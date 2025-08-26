HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Các tỉnh đã ứng phó nhanh, kịp thời, giảm thiểu thiệt hại do bão số 5 gây ra

Tin - ảnh: Đức Ngọc

(NLĐO) - Đó là khẳng định của Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà tại cuộc họp đánh giá thiệt hại, khắc phục sau bão, ứng phó với bão số 5.

Sáng 26-8, tại Sở Chỉ huy tiền phương của Chính phủ đặt tại tỉnh Nghệ An, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà chủ trì họp với các điểm cầu các tỉnh, thành để đánh giá công tác ứng phó với bão, thiệt hại sau bão và triển khai các giải pháp khắc phục, ứng phó với hoàn lưu bão. 

Các tỉnh đã ứng phó nhanh, kịp thời, giảm thiểu thiệt hại do bão số 5 gây ra- Ảnh 1.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà chủ trì cuộc họp. Ảnh: B. Phạm

Tại cuộc họp, lãnh đạo các tỉnh, thành phố đã báo cáo công tác chuẩn bị ứng phó, đánh giá thiệt hại ban đầu, các giải pháp để khắc phục thiệt hại do bão và đề ra những giải pháp trong thời gian tiếp theo.

Sau khi nghe báo cáo, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà cho biết đây là cơn bão thứ 2 diễn ra sau khi chính quyền địa phương 2 cấp đi vào vận hành. Công tác dự báo bão đã thực hiện chính xác với thông tin đây là cơn bão dị thường, phức tạp. Từ đó, từ Trung ương đến cơ sở có thời gian để triển khai các biện pháp ứng phó.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đánh giá các tỉnh, thành đã chấp hành nghiêm túc, thực hiện đầy đủ các chỉ đạo, công điện của Ban Bí thư, Thủ tướng Chính phủ. Lãnh đạo các tỉnh, thành đã tổ chức đi kiểm tra, chỉ đạo công tác ứng phó; phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng cán bộ đến từng địa bàn, đặc biệt các khu vực xung yếu; qua đó phát huy cao độ tinh thần lãnh đạo, chỉ đạo, góp phần giảm bớt thiệt hại do bão gây ra.

Các tỉnh đã ứng phó nhanh, kịp thời, giảm thiểu thiệt hại do bão số 5 gây ra- Ảnh 2.

Bão số 5 gây thiệt hại lớn trên địa bàn tỉnh Nghệ An

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đánh giá cao các tỉnh Nghệ An, Thanh Hóa, Hà Tĩnh đã ứng phó nhanh, kịp thời, quyết liệt với bão số 5; đồng thời đề nghị các tỉnh Thanh Hóa, Hà Tĩnh, Quảng Trị và TP Huế đánh giá lại khả năng phòng thủ, đặc biệt là hệ thống đê điều.

Về lực lượng, qua kiểm tra thực tế, Phó Thủ tướng cho rằng các địa phương phải phối hợp với lực lượng quân sự, công an tính toán bố trí vật tư, vật liệu, lực lượng, phương tiện đến các điểm xung yếu, đặc biệt là khu vực ven biển để ứng phó kịp thời khi có tình huống xảy ra.

Để khắc phục hậu quả bão số 5, Phó Thủ tướng yêu cầu duy trì cao độ lực lượng quân sự, công an vào cuộc khắc phục thiệt hại, trong đó ưu tiên các cơ sở giáo dục, y tế; ưu tiên đối tượng chính sách, người nghèo với quan điểm nhà nước hỗ trợ, để sớm tổ chức lại các hoạt động dạy và học, chăm sóc sức khỏe nhân dân, ổn định đời sống.

Các tỉnh Quảng Trị, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh và TP Huế quan tâm đến các địa bàn miền núi, xác định quan điểm phòng chống lũ ống, lũ quét, sạt lở phải cao hơn phòng chống bão; tổ chức kiểm tra khu vực đông dân cư tại các khe, suối, sông để đưa ra biện pháp xử lý kịp thời, đặc biệt là sơ tán người dân đến nơi an toàn.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường tiếp tục chỉ đạo nghiêm túc, thực hiện cao độ công tác dự báo thời tiết; xem xét lại toàn bộ phương án, kịch bản vận hành liên hồ chứa để đảm bảo an toàn. Các bộ, ngành khác thực hiện nghiêm nhiệm vụ được giao; các đơn vị cung cấp hạ tầng, kỹ thuật có phương án cứng hóa hệ thống điện, thông tin.

Tin liên quan

Bão số 5 và mưa lớn làm 3 người tử vong, 13 người bị thương, 10 ngàn căn nhà tốc mái và ngập sâu

Bão số 5 và mưa lớn làm 3 người tử vong, 13 người bị thương, 10 ngàn căn nhà tốc mái và ngập sâu

(NLĐO) - Bão số 5 kèm theo mưa lớn, giông lốc đã gây nhiều thiệt hại ở các tỉnh Phú Thọ, Thái Nguyên, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị.

Bão số 5 suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, mưa lớn tiếp diễn ở nhiều địa phương

(NLĐO) - Sáng sớm 26-8, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết bão số 5 di chuyển sang Trung Lào và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới.

VIDEO: Tan hoang sau khi cuồng phong do bão số 5 quét qua

(NLĐO) - Nhiều nhà dân bị hư hỏng, hàng loạt cột điện, cây xanh bị gãy đổ sau khi bão số 5 giật cấp 14 đổ bộ vào đất liền tại tỉnh Nghệ An.

bão số 5 Phó thủ tướng Trần Hồng Hà đánh giá cao chính quyền địa phương khắc phục hậu quả cuồng phong dự báo bão hậu quả bão số 5 diễn biến bão số 5
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo