổi tiếng tham gia, bao gồm các khách sạn 4-5 sao như JW Marriott Saigon, Sofitel, Rex, Majestic, Sheraton, Caravelle, Le Méridien, Renaissance Riverside Saigon, Mường Thanh Grand Saigon Centre, cùng các tên tuổi lớn trong ngành F&B như Golden Gate, Jollibee, Starbucks, Autogrill VFS F&B và lĩnh vực lữ hành như Công ty Du lịch Lữ hành Saigontourist, sự kiện được STHC tổ chức định kỳ hai lần trong năm này đã trở thành một ngày hội tuyển dụng sôi động và hiệu quả.

Các doanh nghiệp lớn "săn đầu người" tại STHC Career Day 2025- Ảnh 1.

Theo các doanh nghiệp, sinh viên của trường STHC không chỉ được đánh giá cao về kiến thức chuyên môn mà còn nổi bật ở thái độ làm việc chuyên nghiệp, nỗ lực và chủ động. Ông Phạm Văn Huy Hà, Giám đốc Nhân sự Hải Sản Hoàng Gia, cho biết: "Thông qua sự kiện này, chúng tôi đã tiếp cận và tuyển dụng được nhiều ứng viên tiềm năng".

Điều này được thể hiện rõ qua câu chuyện của bà Phạm Thị Xuân Mai, Giám đốc Nhân sự Khách sạn Sheraton Saigon Grand Opera Hotel thuộc Tập đoàn Marriott International. Bà Xuân Mai chia sẻ, hai vị trí quản lý tiền sảnh tại khách sạn hiện do các cựu sinh viên STHC đảm nhiệm, những người đã phát triển từ vị trí thực tập sinh lên quản lý chủ chốt.

Các doanh nghiệp lớn "săn đầu người" tại STHC Career Day 2025- Ảnh 2.

Sự thành công của sinh viên STHC là minh chứng cho định hướng đào tạo "thực chiến" của nhà trường. ThS. Võ Thị Mỹ Vân, Hiệu trưởng nhà trường, khẳng định: "STHC luôn nỗ lực nâng cao chất lượng giảng dạy, cập nhật chương trình đào tạo theo nhu cầu thực tiễn, gắn kết chặt chẽ giữa nhà trường và doanh nghiệp".

Trong khuôn khổ chương trình còn diễn ra lễ ký kết hợp tác giữa trường STHC với Hotel Nikko Saigon và Công ty Việc Làm Tốt, mở ra nhiều cơ hội nghề nghiệp tiềm năng hơn nữa cho sinh viên trong tương lai. Hiệu trưởng Võ Thị Mỹ Vân chia sẻ thêm: "Trong hành trình 36 năm hình thành và phát triển, các thế hệ sinh viên của trường STHC đã được các đơn vị tuyển dụng đánh giá cao. Bên cạnh đó, sự đóng góp từ các đối tác đã góp phần hoàn thiện quá trình đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao của nhà trường".

Các doanh nghiệp lớn "săn đầu người" tại STHC Career Day 2025- Ảnh 3.

Được biết đến với phương thức đào tạo "thực chiến", trường STHC cung cấp danh mục đa dạng các ngành nghề đào tạo thế mạnh, bao gồm: Hướng dẫn Du lịch, Quản trị lữ hành, Quản lý và kinh doanh khách sạn, Quản lý - Kinh doanh Nhà hàng và Dịch vụ ăn uống, Kỹ thuật chế biến món ăn, Kỹ thuật làm bánh, Kỹ thuật pha chế đồ uống, Tổ chức sự kiện, Tiếng Anh lễ tân nhà hàng - khách sạn…

Các doanh nghiệp lớn "săn đầu người" tại STHC Career Day 2025- Ảnh 4.

Sinh viên sau khi tốt nghiệp có cơ hội liên thông thẳng lên Cao đẳng (1 năm) và Đại học (2,5 năm) ngay tại trường. Ngoài ra, trường còn kết nối với nhiều tổ chức, cơ sở đào tạo uy tín ở các nước có trình độ đào tạo nghiệp vụ theo chuẩn quốc tế như Singapore, Nhật Bản, Pháp, Đức, Úc, Canada... Sự liên kết này đã mở rộng cơ hội học tập, thực tập và làm việc ở nước ngoài cho sinh viên, đồng thời nâng cao vị thế cạnh tranh của đơn vị trong bối cảnh hội nhập quốc tế.

Nhân dịp kỷ niệm 50 năm thành lập Saigontourist Group (1.8.1975 - 1.8.2025) và 36 năm thành lập trường (15.9.1989 - 15.9.2025), các thí sinh đăng ký nhập học đợt khai giảng tháng 9-2025 sẽ được hưởng ưu đãi 5% học phí cùng nhiều phần quà tặng thương hiệu STHC hấp dẫn khác. Thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ: Trường Du lịch và Khách sạn Saigontourist - 23/8 Hoàng Việt, P. Tân Sơn Nhất, TP HCM; Hotline: 1800 55 88 27, Email: saigontourist@sthc.edu.vn; website: www.saigontourist.edu.vn

ngành du lịch nguồn nhân lực chương trình đào tạo nhân lực chất lượng cao
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo