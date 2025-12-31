HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Kinh tế

Sáng 31-12, Diễn đàn Kinh tế Việt Nam lần 4-2025 hiến kế giải pháp cho tăng trưởng kinh tế

Thái Phương

(NLĐO) – Báo Người Lao Động tổ chức Diễn đàn Kinh tế Việt Nam lần 4-2025 với chủ đề: "Ổn định vĩ mô, thực thi cải cách: Nền tảng cho tăng trưởng 2026"

Diễn đàn được tổ chức trong bối cảnh, năm 2026 dự báo là một năm Việt Nam đứng trước nhiều thách thức, nhưng cũng không thiếu những cơ hội. Nghị quyết về phát triển kinh tế xã hội 2026 của Quốc hội đã đặt mục tiêu tăng trưởng GDP là từ mức 10% trở lên, GDP bình quân đầu người 5.400 - 5.500 USD.

Năm 2026 là năm bản lề sau Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, đặt ra bài toán kép cho điều hành kinh tế. 

Áp lực ổn định vĩ mô rất lớn bởi nguy cơ lạm phát quay trở lại khi mặt bằng giá trong nước tăng, giá hàng hóa thế giới biến động, các nền kinh tế có xu hướng thắt chặt chính sách tiền tệ.

Đồng thời, năm 2026 cũng là năm triển khai hàng loạt luật quan trọng, đi kèm là hệ thống các nghị định, thông tư hướng dẫn. Đây là nơi dễ nảy sinh điểm nghẽn về thủ tục và trách nhiệm phân cấp, đòi hỏi cơ chế vận hành trơn tru để thể chế trở thành bệ phóng, thay vì là nút thắt.

Tuy nhiên, nền kinh tế Việt Nam vẫn có nhiều cơ hội từ thị trường nội địa, từ động lực của xuất nhập khẩu với thành tích kỷ lục 900 tỉ USD trong năm 2025 và sự dịch chuyển của dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI)

Trong bối cảnh này, sáng 31-12, Báo Người Lao Động tổ chức Diễn đàn Kinh tế Việt Nam lần 4-2025 được tổ chức nhằm tiếp tục nhận diện thực trạng, qua đó thảo luận giải pháp cho năm 2026 trong bối cảnh thế giới vẫn còn nhiều biến động.


VIDEO: Phiên đối thoại đặc biệt giữa Thủ tướng Phạm Minh Chính với CEO Diễn đàn Kinh tế Thế giới

VIDEO: Phiên đối thoại đặc biệt giữa Thủ tướng Phạm Minh Chính với CEO Diễn đàn Kinh tế Thế giới

(NLĐO) - Cuộc đối thoại gợi mở những ý tưởng đột phá, định hướng chiến lược vĩ mô về kinh tế xanh, kinh tế số, trí tuệ nhân tạo và đổi mới sáng tạo.

Diễn đàn Kinh tế Việt Nam lần 3-2025: Mổ xẻ những rào cản

Tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các lĩnh vực sẽ góp phần rất lớn vào mục tiêu tăng trưởng GDP 8,3%-8,5% năm 2025

Diễn đàn Kinh tế Việt Nam lần 3-2025: Khai mở động lực mới cho tăng trưởng GDP

Nhiều giải pháp đột phá để đạt mục tiêu tăng trưởng GDP từ 8,3% - 8,5% trong năm 2025 đã được cơ quan quản lý, các chuyên gia và doanh nghiệp thảo luận sôi nổi

dự báo kinh tế diễn đàn kinh tế việt nam diễn đàn kinh tế việt nam lần 4-2025 kinh tế năm 2026
