Giáo dục

Lịch nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 của học sinh Cần Thơ

Tin-ảnh: Ca Linh

(NLĐO) - Học sinh tại TP Cần Thơ sẽ được nghỉ 10 ngày dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026; công chức, viên chức và người lao động nghỉ 5 ngày liên tục

Ngày 18-1, Sở Giáo dục và Đào tạo TP Cần Thơ cho biết đã có thông báo gửi các trường, trung tâm, tổ chức hành chính thuộc sở và cơ sở giáo dục nghề nghiệp về việc treo cờ Tổ quốc, thời gian nghỉ và trực trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ và lễ Quốc khánh năm 2026.

Lịch nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ của học sinh Cần Thơ - Ảnh 1.

Học sinh Trường THCS Lương Thế Vinh (TP Cần Thơ) trong một buổi sinh hoạt dưới cờ

Theo đó, đối với Tết Bính Ngọ 2026, công chức, viên chức, người lao động nghỉ Tết từ ngày 16-2 (tức ngày 29 tháng Chạp năm Ất Tỵ) đến hết ngày 20-2 (tức ngày mùng 4 tháng Giêng năm Bính Ngọ).

Riêng trẻ mầm non, học sinh, học viên nghỉ Tết Nguyên đán từ ngày 12-2 (tức ngày 25 tháng Chạp năm Ất Tỵ) đến hết ngày 22-2 (tức mùng 6 tháng Giêng năm Bính Ngọ).

Sở Giáo dục và Đào tạo TP Cần Thơ yêu cầu tại trụ sở các đơn vị giáo dục thực hiện treo cờ Tổ quốc từ chiều ngày 15-2 đến hết ngày 20-2.

Tin liên quan

Cần Thơ hợp tác với 6 trường đại học xây dựng “thành phố đáng sống”

Cần Thơ hợp tác với 6 trường đại học xây dựng “thành phố đáng sống”

(NLĐO) – UBND TP Cần Thơ ký kết hợp tác với 6 trường đại học trên nhiều lĩnh vực, phấn đấu hoàn thành mục tiêu mà nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố đề ra.

Tin vui cho trẻ mầm non và học sinh trường tư tại Cần Thơ

(NLĐO) – HĐND TP Cần Thơ thông qua dự thảo nghị quyết hỗ trợ học phí cho học sinh khoảng 457 tỉ đồng, trong đó, hỗ trợ học sinh các trường tư là 19 tỉ đồng.

Cần Thơ: Hơn 1.200 suất ăn hỗ trợ thí sinh

Sau khi thi môn ngữ văn, vào giờ trưa, cùng các bạn được ăn uống miễn phí ngay tại trường

