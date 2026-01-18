Lịch nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 của học sinh Cần Thơ

Ngày 18-1, Sở Giáo dục và Đào tạo TP Cần Thơ cho biết đã có thông báo gửi các trường, trung tâm, tổ chức hành chính thuộc sở và cơ sở giáo dục nghề nghiệp về việc treo cờ Tổ quốc, thời gian nghỉ và trực trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ và lễ Quốc khánh năm 2026.

Học sinh Trường THCS Lương Thế Vinh (TP Cần Thơ) trong một buổi sinh hoạt dưới cờ

Theo đó, đối với Tết Bính Ngọ 2026, công chức, viên chức, người lao động nghỉ Tết từ ngày 16-2 (tức ngày 29 tháng Chạp năm Ất Tỵ) đến hết ngày 20-2 (tức ngày mùng 4 tháng Giêng năm Bính Ngọ).

Riêng trẻ mầm non, học sinh, học viên nghỉ Tết Nguyên đán từ ngày 12-2 (tức ngày 25 tháng Chạp năm Ất Tỵ) đến hết ngày 22-2 (tức mùng 6 tháng Giêng năm Bính Ngọ).