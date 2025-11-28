HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Kinh tế

Một xã ở Đà Nẵng đề xuất đầu tư xây dựng khu đô thị hơn 16.000 tỉ đồng

B.Vân

(NLĐO) - Xã Hoà Vang, TP Đà Nẵng đang đề xuất chủ trương đầu tư khu đô thị quy mô 229 ha để kêu gọi đấu thầu

Ngày 28-11, ông Lê Phú Nguyện - Chủ tịch UBND xã Hoà Vang, TP Đà Nẵng - cho biết xã đang hoàn thiện hồ sơ đề xuất chủ trương đầu tư dự án Khu đô thị huyện lỵ Hòa Vang, dự kiến trình UBND TP Đà Nẵng vào cuối tháng 11-2025. Dự án sẽ lựa chọn nhà đầu tư thông qua đấu thầu theo quy định.

Theo UBND xã Hòa Vang, dự án đã được HĐND TP Đà Nẵng đưa vào danh mục đấu thầu dự án có sử dụng đất tại nghị quyết ban hành ngày 26-4 và được UBND thành phố công bố danh mục theo thông báo ngày 16-6.

Một xã ở Đà Nẵng đề xuất làm khu đô thị hơn 16.000 tỉ đồng - Ảnh 1.

Ông Lê Phú Nguyện, Chủ tịch UBND xã Hoà Vang, trình bày báo cáo đề xuất đầu tư xây dựng khu đô thị Hoà Vang với các sở, ngành của thành phố

Quy hoạch phân khu tỉ lệ 1/2000 xác định Khu đô thị huyện lỵ Hòa Vang có quy mô 229 ha. Khu vực này phía Bắc giáp đất nông nghiệp và khu dân cư hiện trạng; phía Nam giáp khu dân cư hiện trạng và đường ĐH5; phía Đông giáp Quốc lộ 14B và khu dân cư chợ Túy Loan; phía Tây giáp đất nông nghiệp và khu dân cư hiện trạng.

Trong tổng diện tích, khoảng 68,7 ha là đất quốc phòng – an ninh, đất chỉnh trang, đất đã đầu tư và đất dự kiến đầu tư công. Phần diện tích còn lại, khoảng 160 ha, sẽ được đưa ra kêu gọi đầu tư, gồm khu hành chính phía Đông, khu ở thấp tầng phía Tây và khu ở trung tâm.

Dự án hướng tới đầu tư đồng bộ các hạng mục hạ tầng kỹ thuật, giáo dục, y tế, văn hóa, dịch vụ, giao thông, bãi đỗ xe và cây xanh. Đối với khu ở, nhà ở thấp tầng sẽ chia lô bán nền nhằm giảm chi phí đầu tư; nhà ở xã hội và chung cư cao tầng sẽ được đầu tư ở mức khoảng 75% để giảm giá bán, tăng khả năng tiếp cận cho người dân.

Tổng mức đầu tư dự kiến của dự án là 16.222 tỉ đồng, tính theo suất vốn đầu tư hiện hành của Bộ Xây dựng. UBND xã Hòa Vang cho biết quá trình hoàn thiện hồ sơ đang được triển khai khẩn trương để trình cấp có thẩm quyền đúng tiến độ.

Tin liên quan

Đà Nẵng phân công 8 phó chủ tịch phụ trách tháo gỡ vướng mắc hơn 370 dự án

Đà Nẵng phân công 8 phó chủ tịch phụ trách tháo gỡ vướng mắc hơn 370 dự án

(NLĐO) - UBND TP Đà Nẵng vừa lập 8 tổ công tác do các Phó Chủ tịch phụ trách để tháo gỡ vướng mắc hơn 370 dự án

Vụ dân dựng barie ngăn xe né trạm BOT ở Đà Nẵng: Cơ quan chức năng vào cuộc

(NLĐO) – Từ phản ánh xe né trạm BOT khiến đời sống người dân ở Đà Nẵng đảo lộn, thông tin mới nhất cho biết cơ quan liên ngành sẽ vào cuộc.

Đà Nẵng đấu giá 3 khu đất "vàng" ven biển, mỗi lô hơn 100 tỉ đồng

(NLĐO) - Thi hành án dân sự TP Đà Nẵng đấu giá 3 khu đất ở vệt nhà hàng ven biển Võ Nguyên Giáp, mỗi lô có giá khởi điểm hơn 100 tỉ đồng

Đà Nẵng khu đô thị Hoà Vang
