Sáng 26-8, tại Sở Chỉ huy tiền phương của Chính phủ đặt tại tỉnh Nghệ An, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà chủ trì họp với các điểm cầu các tỉnh, thành để đánh giá công tác ứng phó với bão, thiệt hại sau bão và triển khai các giải pháp khắc phục, ứng phó với hoàn lưu bão.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà chủ trì cuộc họp. Ảnh: B. Phạm

Tại cuộc họp, lãnh đạo các tỉnh, thành phố đã báo cáo công tác chuẩn bị ứng phó, đánh giá thiệt hại ban đầu, các giải pháp để khắc phục thiệt hại do bão và đề ra những giải pháp trong thời gian tiếp theo.

Sau khi nghe báo cáo, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà cho biết đây là cơn bão thứ 2 diễn ra sau khi chính quyền địa phương 2 cấp đi vào vận hành. Công tác dự báo bão đã thực hiện chính xác với thông tin đây là cơn bão dị thường, phức tạp. Từ đó, từ Trung ương đến cơ sở có thời gian để triển khai các biện pháp ứng phó.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đánh giá các tỉnh, thành đã chấp hành nghiêm túc, thực hiện đầy đủ các chỉ đạo, công điện của Ban Bí thư, Thủ tướng Chính phủ. Lãnh đạo các tỉnh, thành đã tổ chức đi kiểm tra, chỉ đạo công tác ứng phó; phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng cán bộ đến từng địa bàn, đặc biệt các khu vực xung yếu; qua đó phát huy cao độ tinh thần lãnh đạo, chỉ đạo, góp phần giảm bớt thiệt hại do bão gây ra.

Bão số 5 gây thiệt hại lớn trên địa bàn tỉnh Nghệ An

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đánh giá cao các tỉnh Nghệ An, Thanh Hóa, Hà Tĩnh đã ứng phó nhanh, kịp thời, quyết liệt với bão số 5; đồng thời đề nghị các tỉnh Thanh Hóa, Hà Tĩnh, Quảng Trị và TP Huế đánh giá lại khả năng phòng thủ, đặc biệt là hệ thống đê điều.

Về lực lượng, qua kiểm tra thực tế, Phó Thủ tướng cho rằng các địa phương phải phối hợp với lực lượng quân sự, công an tính toán bố trí vật tư, vật liệu, lực lượng, phương tiện đến các điểm xung yếu, đặc biệt là khu vực ven biển để ứng phó kịp thời khi có tình huống xảy ra.

Để khắc phục hậu quả bão số 5, Phó Thủ tướng yêu cầu duy trì cao độ lực lượng quân sự, công an vào cuộc khắc phục thiệt hại, trong đó ưu tiên các cơ sở giáo dục, y tế; ưu tiên đối tượng chính sách, người nghèo với quan điểm nhà nước hỗ trợ, để sớm tổ chức lại các hoạt động dạy và học, chăm sóc sức khỏe nhân dân, ổn định đời sống.

Các tỉnh Quảng Trị, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh và TP Huế quan tâm đến các địa bàn miền núi, xác định quan điểm phòng chống lũ ống, lũ quét, sạt lở phải cao hơn phòng chống bão; tổ chức kiểm tra khu vực đông dân cư tại các khe, suối, sông để đưa ra biện pháp xử lý kịp thời, đặc biệt là sơ tán người dân đến nơi an toàn.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường tiếp tục chỉ đạo nghiêm túc, thực hiện cao độ công tác dự báo thời tiết; xem xét lại toàn bộ phương án, kịch bản vận hành liên hồ chứa để đảm bảo an toàn. Các bộ, ngành khác thực hiện nghiêm nhiệm vụ được giao; các đơn vị cung cấp hạ tầng, kỹ thuật có phương án cứng hóa hệ thống điện, thông tin.