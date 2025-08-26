VIDEO: Hàng ngàn cây xanh, cột điện bị gãy đổ sau khi cuồng phong bão số 5 quét qua

Sáng 26-8, theo ghi nhận của phóng viên Báo Người Lao Động, tại nhiều địa phương ở tỉnh Nghệ An, sau khi bão số 5 với sức gió giật cấp 14 đổ bộ vào đất liền, hàng ngàn cây xanh, cột điện bị gãy đổ khiến việc đi lại của người dân gặp nhiều khó khăn, mất điện trên diện rộng.

Ngoài ra, mưa gió lớn còn khiến nhiều nhà dân bị sập, hư hỏng, tốc mái. Nhiều diện tích hoa màu, cây trồng của người dân tại Nghệ An bị ngập úng, hư hỏng.

Sáng 26-8, tại nhiều địa phương ở Nghệ An vẫn có mưa lớn, nhiều khu dân cư, tuyến đường vẫn bị ngập sâu.

Sau đây là hình ảnh phóng viên ghi lại cảnh hàng ngàn cây xanh, cột điện bị gãy đổ tại các địa phương ở Nghệ An vào sáng 26-8:

Cây xanh gãy đổ đè lên nhiều xe ô tô

Cây xanh, cột điện đổ chắn ngang đường khiến việc đi lại của người dân tại phường Vinh Hưng, tỉnh Nghệ An gặp khó khăn

Một cột đèn chiếu sáng bị gãy đổ

Cây xanh chắn ngang đường Nguyễn Trường Tộ, phường Thành Vinh

Một cột điện đổ do bão số 5 gây ra

Video nhiều cột điện đổ chắn ngang đường tại phường Thành Vinh

Cây xanh, biển quảng cáo ngổn ngang trên các tuyến đường tại TP Vinh (cũ)

Một mái tôn lớn bị gió cuốn bay tại phường Thành Vinh

Một canh trồng trên vỉa hè bị bật gốc do gió lớn