TP Hà Nội đang tiếp tục thúc đẩy mạnh mẽ, hiệu quả quá trình chuyển đổi phương tiện giao thông công cộng theo hướng xanh - sạch - văn minh, hiện đại, giúp giảm thiểu ô nhiễm môi trường, nâng cao chất lượng sống của người dân.

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền phát biểu.

Đó là thông tin được ông Nguyễn Mạnh Quyền, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội nhấn mạnh tại lễ công bố chính thức chuyển đổi 100% đội xe hiện hữu của Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Liên Ninh sang xe buýt điện Vinfast, diễn ra ngày 4-12.

Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Liên Ninh đã chính thức chuyển đổi 100% đội xe hiện hữu với 9 tuyến, sang 111 xe buýt thuần điện. Để đội xe buýt thuần điện vận hành hiệu quả, không gián đoạn, doanh nghiệp đã đầu tư lắp đặt hệ thống 40 trụ sạc tại các bãi đỗ và các điểm đầu cuối, đảm bảo thuận tiện và dễ tiếp cận.

Phó chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền đánh giá cao sự chuẩn bị và đầu tư bài bản của doanh nghiệp trong quá trình "xanh hóa" toàn bộ đội xe.

Ông Quyền cho rằng việc doanh nghiệp chuyển sang sử dụng 100% xe buýt điện đánh dấu bước tiến lớn của ngành vận tải hành khách công cộng Hà Nội, góp phần đưa Thủ đô trở thành địa phương đi đầu cả nước trong chuyển đổi phương tiện xanh.

Để thúc đẩy mạnh mẽ hơn quá trình chuyển đổi phương tiện theo hướng xanh - sạch - văn minh, ông Quyền đề nghị các sở, ngành phối hợp chặt chẽ, thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao. Trong đó, Sở Xây dựng và Tổ công tác liên ngành cần khẩn trương phối hợp với Quỹ Đầu tư phát triển Thành phố triển khai Nghị quyết 37, tạo điều kiện để doanh nghiệp xe buýt dễ dàng tiếp cận nguồn vốn ưu đãi, đầu tư hạ tầng và trạm sạc đồng bộ.

Sở Xây dựng cũng được giao sớm hoàn thiện, trình thành phố ban hành bộ định mức, đơn giá cho xe buýt điện cỡ nhỏ và trung bình, làm cơ sở đấu thầu các tuyến buýt điện và thực hiện lộ trình chuyển đổi phương tiện sử dụng năng lượng xanh.

Doanh nghiệp xe buýt chuyển đổi 100% sang xe điện

Phó chủ tịch UBND TP Hà Nội yêu cầu hệ thống vận tải công cộng tiếp tục nâng cao chất lượng dịch vụ, thu hút thêm hành khách, góp phần giảm phương tiện cá nhân, hạn chế ô nhiễm và ùn tắc.

Lãnh đạo TP Hà Nội cũng ghi nhận vai trò của VinFast, V-Green và các đối tác trong hệ sinh thái đã hỗ trợ trong quá trình chuyển đổi. Theo ông Quyền, sự phối hợp này tạo nền tảng quan trọng giúp các doanh nghiệp vận tải hành khách công cộng đẩy nhanh lộ trình xanh hóa hệ thống giao thông công cộng của Thủ đô trong thời gian tới.



Trao đổi với phóng viên, ông Đoàn Văn Phan, Giám đốc Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Liên Ninh cho biết việc chuyển đổi sang xe buýt điện là quyết định chiến lược của doanh nghiệp trong hành trình đồng hành cùng Hà Nội xây dựng hệ thống giao thông công cộng xanh sạch.

Với việc chuyển đổi sang 111 xe buýt thuần điện, ông Phan cho biết doanh nghiệp đầu tư hơn 400 tỉ đồng. Về lâu dài, ông Đoàn Văn Phan kiến nghị TP Hà Nội có thêm các cơ chế, chính sách hỗ trợ tiếp cận nguồn vốn để các doanh nghiệp vận tải chuyển đổi sang phương tiện thuần điện.

111 xe buýt điện thông minh VinFast sẽ được phân bổ ngay trong tháng này cho 9 tuyến buýt hiện hữu của Liên Ninh, bao gồm các tuyến: 08A (Long Biên - Đông Mỹ), 08B (Long Biên - Vạn Phúc, Thanh Trì), 09A (Trần Khánh Dư - Đại học Mỏ), 09B (Trần Khánh Dư - Bến xe Mỹ Đình), 19 (Trần Khánh Dư - Học viện Chính sách và Phát triển), 21A (Bến xe Giáp Bát - Bến xe Yên Nghĩa), 21B (Duyên Thái - Bến xe Mỹ Đình), 37 (Bến xe Giáp Bát - Chương Mỹ), 125 (Bến xe Thường Tín - Tế Tiêu).

Trong số 111 xe buýt điện được Liên Ninh đưa vào sử dụng, có 26 xe cỡ lớn EB10, 72 xe cỡ trung EB8 và 13 xe cỡ nhỏ EB6. Tất cả các mẫu xe đều được thiết kế sàn thấp, tối ưu cho người cao tuổi, trẻ em và người khuyết tật.



