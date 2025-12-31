Các nước gần Việt Nam triển khai chính sách vừa ban hành thế nào?

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế

Các nước gần Việt Nam triển khai chính sách vừa ban hành thế nào?

Lê Tỉnh. Ảnh: Quang Liêm

(NLĐO) - Từ văn bản đến thực tiễn đời sống luôn tồn tại một "độ trễ" nhất định, và tại Việt Nam, khoảng cách này vẫn còn khá lớn.

Tại Diễn đàn kinh tế Việt Nam lần 4-2025 do Báo Người Lao Động tổ chức sáng 31-12, GS Nguyễn Đức Khương, Thành viên Hội đồng tư vấn quốc gia về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; Chủ tịch AVSE Global; Giám đốc phát triển quốc tế Tổ hợp đại học Leonard de Vinci, cho rằng việc ban hành một chính sách đúng đắn mới chỉ là điều kiện cần. Bởi, từ văn bản đến thực tiễn đời sống luôn tồn tại một "độ trễ" nhất định, và tại Việt Nam, khoảng cách này vẫn còn khá lớn. Nhìn ra khu vực, các quốc gia láng giềng đã giải bài toán "từ chính sách đến hành động" như thế nào?

Các nước gần Việt Nam triển khai chính sách hiệu quả từ văn bản đến thực tiễn - Ảnh 1.

GS Nguyễn Đức Khương phát biểu trực tuyến từ nước ngoài

Thực tế cho thấy việc chính sách phải liên tục điều chỉnh để thích ứng với biến động là thách thức chung của toàn cầu. Tuy nhiên, mức độ tương thích giữa chính sách và thực thi lại có sự phân hóa rõ rệt. Theo các đánh giá quốc tế, Singapore và Hàn Quốc đạt mức rất cao trong việc này; Nhật Bản và Trung Quốc ở mức cao; trong khi các quốc gia phát triển như Đức cũng chỉ ở mức trung bình cao.

Bài học từ những "người khổng lồ" châu Á

Tại Singapore, bí quyết nằm ở "bộ não" điều phối. Quốc gia này áp dụng các chuẩn mực quản trị toàn cầu, thiết lập một trung tâm điều phối chính sách cực mạnh, trong đó Bộ Tài chính đóng vai trò trọng yếu. Singapore gắn chặt trách nhiệm giải trình và đặc biệt coi trọng việc thu hút nhân tài vào bộ máy công quyền. Nhờ đó, các chính sách được thiết kế không chỉ để giải quyết vấn đề trước mắt mà tạo ra tác động đồng bộ, liên tục trên toàn hệ thống.

Trong khi đó, Hàn Quốc là hình mẫu của mô hình "Nhà nước kiến tạo" gắn liền với khu vực tư nhân. Mối quan hệ giữa Nhà nước và doanh nghiệp tại đây được ví như một "khế ước" với kỷ luật cao và trách nhiệm rõ ràng cùng hướng tới mục tiêu quốc gia. Hàn Quốc duy trì sự nhất quán đáng kinh ngạc trong chiến lược công nghiệp dài hạn, đặc biệt là năng lượng và thương mại, giúp họ triển khai hạ tầng và công nghệ với tốc độ thần tốc mà không bị lỡ nhịp phát triển.

Với Nhật Bản, hiệu quả thực thi dựa trên "kỷ luật thể chế", không bị phụ thuộc vào nhiệm kỳ chính trị. Đội ngũ cán bộ kỹ trị có năng lực chuyên sâu cùng cơ chế tham vấn chính thức giữa "Nhà nước - Doanh nghiệp - Giới học thuật" giúp chính sách luôn sát sườn thực tế. Đặc biệt, Nhật Bản rất mạnh dạn trong phân quyền, trao sự chủ động cho chính quyền địa phương dựa trên nền tảng niềm tin vững chắc.

Còn tại Trung Quốc – nơi Việt Nam đang tham khảo nhiều kinh nghiệm phát triển hạ tầng – từ khóa là "thí điểm" và "kết quả". Cách làm phổ biến là triển khai thí điểm mô hình mới, nếu hiệu quả sẽ nhân rộng thần tốc trên toàn quốc (như hệ thống đường sắt cao tốc). Cán bộ được đánh giá dựa trên KPI cụ thể, gắn trách nhiệm cá nhân trực tiếp với hiệu quả công việc cuối cùng.

Việt Nam cần chuyển từ "quản lý thủ tục" sang "quản trị hiệu quả"

Từ kinh nghiệm của các nước, để thu hẹp khoảng cách giữa chính sách và thực thi, Việt Nam cần một cuộc chuyển đổi tư duy mạnh mẽ.

Trước hết, cần chuyển từ tư duy quản lý nặng về thủ tục sang tư duy quản trị tập trung vào hiệu quả. Điều này đòi hỏi đội ngũ cán bộ phải có kỹ năng chuyên sâu, dám chịu trách nhiệm và một hệ thống đo lường, đánh giá (KPI) minh bạch.

Thứ hai, chính sách cần tầm nhìn dài hạn và tính liên kết. Tình trạng các bộ, ngành ban hành chính sách rời rạc, "mạnh ai nấy làm" cần được loại bỏ để thay bằng chiến lược tổng thể, xuyên suốt.

Thứ ba, vai trò của khu vực tư nhân cần được đặt đúng vị thế. Doanh nghiệp tư nhân là động lực tạo ra giá trị và việc làm, do đó, họ cần được tham gia sâu vào quá trình tham vấn chính sách. Tiếng nói của doanh nghiệp sẽ giúp chính sách "hơi thở" của cuộc sống hơn là những văn bản trên bàn giấy.

GS Nguyễn Đức Khương kỳ vọng trong nhiệm kỳ mới, Quốc hội sẽ có thêm nhiều đại biểu chuyên trách xuất thân từ khối doanh nghiệp. Bởi, sự tham gia chủ động của họ trong quy trình lập pháp sẽ là chìa khóa để cải thiện môi trường kinh doanh thực chất, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia trong dài hạn.

Thăm dò ý kiến

Mời bạn đọc bình chọn 10 sự kiện kinh tế nổi bật của Việt Nam năm 2025

Bạn có thể chọn 1 mục. Bình chọn của bạn sẽ được công khai.

Bình chọnXem kết quả

Tin liên quan

Việt Nam đang gia công hạt điều cho các nước châu Phi?

Việt Nam đang gia công hạt điều cho các nước châu Phi?

(NLĐO) - Khoảng 5 năm trở lại đây, các nước châu Phi không còn mặn mà xuất khẩu điều thô

Tạo nền tảng cho tăng trưởng kinh tế 2026

Với những quyết sách mạnh mẽ, phù hợp, kinh tế Việt Nam năm 2025 tăng trưởng mạnh ở nhiều lĩnh vực, tạo tiền đề lạc quan cho năm 2026

Tín dụng năm 2025 đạt mức tăng trưởng cao nhất trong nhiều năm

(NLĐO)- Ước tính năm 2025 tăng trưởng tín dụng đạt mức rất cao - gần 19%, mức tăng trưởng cao nhất trong vòng nhiều năm trở lại đây.

Bộ Tài chính chính quyền địa phương kinh tế Việt Nam chịu trách nhiệm chuyển đổi số đổi mới, sáng tạo thu hút nhân tài doanh nghiệp tư nhân Hội đồng Tư vấn
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo