Tây Ninh khởi công dự án đường tỉnh hơn 1.850 tỉ đồng kết nối TP HCM

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế

Tây Ninh khởi công dự án đường tỉnh hơn 1.850 tỉ đồng kết nối TP HCM

Tin - ảnh: Hải Đường

(NLĐO) – Dự án có tổng chiều dài gần 9km, tổng vốn đầu tư hơn 1.850 tỉ đồng, kết nối từ xã Bến Lức, tỉnh Tây Ninh đến ranh giới TP HCM

Ngày 3-10, UBND tỉnh Tây Ninh tổ chức lễ khởi công nâng cấp, cải tạo đường Tỉnh 830C kết nối TP HCM.

Tây Ninh khởi công dự án đường tỉnh hơn 1.850 tỉ đồng kết nối TP HCM- Ảnh 1.

Tây Ninh khởi công dự án đường tỉnh hơn 1.850 tỉ đồng kết nối TP HCM- Ảnh 2.

Lễ khởi công dự án đường Tỉnh 830C kết nối Tây Ninh với TP HCM

Dự án có tổng chiều dài gần 9km, tổng vốn đầu tư hơn 1.850 tỉ đồng, kết nối từ xã Bến Lức (tỉnh Tây Ninh) đến ranh giới TP HCM, mở rộng quy mô từ 4 đến 6 làn xe.

Theo ông Nguyễn Văn Hùng, Giám đốc Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng Long An (tỉnh Tây Ninh), tuyến đường này hiện đã quá tải và xuống cấp sau hơn 20 năm khai thác. Do đó, việc nâng cấp là hết sức cần thiết để đáp ứng nhu cầu vận tải, phát triển khu công nghiệp và dịch vụ logistics.

Theo ông Hùng, khi hoàn thành, tuyến đường Tỉnh 830C sẽ tăng cường kết nối liên vùng, liên thông với các tuyến huyết mạch như Vành đai 3, Vành đai 4 TP HCM, cao tốc Bến Lức – Long Thành, TP HCM – Trung Lương – Cần Thơ góp phần giảm chi phí logistics và thu hút đầu tư.

Phát biểu tại lễ khởi công, ông Nguyễn Văn Út - Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh – cho biết bên cạnh hạ tầng giao thông, tỉnh còn đón nhận thêm điểm nhấn mới trong lĩnh vực thương mại – dịch vụ đó là Trung tâm Thương mại Aeon Mall Tân An chính thức khánh thành vào ngày 4-10. Công trình có diện tích hơn 21.800 m², tổng vốn đầu tư 1.076 tỉ đồng, là dự án Aeon Mall đầu tiên tại ĐBSCL.

Tây Ninh khởi công dự án đường tỉnh hơn 1.850 tỉ đồng kết nối TP HCM- Ảnh 3.

Ông Nguyễn Văn Út, Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh, phát biểu tại lễ khởi công

Cũng theo ông Nguyễn Văn Út, những công trình hạ tầng, thương mại và an sinh được khởi công, khánh thành trong dịp này là minh chứng cho quyết tâm đổi mới, sáng tạo của Tây Ninh.

"Không chỉ chào mừng sự kiện chính trị trọng đại là Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ I, các công trình còn khẳng định khát vọng phát triển bền vững, xây dựng quê hương Tây Ninh giàu mạnh, văn minh" - Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh nhấn mạnh.

Tin liên quan

Tây Ninh thông tin về thời gian, địa điểm tổ chức Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh

Tây Ninh thông tin về thời gian, địa điểm tổ chức Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh

(NLĐO) - Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Tây Ninh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030 có 448 đại biểu chính thức đại diện cho 94.257 đảng viên trong Đảng bộ tỉnh

Tây Ninh hỗ trợ 5 triệu đồng/tháng cho cán bộ đi làm xa

(NLĐO) - Sau khi sáp nhập, toàn tỉnh Tây Ninh có 594 người thuộc khối nhà nước, Đảng, đoàn thể và 874 người thuộc ngành dọc phải đi làm xa

Tây Ninh điều động, bổ nhiệm nhiều cán bộ

(NLĐO)-Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh yêu cầu tập thể lãnh đạo mới được điều động, bổ nhiệm phải nhanh chóng bắt tay vào công việc, phát huy tinh thần đoàn kết

tỉnh Tây Ninh Vành đai 3 Chủ tịch UBND tỉnh đại hội đại biểu vành đai 4 Trung tâm Thương mại AEON
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo