Thời sự Đô thị

Đồng Nai thu hồi gần 200 ha đất làm metro nối sân bay Long Thành

Nguyễn Tuấn

(NLĐO) - Đồng Nai cần thu hồi gần 200 ha đất phục vụ dự án kéo dài metro Bến Thành - Suối Tiên tăng kết nối sân bay Long Thành, thúc đẩy phát triển kinh tế vùng

Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Đồng Nai Chi nhánh Biên Hòa vừa ban hành thông báo số 1059/TN-TTTPQĐ-CNBH về chủ trương thu hồi đất thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư dự án kéo dài tuyến metro Bến Thành - Suối Tiên đến Trung tâm hành chính tỉnh và sân bay Long Thành.

Theo Trung tâm Phát triển quỹ đất Đồng Nai, dự án kéo dài tuyến metro Bến Thành - Suối Tiên đến Trung tâm Hành chính tỉnh và sân bay Long Thành có tổng chiều dài toàn tuyến là 44,6 km, đi qua các phường, xã gồm: Trấn Biên, Biên Hòa, Long Hưng, Phước Tân, Tam Phước, An Phước, Nhơn Trạch, Long Thành.

Tổng diện tích sử dụng đất hơn 192 ha (chưa bao gồm các vị trí TOD).

Cụ thể, trong tháng 4-2026, Trung tâm Phát triển quỹ đất Chi nhánh Biên Hòa sẽ phối hợp với các đơn vị có liên quan và UBND các phường Trấn Biên, Biên Hòa, Long Hưng, Phước Tân, Tam Phước tổ chức khảo sát thực địa, thu thập số liệu về đất đai, nhà ở, vật kiến trúc, cây trồng, các trường học, cơ sở tôn giáo, các công ty, xí nghiệp, nhà máy... thuộc diện thu hồi đất làm cơ sở dự ước tổng giá trị bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đối với dự án.

Tuyến metro Bến Thành - Suối Tiên đến Trung tâm Hành chính tỉnh và sân bay Long Thành có hướng tuyến từ ga S0 tại Tân Vạn, vượt sông Đồng Nai và đi dọc Quốc lộ 1, kết nối vào nhà ga SC của trung tâm hành chính mới, tỉnh Đồng Nai.

Sau đó tuyến metro theo hành lang quy hoạch tuyến đường sắt Biên Hòa - Long Thành, dọc theo ĐT771, cắt qua cao tốc TPHCM - Long Thành, kết nối vào nhà ga SA, đến hành lang quy hoạch dành cho các tuyến đường sắt đi vào sân bay Long Thành.

Về công nghệ, là loại hình đường sắt đô thị MRT. Sơ bộ tổng mức đầu tư khoảng 60.261 tỉ đồng (trong đó chi phí bồi thường, hỗ trợ tái định cư khoảng 4.323 tỉ đồng). Thời gian thực hiện từ năm 2025-2029.

UBND tỉnh Đồng Nai đánh giá, nhu cầu kết nối giữa sân bay Tân Sơn Nhất và sân bay Long Thành là cấp thiết để đảm bảo việc vận hành song song giữa hai sân bay.

Sân bay Long Thành sẽ tiếp nhận một phần lượng khách và hàng hóa từ Tân Sơn Nhất khi đi vào hoạt động. Vì vậy, việc sớm nghiên cứu triển khai các dự án giao thông kết nối khác như metro, đường sắt tốc độ cao, các cầu kết nối trên các đường liên vùng... là hết sức cần thiết nhằm đáp ứng nhu cầu kết nối giao thông, giảm thời gian di chuyển đặc biệt góp phần rút ngắn khoảng cách kết nối, thời gian di chuyển từ sân bay Tân Sơn Nhất về sân bay Long Thành.

HĐND tỉnh Đồng Nai đã quyết nghị thống nhất UBND tỉnh Đồng Nai là cơ quan có thẩm quyền thực hiện dự án đầu tư xây dựng kéo dài tuyến metro Bến Thành - Suối Tiên đến Trung tâm hành chính tỉnh và sân bay Long Thành, theo phương thức đối tác công tư (PPP), đi qua địa bàn hai đơn vị hành chính cấp tỉnh Đồng Nai và TPHCM.

Trước đó, Văn phòng Chính phủ ban hành thông báo kết luận của Thủ tướng Chính Phủ Phạm Minh Chính - Trưởng Ban chỉ đạo tại phiên họp thứ bảy, Ban chỉ đạo các công trình trọng điểm, dự án quan trọng quốc gia lĩnh vực đường sắt. Trong đó, dự án kéo dài tuyến metro Bến Thành – Suối Tiên đến Trung tâm Hành chính tỉnh và sân bay Long Thành được Thủ tướng Chính phủ đồng ý chủ trương cho triển khai theo điều kiện khẩn cấp.


Tin liên quan

Thông báo quan trọng của Bộ Xây dựng về dự án metro số 1 kết nối sân bay Long Thành

Thông báo quan trọng của Bộ Xây dựng về dự án metro số 1 kết nối sân bay Long Thành

(NLĐO)-Bộ Xây dựng thống nhất về việc triển khai dự án metro số 1 kéo dài tới sân bay Long Thành theo điều kiện khẩn cấp đã được Thủ tướng Chính phủ kết luận.

Nghiên cứu, đề xuất làm tuyến metro số 1 nối dài đến sân bay Long Thành theo lệnh khẩn cấp

(NLĐO)- Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành đề xuất cơ chế đặc biệt kéo dài tuyến metro số 1 đến trung tâm hành chính mới của tỉnh Đồng Nai và sân bay Long Thành

Khởi công các tuyến metro kết nối với sân bay Long Thành trong năm 2026

(NLĐO) - TPHCM đặt mục tiêu hoàn thành 6 tuyến metro dài 187 km trước năm 2030, ưu tiên kết nối với sân bay Long Thành và phát triển mạng lưới ngầm nội đô

