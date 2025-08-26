VIDEO: Hàng ngàn cây xanh, cột điện bị gãy đổ sau khi cuồng phong bão số 5 quét qua

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

VIDEO: Hàng ngàn cây xanh, cột điện bị gãy đổ sau khi cuồng phong bão số 5 quét qua

Tin - ảnh- clip: Đức Ngọc

(NLĐO) - Bão số 5 quét qua với sức gió cực mạnh, mưa lớn đã khiến hàng ngàn cây xanh, cột điện tại Nghệ An bị gãy đổ.

Sáng 26-8, theo ghi nhận của phóng viên Báo Người Lao Động, tại nhiều địa phương ở tỉnh Nghệ An, sau khi bão số 5 với sức gió giật cấp 14 đổ bộ vào đất liền, hàng ngàn cây xanh, cột điện bị gãy đổ khiến việc đi lại của người dân gặp nhiều khó khăn, mất điện trên diện rộng.

Ngoài ra, mưa gió lớn còn khiến nhiều nhà dân bị sập, hư hỏng, tốc mái. Nhiều diện tích hoa màu, cây trồng của người dân tại Nghệ An bị ngập úng, hư hỏng. 

Sáng 26-8, tại nhiều địa phương ở Nghệ An vẫn có mưa lớn, nhiều khu dân cư, tuyến đường vẫn bị ngập sâu. 

Sau đây là hình ảnh phóng viên ghi lại cảnh hàng ngàn cây xanh, cột điện bị gãy đổ tại các địa phương ở Nghệ An vào sáng 26-8:

Hàng ngàn cây xanh , cột điện gãy đổ sau bão số 5 tại Nghệ An - Ảnh 2.

Cây xanh gãy đổ đè lên nhiều xe ô tô

Hàng ngàn cây xanh , cột điện gãy đổ sau bão số 5 tại Nghệ An - Ảnh 3.

Cây xanh, cột điện đổ chắn ngang đường khiến việc đi lại của người dân tại phường Vinh Hưng, tỉnh Nghệ An gặp khó khăn

Hàng ngàn cây xanh , cột điện gãy đổ sau bão số 5 tại Nghệ An - Ảnh 4.

Một cột đèn chiếu sáng bị gãy đổ

Hàng ngàn cây xanh , cột điện gãy đổ sau bão số 5 tại Nghệ An - Ảnh 5.

Cây xanh chắn ngang đường Nguyễn Trường Tộ, phường Thành Vinh

Hàng ngàn cây xanh , cột điện gãy đổ sau bão số 5 tại Nghệ An - Ảnh 6.

Một cột điện đổ do bão số 5 gây ra

Video nhiều cột điện đổ chắn ngang đường tại phường Thành Vinh

Hàng ngàn cây xanh , cột điện gãy đổ sau bão số 5 tại Nghệ An - Ảnh 7.

Cây xanh, biển quảng cáo ngổn ngang trên các tuyến đường tại TP Vinh (cũ)

Hàng ngàn cây xanh , cột điện gãy đổ sau bão số 5 tại Nghệ An - Ảnh 8.

Một mái tôn lớn bị gió cuốn bay tại phường Thành Vinh

Hàng ngàn cây xanh , cột điện gãy đổ sau bão số 5 tại Nghệ An - Ảnh 9.

Một canh trồng trên vỉa hè bị bật gốc do gió lớn

Video hàng loạt cây xanh bị gãy đổ trên địa bàn TP Vinh (cũ), tỉnh Nghệ An

Tin liên quan

Cận cảnh tan hoang sau bão số 5 Kajiki ở Hà Tĩnh

Cận cảnh tan hoang sau bão số 5 Kajiki ở Hà Tĩnh

(NLĐO) - Người dân và lực lượng chức năng tỉnh Hà Tĩnh đang tích cực khắc phục hậu quả bão số 5

Nhà sập trong bão số 5, vợ và con gái thoát được ra ngoài, chồng bị mắc kẹt

(NLĐO) – Lực lượng chức năng đã kịp thời cứu sống một người đàn ông mắc kẹt trong đống đổ nát do bão số 5 khiến nhà sập.

Khẩn cấp khắc phục hậu quả bão số 5

Các địa phương bị ảnh hưởng bởi bão số 5 tập trung nhân lực, vật lực khẩn trương khắc phục hậu quả sau bão để sớm ổn định đời sống người dân

bão số 5 tỉnh Nghệ An gặp khó khăn cuồng phong cây gãy nhà tốc mái
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo