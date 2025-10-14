HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Kinh tế

Các khu công nghiệp của Tây Ninh thu hút hơn 2.500 dự án đầu tư

Thanh Thảo

(NLĐO) - Riêng 9 tháng đầu năm 2025, các KCN Tây Ninh thu hút 170 dự án mới, trong đó có 125 dự án FDI với tổng vốn cấp mới 750 triệu USD

Theo UBND tỉnh Tây Ninh, đến nay trên địa bàn đã thành lập 47 KCN với tổng diện tích quy hoạch 14.674,3 ha, đến nay, các KCN trên địa bàn đã thu hút 2.519 dự án đầu tư; trong đó 1.420 dự án vốn đầu tư nước ngoài (FDI) với tổng vốn đăng ký hơn 17,65 tỉ USD và 1.099 dự án trong nước với tổng vốn đầu tư 222.313 tỉ đồng.

Các khu công nghiệp của Tây Ninh thu hút hơn 2.500 dự án đầu tư - Ảnh 1.

Khu Công nghiệp Chà Là Tây Ninh

Riêng 9 tháng đầu năm 2025, các KCN Tây Ninh thu hút 170 dự án mới, trong đó có 125 dự án FDI với tổng vốn cấp mới 750 triệu USD và 45 dự án trong nước với tổng vốn đầu tư cấp mới 11.305 tỉ đồng. Trong cùng thời gian, có 142 dự án điều chỉnh vốn đầu tư, gồm 117 dự án FDI điều chỉnh tăng 486 triệu USD và 25 dự án trong nước điều chỉnh tăng 795 tỉ đồng.

Bên cạnh đó, tỉnh Tây Ninh cũng chú trọng phát triển hệ thống cụm công nghiệp (CCN), hiện đã có 22 CCN đi vào hoạt động với diện tích 1.072,4 ha; 28 CCN khác với diện tích 1.490,77 ha đang triển khai thực hiện thủ tục đầu tư và xây dựng hạ tầng kỹ thuật.

Tính đến nay, các CCN trong tỉnh đưa vào hoạt động đã thu hút 513 dự án với tổng diện tích đất cho thuê 646,9 ha, đạt tỉ lệ lấp đầy 82%.

Theo quy hoạch phát triển công nghiệp đến năm 2030, tỉnh Tây Ninh có 59 khu công nghiệp với diện tích 16.800 ha và 82 CCN với diện tích 4.572 ha.


Tin liên quan

Tốc độ tăng trưởng kinh tế 9 tháng ở Tây Ninh đứng đầu Đông Nam Bộ

Tốc độ tăng trưởng kinh tế 9 tháng ở Tây Ninh đứng đầu Đông Nam Bộ

(NLĐO) - Trong 9 tháng đầu năm 2025, tỉnh Tây Ninh thành lập mới 3.211 doanh nghiệp với tổng vốn đăng ký hơn 22.000 tỉ đồng

Tây Ninh khởi công dự án đường tỉnh hơn 1.850 tỉ đồng kết nối TP HCM

(NLĐO) – Dự án có tổng chiều dài gần 9km, tổng vốn đầu tư hơn 1.850 tỉ đồng, kết nối từ xã Bến Lức, tỉnh Tây Ninh đến ranh giới TP HCM

Trung Quốc dẫn đầu vốn FDI tại Tây Ninh, với gần 10 tỉ USD vốn đăng ký

(NLĐO)- Trung Quốc dẫn đầu cả về số lượng và quy mô vốn tại tỉnh Tây Ninh, với 988 dự án, tổng vốn đăng ký gần 10 tỉ USD

tỉnh Tây Ninh khu công nghiệp vốn đầu tư nước ngoài tốc độ tăng trưởng kinh tế dự án FDI
