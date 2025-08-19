Các doanh nghiệp lớn "săn đầu người" tại STHC Career Day 2025

Sự kiện "STHC Career Day 2025" được Trường Du lịch và Khách sạn Saigontourist - STHC (thuộc Saigontourist Group) tổ chức vào ngày 12-8 vừa qua.

Với hơn 30 thương hiệu nổi tiếng tham gia, bao gồm các khách sạn 4-5 sao như JW Marriott Saigon, Sofitel, Rex, Majestic, Sheraton, Caravelle, Le Méridien, Renaissance Riverside Saigon, Mường Thanh Grand Saigon Centre, cùng các tên tuổi lớn trong ngành F&B như Golden Gate, Jollibee, Starbucks, Autogrill VFS F&B và lĩnh vực lữ hành như Công ty Du lịch Lữ hành Saigontourist, sự kiện được STHC tổ chức định kỳ hai lần trong năm này đã trở thành một ngày hội tuyển dụng sôi động và hiệu quả.

Theo các doanh nghiệp, sinh viên của trường STHC không chỉ được đánh giá cao về kiến thức chuyên môn mà còn nổi bật ở thái độ làm việc chuyên nghiệp, nỗ lực và chủ động. Ông Phạm Văn Huy Hà, Giám đốc Nhân sự Hải Sản Hoàng Gia, cho biết: "Thông qua sự kiện này, chúng tôi đã tiếp cận và tuyển dụng được nhiều ứng viên tiềm năng".

Điều này được thể hiện rõ qua câu chuyện của bà Phạm Thị Xuân Mai, Giám đốc Nhân sự Khách sạn Sheraton Saigon Grand Opera Hotel thuộc Tập đoàn Marriott International. Bà Xuân Mai chia sẻ, hai vị trí quản lý tiền sảnh tại khách sạn hiện do các cựu sinh viên STHC đảm nhiệm, những người đã phát triển từ vị trí thực tập sinh lên quản lý chủ chốt.

Sự thành công của sinh viên STHC là minh chứng cho định hướng đào tạo "thực chiến" của nhà trường. ThS. Võ Thị Mỹ Vân, Hiệu trưởng nhà trường, khẳng định: "STHC luôn nỗ lực nâng cao chất lượng giảng dạy, cập nhật chương trình đào tạo theo nhu cầu thực tiễn, gắn kết chặt chẽ giữa nhà trường và doanh nghiệp".

Trong khuôn khổ chương trình còn diễn ra lễ ký kết hợp tác giữa trường STHC với Hotel Nikko Saigon và Công ty Việc Làm Tốt, mở ra nhiều cơ hội nghề nghiệp tiềm năng hơn nữa cho sinh viên trong tương lai. Hiệu trưởng Võ Thị Mỹ Vân chia sẻ thêm: "Trong hành trình 36 năm hình thành và phát triển, các thế hệ sinh viên của trường STHC đã được các đơn vị tuyển dụng đánh giá cao. Bên cạnh đó, sự đóng góp từ các đối tác đã góp phần hoàn thiện quá trình đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao của nhà trường".

Được biết đến với phương thức đào tạo "thực chiến", trường STHC cung cấp danh mục đa dạng các ngành nghề đào tạo thế mạnh, bao gồm: Hướng dẫn Du lịch, Quản trị lữ hành, Quản lý và kinh doanh khách sạn, Quản lý - Kinh doanh Nhà hàng và Dịch vụ ăn uống, Kỹ thuật chế biến món ăn, Kỹ thuật làm bánh, Kỹ thuật pha chế đồ uống, Tổ chức sự kiện, Tiếng Anh lễ tân nhà hàng - khách sạn…

Sinh viên sau khi tốt nghiệp có cơ hội liên thông thẳng lên Cao đẳng (1 năm) và Đại học (2,5 năm) ngay tại trường. Ngoài ra, trường còn kết nối với nhiều tổ chức, cơ sở đào tạo uy tín ở các nước có trình độ đào tạo nghiệp vụ theo chuẩn quốc tế như Singapore, Nhật Bản, Pháp, Đức, Úc, Canada... Sự liên kết này đã mở rộng cơ hội học tập, thực tập và làm việc ở nước ngoài cho sinh viên, đồng thời nâng cao vị thế cạnh tranh của đơn vị trong bối cảnh hội nhập quốc tế.

Nhân dịp kỷ niệm 50 năm thành lập Saigontourist Group (1.8.1975 - 1.8.2025) và 36 năm thành lập trường (15.9.1989 - 15.9.2025), các thí sinh đăng ký nhập học đợt khai giảng tháng 9-2025 sẽ được hưởng ưu đãi 5% học phí cùng nhiều phần quà tặng thương hiệu STHC hấp dẫn khác. Thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ: Trường Du lịch và Khách sạn Saigontourist - 23/8 Hoàng Việt, P. Tân Sơn Nhất, TP HCM; Hotline: 1800 55 88 27, Email: saigontourist@sthc.edu.vn; website: www.saigontourist.edu.vn