Các dự án giao thông kết nối sân bay Long Thành vừa nhận "tối hậu thư"

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Đô thị

Các dự án giao thông kết nối sân bay Long Thành vừa nhận "tối hậu thư"

Nguyễn Tuấn

(NLĐO)-Hàng loạt dự án như cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, 25B, 25C kết nối sân bay Long Thành được lãnh đạo tỉnh Đồng Nai yêu cầu không lùi tiến độ

Mới đây, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Nguyễn Văn Út đã có chuyến kiểm tra thực tế và làm việc với các địa phương về tiến độ công tác giải phóng mặt bằng, thi công những dự án đường tỉnh 25B và 25C.

Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai yêu cầu hoàn thành dự án giao thông kết nối sân bay Long Thành - Ảnh 1.

Công trường dự án 25C kết nối trực tiếp vào sân bay Long Thành

Theo đại diện Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Đồng Nai, hiện nay, đối với dự án nâng cấp, mở rộng đường tỉnh 25B (đoạn từ trung tâm xã Nhơn Trạch đến Quốc lộ 51), phần diện tích mặt bằng bàn giao đạt 70%, sản lượng thi công đạt khoảng 50%.

Với công tác mặt bằng, đơn vị đề nghị các địa phương phối hợp để sớm thực hiện bàn giao toàn bộ mặt bằng phần diện tích còn lại nhằm thi công hoàn thành dự án vào cuối tháng 6-2026.

Riêng đối với công tác thi công, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh đang xem xét bổ sung nhà thầu phụ để đẩy nhanh tiến độ.

Với dự án xây dựng đường tỉnh 25C (đoạn từ Quốc lộ 51 đến Hương lộ 19), đến nay, phần mặt bằng bàn giao đã đạt 95% tổng diện tích. Đối với 7 hộ dân còn lại chưa bàn giao mặt bằng, các đơn vị, địa phương đang phối hợp để đẩy nhanh tiến độ.

Đối với công tác thi công, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh cam kết hoàn thành vào cuối tháng 6-2026.

Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Nguyễn Văn Út yêu cầu việc hoàn thành hai tuyến 25B, 25C trong tháng 6 không chỉ là mục tiêu của tỉnh mà còn là cam kết của Đồng Nai với Chính phủ. Khi các tuyến này cùng với dự án cầu Cát Lái và loạt dự án khác hoàn thiện, hệ thống giao thông khu vực sẽ được cải thiện đáng kể, tạo động lực phát triển mạnh mẽ cho địa phương.

Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai yêu cầu hoàn thành dự án giao thông kết nối sân bay Long Thành - Ảnh 3.

Đồng Nai yêu cầu đảm bảo tiến độ đã đặt ra với đường 25B

Trước đó, lãnh đạo tỉnh Đồng Nai kiểm tra thực tế tiến độ thi công Dự án Thành phần 1, đường cao tốc Biên Hòa-Vũng Tàu.

Dự án Thành phần 1, đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu đoạn qua địa bàn tỉnh có chiều dài 16 km. Trong giai đoạn 1, tuyến đường cao tốc được đầu tư xây dựng với quy mô 4 làn xe, vận tốc thiết kế 100 km/h. Dự án có 2 gói thầu xây lắp đang triển khai thi công với giá trị thực hiện đến nay đạt hơn 78% giá trị hợp đồng đã ký.

Kiểm tra Dự án Thành phần 1, đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Nguyễn Văn Út đánh giá tiến độ thi công hiện nay chưa đạt yêu cầu. Với dự án này, Đồng Nai đặt mục tiêu hoàn thành thông xe vào cuối tháng 4.

Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai yêu cầu hoàn thành dự án giao thông kết nối sân bay Long Thành - Ảnh 4.

Một đoạn đường cao tốc Biên Hòa-Vũng Tàu qua Đồng Nai

Vì vậy, UBND tỉnh giao đơn vị chủ đầu tư là Ban Quản lý làm việc với các nhà thầu thi công.

Người đứng đầu chính quyền tỉnh Đồng Nai yêu cầu nhà thầu nào triển khai tốt thì tiếp tục hỗ trợ, ai làm không tốt thì phải dứt khoát cắt hợp đồng, đưa đơn vị khác vào hỗ trợ. Không thể để tình trạng thi công đủng đỉnh tiếp tục kéo dài.

Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Nguyễn Văn Út cũng giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh rà soát lại tiến độ thi công của các nhà thầu tại Dự án Thành phần 1, đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu. Những đơn vị nào thi công chưa đạt yêu cầu UBND tỉnh sẽ làm việc cụ thể.

Tin liên quan

Thiếu trầm trọng lao động tại công trường sân bay Long Thành

Thiếu trầm trọng lao động tại công trường sân bay Long Thành

(NLĐO)- Giữa tháng 4, tổng số nhân lực trên công trường mới đạt khoảng 8.457 người, trong khi nhu cầu để bảo đảm tiến độ theo kế hoạch là khoảng 14.000 người.

Đồng Nai thu hồi gần 200 ha đất làm metro nối sân bay Long Thành

(NLĐO) - Đồng Nai cần thu hồi gần 200 ha đất phục vụ dự án kéo dài metro Bến Thành - Suối Tiên tăng kết nối sân bay Long Thành, thúc đẩy phát triển kinh tế vùng

Đường cao tốc Hồ Tràm - sân bay Long Thành dài hơn 42 km, tổng vốn đầu tư hơn 51.500 tỉ đồng

(NLĐO)-Cao tốc hơn 42 km nối sân bay Long Thành với Hồ Tràm dự kiến đi qua nhiều địa phương trọng điểm, tạo không gian phát triển mới cho khu vực phía Nam

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo