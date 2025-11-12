HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Các hồ chứa nước gây chết người ở Lâm Đồng vẫn chưa tháo dỡ

Châu Tỉnh

(NLĐO) - Dù đã có công văn khẩn yêu cầu tháo cạn hồ, phá bờ vách ngăn trước ngày 7-11 nhưng đến nay, chủ hồ vẫn chưa thực hiện đầy đủ trên núi Tân Lai

Ngày 12-11, nguồn tin cho biết dù UBND xã Tuy Phong (tỉnh Lâm Đồng) đã gửi công văn khẩn số 387/UBND-VP tới Công ty TNHH Thương mại Trang trại Việt Phong Phú, yêu cầu không được tích nước, phải tháo cạn toàn bộ các hồ chứa nước trong dự án trên núi Tân Lai trước ngày 7-11 nhưng đến nay, đơn vị này vẫn chưa thực hiện đầy đủ.

Theo đó, hiện nay, công ty này chỉ tạm dừng việc lưu dẫn, tích trữ nước tại các ao, hồ chứa trong phạm vi dự án.

Tuy nhiên, công ty vẫn chưa thực hiện bơm tháo cạn nước của tất cả các ao, hồ chứa nước trong khu vực dự án theo yêu cầu của UBND xã.

Các hồ chứa nước gây chết người ở Lâm Đồng vẫn chưa được tháo dỡ theo chỉ đạo - Ảnh 1.

Dự án trên núi Tân Lai với các hồ chứa của Công ty Trang trại Việt Phong Phú

Đồng thời, các đập ngăn nước tại các ao, hồ tự đắp của trang trại Việt Phong Phú trên núi Tân Lai vẫn chưa đập bỏ theo yêu cầu.

"Hiện mực nước ở các ao, hồ tại dự án này đã được hạ thấp nhưng chưa rút cạn hoàn toàn. Chúng tôi đang chỉ đạo chủ đầu tư tiếp tục rút cạn nước, phá bỏ các vách ngăn của ao, hồ theo yêu cầu" – lãnh đạo UBND xã Tuy Phong nói.

Tính đến thời điểm hiện tại, xã Tuy Phong ghi nhận có 374 hộ dân, với hơn 125 ha diện tích đất, hoa màu, cây trồng, vật nuôi bị ảnh hưởng, thiệt hại do vỡ hồ chứa nước trên núi Tân Lai gây ra.

UBND xã Tuy Phong đang tiếp tục chỉ đạo, đôn đốc các tổ công tác của xã thực hiện các giải pháp cấp bách nhằm khắc phục hậu quả trong thời gian sớm nhất.

Trước đó, đầu tháng 11-2025, sự cố vỡ đập hồ nước của dự án trên núi này đã làm 1 người chết, thiệt hại nặng nề về tài sản của dân.

Tin liên quan

Từ 8 giờ sáng mai 6-11, xả lũ hồ chứa nước Sông Ray

Từ 8 giờ sáng mai 6-11, xả lũ hồ chứa nước Sông Ray

(NLĐO)- Trước diễn biến mưa lớn, hồ chứa nước Sông Ray, công trình thủy lợi lớn nhất khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu trước đây sẽ xả lũ điều tiết trong 10 ngày

Hồ chứa nước làm chết người từng được thẩm định môi trường ra sao?

(NLĐO) - UBND Lâm Đồng xác định nhiều hồ chứa trong dự án nông nghiệp công nghệ cao xây không phép, nằm ngoài báo cáo môi trường đã phê duyệt

Nóng: Lâm Đồng yêu cầu tháo dỡ toàn bộ hồ chứa nước không phép trên núi Tân Lai

(NLĐO) - Tỉnh Lâm Đồng chỉ đạo rút hết nước, phá bỏ các hồ chứa xây dựng không phép của Công ty TNHH Trang Trại Việt Phong Phú sau sự cố vỡ hồ, chết người

Lâm Đồng Tuy Phong hồ chứa nước vỡ hồ chứa nước
