Giáo dục

Tân khoa 40 tuổi bật khóc trong ngày tốt nghiệp

Huế Xuân

(NLĐO) - "Cuộc đời tôi chia làm 2 nửa, một nửa là những đợt phẫu thuật, xạ trị đau đớn, nửa còn lại là sự miệt mài trên giảng đường Trường CĐ Văn Lang Sài Gòn"

Đó là những lời tâm sự nghẹn ngào của chị Lê Thị Lụa (40 tuổi), tân cử nhân thực hành ngành chăm sóc sắc đẹp của Trường CĐ Văn Lang Sài Gòn (TPHCM), trong buổi lễ trao bằng tốt nghiệp ngày 17-1.

Khát vọng đưa ngành chăm sóc sắc đẹp vươn tầm

Là tân khoa đầu tiên chia sẻ cảm nghĩ sân khấu, câu chuyện của chị Lụa khiến nhiều người bất ngờ vì hành trình học tập và chiến đấu vượt qua căn bệnh ung thư quái ác.

Trước khi học Trường CĐ Văn Lang Sài Gòn, chị Lụa đã có 8 năm là chuyên gia trang điểm. Chị còn đạt thành tích xuất sắc tại các cuộc thi tay nghề như: Tốp 3 Beauty Tech Starup Talent 2022, tốp 6 cuộc thi trang điểm Cây cọ vàng toàn quốc 2017, tốp 11 cuộc thi Nâng tầm đẳng cấp biệt đội phong cách.

Tân khoa 40 tuổi bật khóc trong ngày tốt nghiệp: "Cuộc đời tôi đã chia làm 2 nửa" - Ảnh 1.

Tân khoa Lê Thị Lụa tốt nghiệp loại xuất sắc, ngành chăm sóc sắc đẹp Trường CĐ Văn Lang Sài Gòn

Ở tuổi 38, khi đã ổn định sự nghiệp, chị Lụa quyết định quay lại giảng đường để tiếp tục hành trình tri thức. Bởi lẽ, chị không muốn trở thành một chuyên gia trang điểm đơn thuần mà còn khát khao vươn tầm, hiểu rõ, chuyên nghiệp hơn lĩnh vực chăm sóc sắc đẹp trên thế giới. 

Thế nhưng, trong quá trình học tập, chị Lụa đã phát hiện mình bị ung thư tử cung... Cả hội trường im lặng khi nghe chia sẻ nghẹn ngào của chị. 

Ngừng một lúc, chị Lụa kể lại: "Suốt thời gian qua, cuộc sống của tôi chia làm hai nửa: Một nửa là những đợt phẫu thuật đau đớn cùng những buổi xạ trị bào mòn sức lực; nửa còn lại là sự miệt mài trên giảng đường".

Có những ngày, cơ thể chị rệu rã, cạn kiệt thể lực sau buổi điều trị, nhưng vẫn gắng hết sức bước chân tới lớp. Với chị Lụa, tấm bằng tốt nghiệp hôm nay chính là niềm tự hào lớn nhất trong sự nghiệp 10 năm làm nghề.

Video: Tân khoa gửi lời cảm ơn đến gia đình và thầy cô vì đã tiếp thêm động lực giúp chị vượt qua giây phút sinh tử, tiếp tục hoàn thành việc học

Tân khoa 40 tuổi bật khóc trong ngày tốt nghiệp: "Cuộc đời tôi đã chia làm 2 nửa" - Ảnh 2.
Tân khoa 40 tuổi bật khóc trong ngày tốt nghiệp: "Cuộc đời tôi đã chia làm 2 nửa" - Ảnh 3.
Tân khoa 40 tuổi bật khóc trong ngày tốt nghiệp: "Cuộc đời tôi đã chia làm 2 nửa" - Ảnh 4.
Tân khoa 40 tuổi bật khóc trong ngày tốt nghiệp: "Cuộc đời tôi đã chia làm 2 nửa" - Ảnh 5.

Khác hẳn với dáng vẻ mộc mạc lúc đi học, khi đi làm, chị Lụa trở thành một chuyên gia trang điểm chuyên nghiệp, làm việc cùng nhiều người mẫu, hoa hậu nổi tiếng.

"Căn bệnh có thể tấn công thân thể tôi nhưng không bao giờ có thể quật ngã được ý chí của một người yêu nghề và đã tìm được đúng nơi để vun đắp cho đam mê làm nghề và tiến tới truyền nghề chuyên nghiệp của mình" - chị Lụa bày tỏ.

Trung thực là tài sản quý giá nhất!

ThS Trương Văn Hùng, Hiệu trưởng Trường CĐ Văn Lang Sài Gòn, cho biết sau 2 năm đào tạo, gần 600 sinh viên đã hoàn thành chương trình và nhận bằng tốt nghiệp. Đây là khóa đào tạo thu hút nhiều doanh nhân, cử nhân đại học, người có sự nghiệp ổn định nhưng vẫn lựa chọn học cao đẳng tại trường.

"Tôi hy vọng các em đừng quên tri ân những doanh nghiệp đã trao cơ hội cho mình, đồng thời tiếp tục vun đắp những mối quan hệ đó khi bước vào đời. Khi cần, doanh nghiệp sẽ là nơi mở ra cơ hội việc làm, là nơi để các em thể hiện năng lực. Doanh nghiệp còn nơi đồng hành với ý tưởng khởi nghiệp của chính các em" - ThS Hùng cho biết.

Tân khoa 40 tuổi bật khóc trong ngày tốt nghiệp: "Cuộc đời tôi đã chia làm 2 nửa" - Ảnh 6.

Nhà trường tuyên dương 9 tân cử nhân có thành tích cao tại các kỳ thi học thuật và tay nghề

Nhắn nhủ với tân khoa, ThS Trương Văn Hùng nhấn mạnh danh tiếng rất khó xây dựng và cũng rất dễ mất đi nếu con người sa đà. Trung thực và đạo đức nghề nghiệp là tải sản quý giá nhất. Ông cũng khuyến khích tân khoa nuôi dưỡng tinh thần khởi nghiệp, đừng sợ thất bại.

