Ngày 12-3, Công an xã Hướng Hiệp, tỉnh Quảng Trị cho biết Chi hội Phụ nữ Công an xã này đã tổ chức nhận đỡ đầu cháu Hồ Hoàng Mắc (ngụ thôn Gia Giã; học sinh lớp 2B, Trường Tiểu học số 2 Hướng Hiệp).

Chi hội Phụ nữ Công an xã Hướng Hiệp tổ chức nhận đỡ đầu cháu Hồ Hoàng Mắc. Ảnh: Lan Vân

Cháu Hồ Hoàng Mắc là con trai của chị Hồ Thị V (SN 1993) - người bị lũ cuốn tử vong vào tháng 11-2025. Chị V. qua đời để lại 3 người con nhỏ và 2 người em. Chồng chị không có công việc ổn định. Cuộc sống gia đình chị vốn dựa vào việc làm nương rẫy, thu nhập bấp bênh, thiếu thốn.

Thấu hiểu hoàn cảnh này, Chi hội Phụ nữ Công an xã Hướng Hiệp đã nhận đỡ đầu, hỗ trợ kinh phí và đồ dùng học tập cho cháu Hồ Hoàng Mắc.

Không chỉ dừng lại ở vật chất, các nữ chiến sĩ Công an xã Hướng Hiệp còn hy vọng sẽ trở thành điểm tựa tinh thần, thay người mẹ đã khuất vỗ về, khích lệ cháu vững bước trên con đường học tập, xây dựng tương lai.

Trước đó, Chương trình "Trái tim miền Trung" của Báo Người Lao Động cũng đã đến thăm hỏi, động viên và trao hỗ trợ 5 triệu đồng cho gia đình chị Hồ Thị V.