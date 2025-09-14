HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Kinh tế

Các nhãn hàng đua nhau quy đổi sản phẩm ra iPhone 17

Ngọc Ánh

(NLĐO) – Sức nóng của iPhone 17 khiến người ta không chỉ so sánh với số ngày lương, ngày công mà các nhãn hàng đua nhau quy đổi ra sản phẩm đang bán

Visante – một nhãn hàng của dự án khởi nghiệp thuộc Công ty CP Viginseng vừa đăng trên Fanpage hình ảnh iPhone 17 với các phiên bản dung lượng khác nhau được quy đổi ra chai xịt dưỡng tóc 100 ml. 

Sản phẩm quy ra iPhone 17

TIN LIÊN QUAN

"Sếp bảo tháng này bán được 200 chai xịt dưỡng tóc, sếp tặng IPHONE 17 PROMAX. Nhanh tay kẻo hết quà, hết KPI, em hết… iPhone ạ" – Fanpage này viết.

Theo đó, 136 chai xịt dưỡng tóc Visante sẽ tương đương iPhone 17 phiên bản 256 GB; 158 chai xịt dưỡng tóc Visante sẽ tương đương iPhone 17 phiên bản 512 GB; 228 sản phẩm sẽ được 1 iPhone 17 phiên bản 2TB.

Thấy gì từ việc các nhãn hàng đua nhau quy đổi sản phẩm ra iPhone 17? - Ảnh 1.

Khi iPhone 17 quy ra chai xịt dưỡng tóc

Một nhãn hàng về gia vị còn vui nhộn hơn khi cho rằng sản phẩm của mình còn ưu việt hơn cả "Táo" khi dày hơn 15 lần, tiện dụng hơn khi có thể ăn khi đói và sản phẩm 100% sản xuất bởi Việt Nam.

Thấy gì từ việc các nhãn hàng đua nhau quy đổi sản phẩm ra iPhone 17? - Ảnh 2.

Vipep "khoe" sản phẩm dày hơn iPhone 17!

Một Fanpage khác còn tính toán xa hơn khi so sánh 1 chiếc iPhone 17 Promax giá gần 45 triệu đồng có thể mua được 3 con heo mẹ. Hai năm sau điện thoại cũ đi còn 3 con heo giống sẽ tạo ra 1 đàn heo con!

Các bài đăng này thường thu hút lượng xem đông hơn bình quân các bài đăng khác.

Không tạo ra doanh thu nhưng...

Chia sẻ với phóng viên, anh Nguyễn Hoàng Thanh Danh, Tổng Giám đốc Visante, cho biết "bắt trend" (xu hướng) là một trong những nhiệm vụ mà đội marketing phải làm thường xuyên để tăng tương tác.

"Những dòng trạng thái như vậy tuy không tạo ra đơn hàng, doanh thu ngay nhưng giúp người xem nhớ đến nhãn hàng, khi có nhu cầu mua hàng họ sẽ nhớ đến thương hiệu đầu tiên" – anh Danh nói.

Thấy gì từ việc các nhãn hàng đua nhau quy đổi sản phẩm ra iPhone 17? - Ảnh 3.

Một so sánh vui nhộn khác

Là chuyên gia truyền thông, ThS Lê Anh Tú, giảng viên Khoa Quan hệ công chúng - Truyền thông, Trường ĐH Kinh tế - Tài chính TP HCM, đánh giá do sức ảnh hưởng mạnh mẽ của iPhone nên tạo ra làn sóng "đu trend" của các nhãn hàng.

"Đây là những dạng bài viết mang tính giải trí và tăng tương tác trên mạng xã hội, không phải là một bài viết truyền thông mang tính chuyển đổi hành vi mua hàng ngay lập tức" – ông Tú nhận định.

Cũng theo ông Tú, đây là dạng truyền thông an toàn, thú vị, không gây tranh cãi nhiều nên không có nhiều điều phải lưu ý.

Sở hữu iPhone mới ngày càng khó

"Thế nhưng, đằng sau những so sánh trực tiếp giá sản phẩm của nhãn hàng với iPhone 17, cũng thấy rõ giá iPhone ngày càng cao và khó tiếp cận đối với nhiều người. Người dùng sẽ cảm thấy ngày càng khó khăn để sở hữu những thiết bị đáng mơ ước như một chiếc iPhone mới." – chuyên gia truyền thông này bình luận.


Tin liên quan

Hàng trăm ngàn chiếc iPhone 17 đã được đặt mua tại Việt Nam, mỗi giây có 44 người đặt cọc

Hàng trăm ngàn chiếc iPhone 17 đã được đặt mua tại Việt Nam, mỗi giây có 44 người đặt cọc

(NLĐO) - Chỉ riêng Thế Giới Di Động đã có hơn 103.000 khách đặt mua iPhone 17 series, trung bình 44 người đặt cọc mỗi giây

Các hệ thống bán lẻ đồng loạt nhận đặt cọc iPhone 17 series

(NLĐO) - Nguồn cung iPhone 17 series cho thị trường Việt Nam có thể chỉ bằng 20% so với cùng kỳ năm ngoái.

Dây đeo chéo iPhone 17 giá gần 1,7 triệu đồng gây tranh cãi dữ dội

(NLĐO) - Dây đeo chéo iPhone 17 có 10 màu sắc, từ rực rỡ như vàng dạ quang, xanh dương nhạt, tím... đến tông trầm như nâu, xám, đen...

