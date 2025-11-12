Các hồ chứa nước gây chết người ở Lâm Đồng vẫn chưa tháo dỡ

Ngày 12-11, nguồn tin cho biết dù UBND xã Tuy Phong (tỉnh Lâm Đồng) đã gửi công văn khẩn số 387/UBND-VP tới Công ty TNHH Thương mại Trang trại Việt Phong Phú, yêu cầu không được tích nước, phải tháo cạn toàn bộ các hồ chứa nước trong dự án trên núi Tân Lai trước ngày 7-11 nhưng đến nay, đơn vị này vẫn chưa thực hiện đầy đủ.

Theo đó, hiện nay, công ty này chỉ tạm dừng việc lưu dẫn, tích trữ nước tại các ao, hồ chứa trong phạm vi dự án.

Tuy nhiên, công ty vẫn chưa thực hiện bơm tháo cạn nước của tất cả các ao, hồ chứa nước trong khu vực dự án theo yêu cầu của UBND xã.

Dự án trên núi Tân Lai với các hồ chứa của Công ty Trang trại Việt Phong Phú

Đồng thời, các đập ngăn nước tại các ao, hồ tự đắp của trang trại Việt Phong Phú trên núi Tân Lai vẫn chưa đập bỏ theo yêu cầu.

"Hiện mực nước ở các ao, hồ tại dự án này đã được hạ thấp nhưng chưa rút cạn hoàn toàn. Chúng tôi đang chỉ đạo chủ đầu tư tiếp tục rút cạn nước, phá bỏ các vách ngăn của ao, hồ theo yêu cầu" – lãnh đạo UBND xã Tuy Phong nói.

Tính đến thời điểm hiện tại, xã Tuy Phong ghi nhận có 374 hộ dân, với hơn 125 ha diện tích đất, hoa màu, cây trồng, vật nuôi bị ảnh hưởng, thiệt hại do vỡ hồ chứa nước trên núi Tân Lai gây ra.

UBND xã Tuy Phong đang tiếp tục chỉ đạo, đôn đốc các tổ công tác của xã thực hiện các giải pháp cấp bách nhằm khắc phục hậu quả trong thời gian sớm nhất.

Trước đó, đầu tháng 11-2025, sự cố vỡ đập hồ nước của dự án trên núi này đã làm 1 người chết, thiệt hại nặng nề về tài sản của dân.